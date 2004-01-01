Photoviewは、自分たちで管理するインフラストラクチャに思い出を保存したい写真家や家族のために構築された、高速なセルフホスト型フォトギャラリーです。既存のディレクトリ構造から直接読み込み、インポートプロセスやファイルの再編成は不要で、独自のサーバー上でサムネイルとプレビューを自動的に生成します。

クラウド写真サービスとは異なり、Photoviewはオリジナルファイルをそのままに、プライベートに保ちます。RAWファイル、EXIFメタデータ、GPS座標、顔認識はすべて、サードパーティサービスに写真を1枚も送信することなく機能します。各ユーザーは独自のライブラリパスを持つため、1つのサーバーを共有する家庭や小規模チームに適しています。