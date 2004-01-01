ワンクリックインストールでのPhotoviewデプロイ
ファイルシステム構造をミラーリングし、オリジナルファイルを一切変更しないセルフホスト型フォトギャラリーです。
Photoview向けVPSプランの料金表
どのプランでも充実の機能を完備
Photoviewの活用例
Photoviewは、自分たちで管理するインフラストラクチャに思い出を保存したい写真家や家族のために構築された、高速なセルフホスト型フォトギャラリーです。既存のディレクトリ構造から直接読み込み、インポートプロセスやファイルの再編成は不要で、独自のサーバー上でサムネイルとプレビューを自動的に生成します。
クラウド写真サービスとは異なり、Photoviewはオリジナルファイルをそのままに、プライベートに保ちます。RAWファイル、EXIFメタデータ、GPS座標、顔認識はすべて、サードパーティサービスに写真を1枚も送信することなく機能します。各ユーザーは独自のライブラリパスを持つため、1つのサーバーを共有する家庭や小規模チームに適しています。
Photoviewの主な機能
ファイルシステムミラーリングアルバム
既存のディレクトリ構造が自動的にアルバム構造になります — インポート、再編成、ロックインは一切不要です。
RAWファイル対応
RAWカメラ形式をDarktableで直接閲覧・プレビューできるため、写真家は変換なしで完全なライブラリを確認できます。
「顔認識」
同じ人物の写真を自動的に検出してグループ化するため、何千もの画像の中から特定の個人の写真をすべて簡単に見つけられるようになります。
EXIFとGPSメタデータ
各写真のカメラ設定、レンズデータ、位置情報を表示します。Mapboxを利用したオプションのマップビューも利用できます。
「安全な共有」
個々の写真やアルバム全体に対して公開共有リンクを生成できます。外部からのアクセスを制御するために、オプションでパスワード保護を設定することも可能です。
「マルチユーザーライブラリ」
各ユーザーアカウントはサーバー上の独自のディレクトリパスにマッピングされるため、単一のインスタンスから家族や共同作業者を別々のライブラリに分離できます。
HostingerでPhotoviewを実行するメリットとは？
ワンクリックで公開
事前設定済みのセットアップのおかげで、導入後すぐにアプリケーションを起動できます。手動インストールや複雑な設定手順は不要です。
信頼できるセキュリティ対策
内蔵ファイアウォール、DDoS攻撃対策、継続的な監視機能で、アプリケーションを守ります。
組み込み型Dockerマネージャー
複数のDockerコンテナを1か所から実行・管理できるだけでなく、プロジェクトのデプロイ、更新、監視も簡単に行えます。
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お客様の声
HostingerのVPSホスティングには大変満足しています！稼働率は常にトップレベルで、サイトはスムーズに稼働しています。困った時はいつでもテクニカルサポートチームが、スピーディーで親切に役立つ情報を提供してくれます。
Hostingerは全体的にとてもスムーズです。AIチャットボットに加え、AIで解決できない場合は人間がチャットですぐフォローしてくれます。VPSも快調で、アップダウンがなく安定しています。開発チームと関係者の皆さんに感謝しています！これからもよろしくお願いします🚀
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セルフホストしているn8nインスタンスにアクセスできなくなり、Hostingerのサポートに連絡しましたが、その対応には感心しました。KodeeとサポートチームのMohammadさんが、とても丁寧かつ的確にサポートしてくれました。
Hostinger VPSでのN8NアップグレードをCarlaさんにサポートしていただきました。とてもプロフェッショナルで知識も豊富で、大変助かりました。
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この会社にはとても満足しています。サービスの質は期待以上で、価格も他社の高額なVPSに比べて手頃ながら、プラン内容は充実しています。