pgBackWebは、複数のデータベースとストレージの宛先にわたるバックアップジョブのスケジュール設定、実行、監視を行うためのWebインターフェースを備えたオープンソースのPostgreSQLバックアップマネージャーです。シェルスクリプトの知識を必要とするコマンドラインツールとは異なり、pgBackWebでは、スケジュール、保持ポリシー、ストレージの宛先をすべてブラウザから設定できます。

独自のVPSでpgBackWebをセルフホストすることで、バックアップ設定とデータベースの認証情報を完全に管理できます。保存されたすべての認証情報は、提供するキーを使用して暗号化され、バックアップは、ローカルディスクであろうと、設定するS3互換のオブジェクトストレージであろうと、所有するストレージに保存されます。