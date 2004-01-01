1クリックインストールでのpgBackWebデプロイ
複数のデータベースとストレージの宛先全体でPostgreSQLバックアップのスケジュール設定と監視を行うためのオープンソースのウェブインターフェースです。
pgBackWeb向けVPSプランの料金表
どのプランでも充実の機能を完備
pgBackWebの活用例
pgBackWebは、複数のデータベースとストレージの宛先にわたるバックアップジョブのスケジュール設定、実行、監視を行うためのWebインターフェースを備えたオープンソースのPostgreSQLバックアップマネージャーです。シェルスクリプトの知識を必要とするコマンドラインツールとは異なり、pgBackWebでは、スケジュール、保持ポリシー、ストレージの宛先をすべてブラウザから設定できます。
独自のVPSでpgBackWebをセルフホストすることで、バックアップ設定とデータベースの認証情報を完全に管理できます。保存されたすべての認証情報は、提供するキーを使用して暗号化され、バックアップは、ローカルディスクであろうと、設定するS3互換のオブジェクトストレージであろうと、所有するストレージに保存されます。
pgBackWebの主な機能
複数データベース対応
データベースごとに個別の設定ファイルを必要とせず、単一のダッシュボードから複数のPostgreSQLデータベースのバックアップを接続・スケジュールできます。
S3互換ストレージ
ローカルストレージに加えて、AWS S3、Backblaze B2、Cloudflare R2、MinIO、またはS3互換のエンドポイントにバックアップアーカイブを送信します。
予定バックアップジョブ
構成可能な保持ポリシーにより、古いアーカイブを自動的に削除し、ストレージコストを抑制する定期的なバックアップスケジュールを定義します。
暗号化された認証情報
すべてのデータベースパスワードとストレージアクセスキーは、お客様が管理するプライベートキーを使用して保存時に暗号化され、平文で保存されることはありません。
バックアップ履歴追跡
すべてのバックアップ実行は、ステータス、期間、ファイルサイズとともにログに記録されるため、ジョブの失敗を即座に把握できます。
HostingerでpgBackWebを実行するメリットとは？
ワンクリックで公開
事前設定済みのセットアップのおかげで、導入後すぐにアプリケーションを起動できます。手動インストールや複雑な設定手順は不要です。
信頼できるセキュリティ対策
内蔵ファイアウォール、DDoS攻撃対策、継続的な監視機能で、アプリケーションを守ります。
組み込み型Dockerマネージャー
複数のDockerコンテナを1か所から実行・管理できるだけでなく、プロジェクトのデプロイ、更新、監視も簡単に行えます。
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組み込み型Dockerマネージャー
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お客様の声
HostingerのVPSホスティングには大変満足しています！稼働率は常にトップレベルで、サイトはスムーズに稼働しています。困った時はいつでもテクニカルサポートチームが、スピーディーで親切に役立つ情報を提供してくれます。
Hostingerは全体的にとてもスムーズです。AIチャットボットに加え、AIで解決できない場合は人間がチャットですぐフォローしてくれます。VPSも快調で、アップダウンがなく安定しています。開発チームと関係者の皆さんに感謝しています！これからもよろしくお願いします🚀
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セルフホストしているn8nインスタンスにアクセスできなくなり、Hostingerのサポートに連絡しましたが、その対応には感心しました。KodeeとサポートチームのMohammadさんが、とても丁寧かつ的確にサポートしてくれました。
Hostinger VPSでのN8NアップグレードをCarlaさんにサポートしていただきました。とてもプロフェッショナルで知識も豊富で、大変助かりました。
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この会社にはとても満足しています。サービスの質は期待以上で、価格も他社の高額なVPSに比べて手頃ながら、プラン内容は充実しています。