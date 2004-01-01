1クリックインストールによるファイルブラウザのデプロイ
ブラウザから直接サーバーファイルを閲覧、アップロード、管理できる軽量なウェブベースのファイルマネージャーです。
File Browser向けVPSプランの料金表
どのプランでも充実の機能を完備
File Browserの活用例
File Browserは、軽量でオープンソースのウェブファイルマネージャーで、サーバー上の任意のディレクトリを、どのブラウザからでもアクセス可能なフル機能のファイル管理インターフェースに変えます。設定可能な権限を持つ複数のユーザー、公開リンクを介したファイル共有、ドラッグ＆ドロップによるアップロード、および組み込みのコードエディターをサポートしており、これらすべてをSSHやFTPクライアントを必要とせずに実現します。
VPSでFile Browserをセルフホストすることで、ファイルをプライベートに保ち、管理下に置くことができ、サーバーの認証情報を公開することなく、チームメンバーやクライアントに特定のディレクトリへのアクセスを安全に許可できます。また、最小限のリソースしか必要としないため、他のアプリケーションと快適に並行して動作します。
File Browserの主な機能
複数ユーザー権限
詳細なディレクトリアクセス権限とロールベースのアクセス許可を持つユーザーアカウントを作成することで、各ユーザーは必要なファイルのみを表示および変更できます。
ドラッグ＆ドロップアップロード
単一ファイル、複数ファイル、またはフォルダ全体をブラウザから直接アップロードできます。リアルタイムの進捗状況追跡機能も備わっており、FTPクライアントは不要です。
「組み込みコードエディター」
別のSSHセッションやテキストエディタに切り替えることなく、ブラウザで設定ファイル、スクリプト、テキストファイルを直接編集できます。
「公開共有リンク」
ファイルやフォルダーの共有可能なダウンロードリンクを生成し、サーバーアクセスを許可することなく、外部の受信者にコンテンツを送信できるようにします。
アーカイブ管理
ウェブインターフェースから直接ZIPおよびTARアーカイブを作成および抽出でき、バッチ転送とファイルバックアップを簡素化します。
HostingerでFile Browserを実行するメリットとは？
ワンクリックで公開
事前設定済みのセットアップのおかげで、導入後すぐにアプリケーションを起動できます。手動インストールや複雑な設定手順は不要です。
信頼できるセキュリティ対策
内蔵ファイアウォール、DDoS攻撃対策、継続的な監視機能で、アプリケーションを守ります。
組み込み型Dockerマネージャー
複数のDockerコンテナを1か所から実行・管理できるだけでなく、プロジェクトのデプロイ、更新、監視も簡単に行えます。
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お客様の声
HostingerのVPSホスティングには大変満足しています！稼働率は常にトップレベルで、サイトはスムーズに稼働しています。困った時はいつでもテクニカルサポートチームが、スピーディーで親切に役立つ情報を提供してくれます。
Hostingerは全体的にとてもスムーズです。AIチャットボットに加え、AIで解決できない場合は人間がチャットですぐフォローしてくれます。VPSも快調で、アップダウンがなく安定しています。開発チームと関係者の皆さんに感謝しています！これからもよろしくお願いします🚀
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セルフホストしているn8nインスタンスにアクセスできなくなり、Hostingerのサポートに連絡しましたが、その対応には感心しました。KodeeとサポートチームのMohammadさんが、とても丁寧かつ的確にサポートしてくれました。
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この会社にはとても満足しています。サービスの質は期待以上で、価格も他社の高額なVPSに比べて手頃ながら、プラン内容は充実しています。