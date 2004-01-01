File Browserは、軽量でオープンソースのウェブファイルマネージャーで、サーバー上の任意のディレクトリを、どのブラウザからでもアクセス可能なフル機能のファイル管理インターフェースに変えます。設定可能な権限を持つ複数のユーザー、公開リンクを介したファイル共有、ドラッグ＆ドロップによるアップロード、および組み込みのコードエディターをサポートしており、これらすべてをSSHやFTPクライアントを必要とせずに実現します。

VPSでFile Browserをセルフホストすることで、ファイルをプライベートに保ち、管理下に置くことができ、サーバーの認証情報を公開することなく、チームメンバーやクライアントに特定のディレクトリへのアクセスを安全に許可できます。また、最小限のリソースしか必要としないため、他のアプリケーションと快適に並行して動作します。