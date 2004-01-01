Gotenbergの1クリックインストール
HTML、Office文書、およびURLを高品質なPDFに変換するためのステートレスなDocker API。
Gotenberg向けVPSプランの料金表
どのプランでも充実の機能を完備
Gotenbergの活用例
Gotenbergは、PDF生成とドキュメント変換のための、開発者向けのステートレスなHTTP APIです。ChromiumとLibreOfficeを基盤として構築されており、HTMLページ、Markdown、URL、Word文書、Excelスプレッドシートなどを、単一のAPI呼び出しでPDFに変換します。クライアントライブラリ、インストール依存関係、リクエスト間で管理する状態は不要です。
VPSでGotenbergをセルフホストすることで、ドキュメント処理をインフラストラクチャ内に保持し、変換ごとのSaaS料金を排除し、機密文書に関するデータプライバシーの懸念を解消し、外部APIでは到達できない内部サービスとの統合を可能にします。
Gotenbergの主な機能
HTMLからPDF
フルChromiumエンジンを使用し、ブラウザに表示されるのとまったく同じようにフォント、CSS、JavaScriptでレンダリングされたコンテンツを保持しながら、任意のHTMLページまたはURLをPDFにレンダリングします。
「Office文書変換」
LibreOffice連携により、Word、Excel、PowerPointファイルをPDFに変換し、Microsoft OfficeおよびOpenDocument形式の全範囲をサポートします。
ステートレスアーキテクチャ
各APIリクエストはセッション状態を持たず完全に独立しているため、Gotenbergは簡単にスケーラブルで、データ損失なしに安全に再起動または交換できます。
「ウェブフックサポート」
時間のかかる変換処理を非同期のウェブフックコールバックにオフロードすることで、大容量のドキュメントが処理されている間もアプリケーションがブロックされることなく動作します。
「Prometheus メトリクス」
組み込みのメトリクスエンドポイントは、リクエストレート、変換時間、キューの深さを即座に可視化し、ドキュメントパイプラインの監視に役立ちます。
HostingerでGotenbergを実行するメリットとは？
ワンクリックで公開
事前設定済みのセットアップのおかげで、導入後すぐにアプリケーションを起動できます。手動インストールや複雑な設定手順は不要です。
信頼できるセキュリティ対策
内蔵ファイアウォール、DDoS攻撃対策、継続的な監視機能で、アプリケーションを守ります。
組み込み型Dockerマネージャー
複数のDockerコンテナを1か所から実行・管理できるだけでなく、プロジェクトのデプロイ、更新、監視も簡単に行えます。
ワンクリックで公開
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お客様の声
HostingerのVPSホスティングには大変満足しています！稼働率は常にトップレベルで、サイトはスムーズに稼働しています。困った時はいつでもテクニカルサポートチームが、スピーディーで親切に役立つ情報を提供してくれます。
Hostingerは全体的にとてもスムーズです。AIチャットボットに加え、AIで解決できない場合は人間がチャットですぐフォローしてくれます。VPSも快調で、アップダウンがなく安定しています。開発チームと関係者の皆さんに感謝しています！これからもよろしくお願いします🚀
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