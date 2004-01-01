Gotenbergは、PDF生成とドキュメント変換のための、開発者向けのステートレスなHTTP APIです。ChromiumとLibreOfficeを基盤として構築されており、HTMLページ、Markdown、URL、Word文書、Excelスプレッドシートなどを、単一のAPI呼び出しでPDFに変換します。クライアントライブラリ、インストール依存関係、リクエスト間で管理する状態は不要です。

VPSでGotenbergをセルフホストすることで、ドキュメント処理をインフラストラクチャ内に保持し、変換ごとのSaaS料金を排除し、機密文書に関するデータプライバシーの懸念を解消し、外部APIでは到達できない内部サービスとの統合を可能にします。