Euro-Office DocumentServerは、DOCX、XLSX、PPTX、ODT、ODS、ODP、PDF形式のブラウザベースの共同編集機能を独自のインフラストラクチャに導入できるオープンソースのオンラインオフィススイートです。AGPLライセンスのONLYOFFICE DocumentServerコードベースを基盤とし、欧州のデジタル主権のためにリブランディングされたもので、NextcloudやownCloudなどのプラットフォーム向けにドロップイン共同編集バックエンドとして機能します。

Euro-Office DocumentServerをセルフホストすることで、すべてのドキュメント、編集セッション、統合呼び出しをVPS内に保持し、第三者のクラウドがコンテンツに触れることはありません。JWTトークン認証はデフォルトでAPIを保護し、バンドルされたデプロイメントにはPostgreSQL、RabbitMQ、Redisが同梱されており、本番環境に対応した編集サーバーとして事前設定されています。