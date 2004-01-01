Euro-Office DocumentServerを1クリックインストール展開
ブラウザベースでドキュメント、スプレッドシート、プレゼンテーションを共同編集するための、欧州主権のセルフホスト型オフィススイートです。
Euro-Office DocumentServer向けVPSプランの料金表
どのプランでも充実の機能を完備
Euro-Office DocumentServerの活用例
Euro-Office DocumentServerは、DOCX、XLSX、PPTX、ODT、ODS、ODP、PDF形式のブラウザベースの共同編集機能を独自のインフラストラクチャに導入できるオープンソースのオンラインオフィススイートです。AGPLライセンスのONLYOFFICE DocumentServerコードベースを基盤とし、欧州のデジタル主権のためにリブランディングされたもので、NextcloudやownCloudなどのプラットフォーム向けにドロップイン共同編集バックエンドとして機能します。
Euro-Office DocumentServerをセルフホストすることで、すべてのドキュメント、編集セッション、統合呼び出しをVPS内に保持し、第三者のクラウドがコンテンツに触れることはありません。JWTトークン認証はデフォルトでAPIを保護し、バンドルされたデプロイメントにはPostgreSQL、RabbitMQ、Redisが同梱されており、本番環境に対応した編集サーバーとして事前設定されています。
Euro-Office DocumentServerの主な機能
データ主権を重視した設計
ヨーロッパ主導のAGPLフォークは、デジタル主権に焦点を当てており、すべてのドキュメント、ログ、データベースの行がお客様が管理するインフラストラクチャ上に留まります。
リアルタイム共同編集
複数のユーザーが、ライブカーソル、コメント、変更履歴を使い、同じドキュメント、スプレッドシート、またはプレゼンテーションを同時に編集できます。
MS Officeとの互換性
DOCX、XLSX、PPTXファイルを高精度なレイアウトを維持したまま開いて保存できます。ODT、ODS、ODPファイルもネイティブでサポートしています。
JWT APIセキュリティ
JSON Webトークンの検証はすべてのAPIコールを保護し、承認されたインテグレーションとクライアントのみが編集サーバーに接続できます。
Nextcloud統合
Nextcloud、ownCloud、およびONLYOFFICEコネクタをすでにサポートしているその他のプラットフォーム向けのドロップイン共同編集バックエンドです。
PDFとフォームの編集
ブラウザ上でPDFを編集し、入力可能なPDFフォームも作成できます。ソフトウェアやプラグインを別途追加する必要はありません。
HostingerでEuro-Office DocumentServerを実行するメリットとは？
ワンクリックで公開
事前設定済みのセットアップのおかげで、導入後すぐにアプリケーションを起動できます。手動インストールや複雑な設定手順は不要です。
信頼できるセキュリティ対策
内蔵ファイアウォール、DDoS攻撃対策、継続的な監視機能で、アプリケーションを守ります。
組み込み型Dockerマネージャー
複数のDockerコンテナを1か所から実行・管理できるだけでなく、プロジェクトのデプロイ、更新、監視も簡単に行えます。
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お客様の声
HostingerのVPSホスティングには大変満足しています！稼働率は常にトップレベルで、サイトはスムーズに稼働しています。困った時はいつでもテクニカルサポートチームが、スピーディーで親切に役立つ情報を提供してくれます。
Hostingerは全体的にとてもスムーズです。AIチャットボットに加え、AIで解決できない場合は人間がチャットですぐフォローしてくれます。VPSも快調で、アップダウンがなく安定しています。開発チームと関係者の皆さんに感謝しています！これからもよろしくお願いします🚀
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セルフホストしているn8nインスタンスにアクセスできなくなり、Hostingerのサポートに連絡しましたが、その対応には感心しました。KodeeとサポートチームのMohammadさんが、とても丁寧かつ的確にサポートしてくれました。
Hostinger VPSでのN8NアップグレードをCarlaさんにサポートしていただきました。とてもプロフェッショナルで知識も豊富で、大変助かりました。
Hostinger VPSは本当に素晴らしいです。常に高速で、動作は安定しています。ダウンすることも、クラッシュすることもありません。
この会社にはとても満足しています。サービスの質は期待以上で、価格も他社の高額なVPSに比べて手頃ながら、プラン内容は充実しています。