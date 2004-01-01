Euro-Office DocumentServerが最大70％オフ

Euro-Office DocumentServerを1クリックインストール展開

ブラウザベースでドキュメント、スプレッドシート、プレゼンテーションを共同編集するための、欧州主権のセルフホスト型オフィススイートです。

アプリケーションを即座にローンチ可能
週に1度の自動バックアップ
AI管理型VPS
2,039/月
プランを選択
30日間の返金保証付き
Euro-Office DocumentServerを1クリックインストール展開

Euro-Office DocumentServer向けVPSプランの料金表

70％オフ
KVM 4
6,729
2,039/月
プランを選択
更新料は2年で4,539円/月です。いつでもキャンセル可能。
4 vCPUコア
RAM容量：16GB
NVMeディスク容量：200GB
データ転送量：16TB
65％オフ
KVM 8
11,579
4,069/月
プランを選択
更新料は2年で7,829円/月です。いつでもキャンセル可能。
8 vCPUコア
RAM容量：32GB
NVMeディスク容量：400GB
データ転送量：32TB
70％オフ
KVM 4
6,729
2,039/月
プランを選択
更新料は2年で4,539円/月です。いつでもキャンセル可能。
4 vCPUコア
RAM容量：16GB
NVMeディスク容量：200GB
データ転送量：16TB
65％オフ
KVM 8
11,579
4,069/月
プランを選択
更新料は2年で7,829円/月です。いつでもキャンセル可能。
8 vCPUコア
RAM容量：32GB
NVMeディスク容量：400GB
データ転送量：32TB

どのプランでも充実の機能を完備

Dockerマネージャー
コンテナログへのクイックアクセス
ワンクリックアップデート
AMD EPYCプロセッサ
NVMe SSDストレージ
1Gbpsのネットワーク速度
パブリックAPI
世界中のデータセンター
ドメインが1年間無料
Dockerマネージャー
コンテナログへのクイックアクセス
ワンクリックアップデート
AMD EPYCプロセッサ
NVMe SSDストレージ
1Gbpsのネットワーク速度
パブリックAPI
世界中のデータセンター
ドメインが1年間無料

すべてのプランが前払いで決済されます。月額料金は合計金額を購入するプランの月数で割った金額となります。

Euro-Office DocumentServerの活用例

Euro-Office DocumentServerは、DOCX、XLSX、PPTX、ODT、ODS、ODP、PDF形式のブラウザベースの共同編集機能を独自のインフラストラクチャに導入できるオープンソースのオンラインオフィススイートです。AGPLライセンスのONLYOFFICE DocumentServerコードベースを基盤とし、欧州のデジタル主権のためにリブランディングされたもので、NextcloudやownCloudなどのプラットフォーム向けにドロップイン共同編集バックエンドとして機能します。

Euro-Office DocumentServerをセルフホストすることで、すべてのドキュメント、編集セッション、統合呼び出しをVPS内に保持し、第三者のクラウドがコンテンツに触れることはありません。JWTトークン認証はデフォルトでAPIを保護し、バンドルされたデプロイメントにはPostgreSQL、RabbitMQ、Redisが同梱されており、本番環境に対応した編集サーバーとして事前設定されています。

早速申し込む
{name}の活用例

Euro-Office DocumentServerの主な機能

データ主権を重視した設計

ヨーロッパ主導のAGPLフォークは、デジタル主権に焦点を当てており、すべてのドキュメント、ログ、データベースの行がお客様が管理するインフラストラクチャ上に留まります。

リアルタイム共同編集

複数のユーザーが、ライブカーソル、コメント、変更履歴を使い、同じドキュメント、スプレッドシート、またはプレゼンテーションを同時に編集できます。

MS Officeとの互換性

DOCX、XLSX、PPTXファイルを高精度なレイアウトを維持したまま開いて保存できます。ODT、ODS、ODPファイルもネイティブでサポートしています。

JWT APIセキュリティ

JSON Webトークンの検証はすべてのAPIコールを保護し、承認されたインテグレーションとクライアントのみが編集サーバーに接続できます。

Nextcloud統合

Nextcloud、ownCloud、およびONLYOFFICEコネクタをすでにサポートしているその他のプラットフォーム向けのドロップイン共同編集バックエンドです。

PDFとフォームの編集

ブラウザ上でPDFを編集し、入力可能なPDFフォームも作成できます。ソフトウェアやプラグインを別途追加する必要はありません。

HostingerでEuro-Office DocumentServerを実行するメリットとは？

ワンクリックで公開

事前設定済みのセットアップのおかげで、導入後すぐにアプリケーションを起動できます。手動インストールや複雑な設定手順は不要です。

ワンクリックで公開

信頼できるセキュリティ対策

内蔵ファイアウォール、DDoS攻撃対策、継続的な監視機能で、アプリケーションを守ります。

信頼できるセキュリティ対策

組み込み型Dockerマネージャー

複数のDockerコンテナを1か所から実行・管理できるだけでなく、プロジェクトのデプロイ、更新、監視も簡単に行えます。

組み込み型Dockerマネージャー

ワンクリックで公開

事前設定済みのセットアップのおかげで、導入後すぐにアプリケーションを起動できます。手動インストールや複雑な設定手順は不要です。

ワンクリックで公開

信頼できるセキュリティ対策

内蔵ファイアウォール、DDoS攻撃対策、継続的な監視機能で、アプリケーションを守ります。

信頼できるセキュリティ対策

組み込み型Dockerマネージャー

複数のDockerコンテナを1か所から実行・管理できるだけでなく、プロジェクトのデプロイ、更新、監視も簡単に行えます。

組み込み型Dockerマネージャー

お客様におすすめのサーバーロケーションはこちら

確認中...

世界に向けて発信する

ターゲットオーディエンスに最も近いサーバーロケーションを選択して、読み込み速度を向上させましょう。当社のデーターセンターは北米・ヨーロッパ・アジア・南米といった世界各地に設置されています。
早速申し込む
世界に向けて発信する

お客様の声

Gad Iradufasha
Gad Iradufasha

HostingerのVPSホスティングには大変満足しています！稼働率は常にトップレベルで、サイトはスムーズに稼働しています。困った時はいつでもテクニカルサポートチームが、スピーディーで親切に役立つ情報を提供してくれます。

Maxim Shishkin
Maxim Shishkin

Hostingerは全体的にとてもスムーズです。AIチャットボットに加え、AIで解決できない場合は人間がチャットですぐフォローしてくれます。VPSも快調で、アップダウンがなく安定しています。開発チームと関係者の皆さんに感謝しています！これからもよろしくお願いします🚀

Noel
Noel

やっと満足のいくVPSホスティング会社を見つけました！料金は手頃で、ポータルは無駄な時間を取られず使いやすく、バックアップもシームレスです。サポートも充実していて信頼性も高く、全体的にとても安定しています。

Omkar
Omkar

セルフホストしているn8nインスタンスにアクセスできなくなり、Hostingerのサポートに連絡しましたが、その対応には感心しました。KodeeとサポートチームのMohammadさんが、とても丁寧かつ的確にサポートしてくれました。

Sylvain
Sylvain

Hostinger VPSでのN8NアップグレードをCarlaさんにサポートしていただきました。とてもプロフェッショナルで知識も豊富で、大変助かりました。

Herriman
Herriman

Hostinger VPSは本当に素晴らしいです。常に高速で、動作は安定しています。ダウンすることも、クラッシュすることもありません。

Martin K
Martin K

この会社にはとても満足しています。サービスの質は期待以上で、価格も他社の高額なVPSに比べて手頃ながら、プラン内容は充実しています。

30日間返金保証

30日間返金保証付きなので、安心してお試しいただけます。詳細は、返金ポリシーをご覧ください。

早速申し込む

対応アプリが種類豊富

AFFiNE

AFFiNE

AIでドキュメント、ホワイトボード、データベースを組み合わせた<span style="white-space: nowrap;">オールインワン型</span><span style="white-space: nowrap;">ワークスペース</span>

デプロイ
AppFlowy

AppFlowy

Notionの代替となるAI搭載ワークスペース（オープンソース）

デプロイ
BeaverHabits

BeaverHabits

毎日のチェックインと連続記録に特化した、ミニマリストなセルフホスト型習慣トラッカー

デプロイ
すべてのアプリケーションを見る

プライバシーへの配慮

このWebサイトでは、サイトが正常に動作するために必要なCookieや、ユーザーのインタラクションに関するデータを収集するCookie、マーケティング目的のCookieを使用しています。承認することで、Cookieポリシーに記載されている広告および分析目的のCookieの使用に同意したことになります。