NZBHydra2の1クリックインストール
単一の統合されたNewznab APIエンドポイントの背後で、数十のインデクサーを集約するUsenetメタ検索エンジンです。
NZBHydra2向けVPSプランの料金表
どのプランでも充実の機能を完備
NZBHydra2の活用例
NZBHydra2は、Usenet固有のNewznabプロバイダーとTorznabトレントインデクサーの両方を含む数十のインデクサーを、1つの統合されたウェブインターフェースから、そして単一のNewznab互換APIを介してクエリできるUsenetのメタ検索エンジンです。これは、プロバイダー間で結果を重複排除し、品質とカテゴリの好みを適用し、検索をキャッシュし、Sonarr、Radarr、Lidarr、Readarr、およびその他の自動化ツールが直接アクセスできるエンドポイントを介してすべてを公開します。
VPSでNZBHydra2をセルフホストすることで、各ダウンローダーを個別に各インデクサーに向ける代わりに、Arrスタックに単一の高速で所有者が制御するアグリゲーターを提供します。これにより、よりシンプルな設定、プロバイダーあたりのAPI呼び出しの削減、そしてどのインデクサーが実際に機能しているかに関する集中化された統計情報が得られます。
NZBHydra2の主な機能
統合 Newznab エンドポイント
数十のインデクサーを単一のNewznabおよびTorznab APIの背後に集約することで、Sonarr、Radarr、Lidarrは多数のエントリではなく、1つのエントリのみを必要とします。
プロバイダー間の重複排除
インデクサー全体で重複するリリースを認識し、優先ルールに基づいてそれらをランク付けし、リリースグループごとに最適なヒットのみを表示します。
検索キャッシュおよび統計情報
最近の検索をキャッシュし、インデクサーごとのヒット率、応答時間、取得数を追跡します。これにより、どのプロバイダーが貢献しているかを確認できます。
柔軟な結果の絞り込み
カテゴリごとの品質、言語、年齢、サイズフィルターにより、低品質なリリースがArr自動化パイプラインから除外されます。
マルチユーザーアカウント
ロールベースの権限を持つオプションのユーザーごとのアカウントにより、複数の世帯メンバーが互いの情報に干渉することなく、同じアグリゲーターを共有できます。
HostingerでNZBHydra2を実行するメリットとは？
ワンクリックで公開
事前設定済みのセットアップのおかげで、導入後すぐにアプリケーションを起動できます。手動インストールや複雑な設定手順は不要です。
信頼できるセキュリティ対策
内蔵ファイアウォール、DDoS攻撃対策、継続的な監視機能で、アプリケーションを守ります。
組み込み型Dockerマネージャー
複数のDockerコンテナを1か所から実行・管理できるだけでなく、プロジェクトのデプロイ、更新、監視も簡単に行えます。
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お客様の声
HostingerのVPSホスティングには大変満足しています！稼働率は常にトップレベルで、サイトはスムーズに稼働しています。困った時はいつでもテクニカルサポートチームが、スピーディーで親切に役立つ情報を提供してくれます。
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Hostinger VPSでのN8NアップグレードをCarlaさんにサポートしていただきました。とてもプロフェッショナルで知識も豊富で、大変助かりました。
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この会社にはとても満足しています。サービスの質は期待以上で、価格も他社の高額なVPSに比べて手頃ながら、プラン内容は充実しています。