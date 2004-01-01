NZBHydra2は、Usenet固有のNewznabプロバイダーとTorznabトレントインデクサーの両方を含む数十のインデクサーを、1つの統合されたウェブインターフェースから、そして単一のNewznab互換APIを介してクエリできるUsenetのメタ検索エンジンです。これは、プロバイダー間で結果を重複排除し、品質とカテゴリの好みを適用し、検索をキャッシュし、Sonarr、Radarr、Lidarr、Readarr、およびその他の自動化ツールが直接アクセスできるエンドポイントを介してすべてを公開します。

VPSでNZBHydra2をセルフホストすることで、各ダウンローダーを個別に各インデクサーに向ける代わりに、Arrスタックに単一の高速で所有者が制御するアグリゲーターを提供します。これにより、よりシンプルな設定、プロバイダーあたりのAPI呼び出しの削減、そしてどのインデクサーが実際に機能しているかに関する集中化された統計情報が得られます。