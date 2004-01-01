ProjectSendが最大70％オフ

ワンクリックインストールでProjectSendのデプロイ

エージェンシーや企業向けの、クライアント別アカウント、ダウンロード追跡、きめ細かなアクセス制御機能を備えたプロフェッショナルな顧客重視ファイル共有プラットフォーム。

アプリケーションを即座にローンチ可能
週に1度の自動バックアップ
AI管理型VPS
1,019/月
プランを選択
30日間の返金保証付き
ワンクリックインストールでProjectSendのデプロイ

ProjectSend向けVPSプランの料金表

67％オフ
KVM 1
3,049
1,019/月
プランを選択
更新料は2年で1,879円/月です。いつでもキャンセル可能。
1 vCPUコア
RAM容量：4GB
NVMeディスク容量：50GB
データ転送量：4TB
一番人気
64％オフ
KVM 2
3,839
1,379/月
プランを選択
更新料は2年で2,349円/月です。いつでもキャンセル可能。
2 vCPUコア
RAM容量：8GB
NVMeディスク容量：100GB
データ転送量：8TB
70％オフ
KVM 4
6,729
2,039/月
プランを選択
更新料は2年で4,539円/月です。いつでもキャンセル可能。
4 vCPUコア
RAM容量：16GB
NVMeディスク容量：200GB
データ転送量：16TB
65％オフ
KVM 8
11,579
4,069/月
プランを選択
更新料は2年で7,829円/月です。いつでもキャンセル可能。
8 vCPUコア
RAM容量：32GB
NVMeディスク容量：400GB
データ転送量：32TB
67％オフ
KVM 1
3,049
1,019/月
プランを選択
更新料は2年で1,879円/月です。いつでもキャンセル可能。
1 vCPUコア
RAM容量：4GB
NVMeディスク容量：50GB
データ転送量：4TB
一番人気
64％オフ
KVM 2
3,839
1,379/月
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更新料は2年で2,349円/月です。いつでもキャンセル可能。
2 vCPUコア
RAM容量：8GB
NVMeディスク容量：100GB
データ転送量：8TB
70％オフ
KVM 4
6,729
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更新料は2年で4,539円/月です。いつでもキャンセル可能。
4 vCPUコア
RAM容量：16GB
NVMeディスク容量：200GB
データ転送量：16TB
65％オフ
KVM 8
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更新料は2年で7,829円/月です。いつでもキャンセル可能。
8 vCPUコア
RAM容量：32GB
NVMeディスク容量：400GB
データ転送量：32TB

どのプランでも充実の機能を完備

Dockerマネージャー
コンテナログへのクイックアクセス
ワンクリックアップデート
AMD EPYCプロセッサ
NVMe SSDストレージ
1Gbpsのネットワーク速度
パブリックAPI
世界中のデータセンター
ドメインが1年間無料
Dockerマネージャー
コンテナログへのクイックアクセス
ワンクリックアップデート
AMD EPYCプロセッサ
NVMe SSDストレージ
1Gbpsのネットワーク速度
パブリックAPI
世界中のデータセンター
ドメインが1年間無料

すべてのプランが前払いで決済されます。月額料金は合計金額を購入するプランの月数で割った金額となります。

ProjectSendの活用例

ProjectSendは、不特定多数ではなく特定のクライアントとファイルを共有する必要がある企業向けに構築されたオープンソースのファイル配信プラットフォームです。各クライアントは独自のログイン情報を取得し、自分に割り当てられたファイルのみを閲覧できます。一方、管理者はすべてのダウンロードを追跡し、機密資料に有効期限を設定し、受信者が新しいアップロードにアクセスしたときに通知を受け取ることができます。これにより、一般的なクラウドストレージリンクに代わる、説明責任のあるブランド化されたソリューションが実現します。

VPSでProjectSendをホストすることで、機密性の高いクライアントファイル（契約書、財務書類、デザイン資産など）を、完全に管理するインフラストラクチャ上に保持できます。ユーザーごとの料金やストレージ制限はなく、ビジネスのアイデンティティに合わせてブランディングをカスタマイズする機能も備わっています。

早速申し込む
{name}の活用例

ProjectSendの主な機能

「クライアント別アカウント」

すべてのクライアントは専用のログインを取得し、自分に割り当てられたファイルのみを閲覧できます。これにより、共有パブリックリンクなしで、各関係をプライベートかつ整理された状態に保ちます。

ダウンロードトラッキング

詳細なアクティビティログは、誰がどのファイルをいつダウンロードしたかを正確に示し、コンプライアンスのための配信証明を提供し、「受け取りましたか？」というメールを削減します。

有効期限

機密文書に自動有効期限を設定すると、定義された期間後にアクセスが取り消され、手動でのクリーンアップなしに情報漏洩のリスクを低減できます。

「メール通知」

新しいファイルが利用可能になると、クライアントには自動メールが送信されます。これにより、アップロードごとに個別に通知する手間が省けます。

カスタムブランディング

カスタマイズ可能なテーマとロゴは、一般的なサービスではなく、あなたの代理店やビジネスのアイデンティティを反映した、プロフェッショナルなホワイトラベルのファイルポータルを提供します。

HostingerでProjectSendを実行するメリットとは？

ワンクリックで公開

事前設定済みのセットアップのおかげで、導入後すぐにアプリケーションを起動できます。手動インストールや複雑な設定手順は不要です。

ワンクリックで公開

信頼できるセキュリティ対策

内蔵ファイアウォール、DDoS攻撃対策、継続的な監視機能で、アプリケーションを守ります。

信頼できるセキュリティ対策

組み込み型Dockerマネージャー

複数のDockerコンテナを1か所から実行・管理できるだけでなく、プロジェクトのデプロイ、更新、監視も簡単に行えます。

組み込み型Dockerマネージャー

ワンクリックで公開

事前設定済みのセットアップのおかげで、導入後すぐにアプリケーションを起動できます。手動インストールや複雑な設定手順は不要です。

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信頼できるセキュリティ対策

内蔵ファイアウォール、DDoS攻撃対策、継続的な監視機能で、アプリケーションを守ります。

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組み込み型Dockerマネージャー

複数のDockerコンテナを1か所から実行・管理できるだけでなく、プロジェクトのデプロイ、更新、監視も簡単に行えます。

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ターゲットオーディエンスに最も近いサーバーロケーションを選択して、読み込み速度を向上させましょう。当社のデーターセンターは北米・ヨーロッパ・アジア・南米といった世界各地に設置されています。
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お客様の声

Gad Iradufasha
Gad Iradufasha

HostingerのVPSホスティングには大変満足しています！稼働率は常にトップレベルで、サイトはスムーズに稼働しています。困った時はいつでもテクニカルサポートチームが、スピーディーで親切に役立つ情報を提供してくれます。

Maxim Shishkin
Maxim Shishkin

Hostingerは全体的にとてもスムーズです。AIチャットボットに加え、AIで解決できない場合は人間がチャットですぐフォローしてくれます。VPSも快調で、アップダウンがなく安定しています。開発チームと関係者の皆さんに感謝しています！これからもよろしくお願いします🚀

Noel
Noel

やっと満足のいくVPSホスティング会社を見つけました！料金は手頃で、ポータルは無駄な時間を取られず使いやすく、バックアップもシームレスです。サポートも充実していて信頼性も高く、全体的にとても安定しています。

Omkar
Omkar

セルフホストしているn8nインスタンスにアクセスできなくなり、Hostingerのサポートに連絡しましたが、その対応には感心しました。KodeeとサポートチームのMohammadさんが、とても丁寧かつ的確にサポートしてくれました。

Sylvain
Sylvain

Hostinger VPSでのN8NアップグレードをCarlaさんにサポートしていただきました。とてもプロフェッショナルで知識も豊富で、大変助かりました。

Herriman
Herriman

Hostinger VPSは本当に素晴らしいです。常に高速で、動作は安定しています。ダウンすることも、クラッシュすることもありません。

Martin K
Martin K

この会社にはとても満足しています。サービスの質は期待以上で、価格も他社の高額なVPSに比べて手頃ながら、プラン内容は充実しています。

30日間返金保証

30日間返金保証付きなので、安心してお試しいただけます。詳細は、返金ポリシーをご覧ください。

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AList

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30以上のストレージバックエンドに対応したセルフホスト型ファイルリストとWebDAVサーバー

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Webページや各種メディアを保存するためのセルフホスト型インターネットアーカイブソリューション

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