ワンクリックインストールでProjectSendのデプロイ
エージェンシーや企業向けの、クライアント別アカウント、ダウンロード追跡、きめ細かなアクセス制御機能を備えたプロフェッショナルな顧客重視ファイル共有プラットフォーム。
ProjectSend向けVPSプランの料金表
どのプランでも充実の機能を完備
ProjectSendの活用例
ProjectSendは、不特定多数ではなく特定のクライアントとファイルを共有する必要がある企業向けに構築されたオープンソースのファイル配信プラットフォームです。各クライアントは独自のログイン情報を取得し、自分に割り当てられたファイルのみを閲覧できます。一方、管理者はすべてのダウンロードを追跡し、機密資料に有効期限を設定し、受信者が新しいアップロードにアクセスしたときに通知を受け取ることができます。これにより、一般的なクラウドストレージリンクに代わる、説明責任のあるブランド化されたソリューションが実現します。
VPSでProjectSendをホストすることで、機密性の高いクライアントファイル（契約書、財務書類、デザイン資産など）を、完全に管理するインフラストラクチャ上に保持できます。ユーザーごとの料金やストレージ制限はなく、ビジネスのアイデンティティに合わせてブランディングをカスタマイズする機能も備わっています。
ProjectSendの主な機能
「クライアント別アカウント」
すべてのクライアントは専用のログインを取得し、自分に割り当てられたファイルのみを閲覧できます。これにより、共有パブリックリンクなしで、各関係をプライベートかつ整理された状態に保ちます。
ダウンロードトラッキング
詳細なアクティビティログは、誰がどのファイルをいつダウンロードしたかを正確に示し、コンプライアンスのための配信証明を提供し、「受け取りましたか？」というメールを削減します。
有効期限
機密文書に自動有効期限を設定すると、定義された期間後にアクセスが取り消され、手動でのクリーンアップなしに情報漏洩のリスクを低減できます。
「メール通知」
新しいファイルが利用可能になると、クライアントには自動メールが送信されます。これにより、アップロードごとに個別に通知する手間が省けます。
カスタムブランディング
カスタマイズ可能なテーマとロゴは、一般的なサービスではなく、あなたの代理店やビジネスのアイデンティティを反映した、プロフェッショナルなホワイトラベルのファイルポータルを提供します。
HostingerでProjectSendを実行するメリットとは？
ワンクリックで公開
事前設定済みのセットアップのおかげで、導入後すぐにアプリケーションを起動できます。手動インストールや複雑な設定手順は不要です。
信頼できるセキュリティ対策
内蔵ファイアウォール、DDoS攻撃対策、継続的な監視機能で、アプリケーションを守ります。
組み込み型Dockerマネージャー
複数のDockerコンテナを1か所から実行・管理できるだけでなく、プロジェクトのデプロイ、更新、監視も簡単に行えます。
ワンクリックで公開
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お客様の声
HostingerのVPSホスティングには大変満足しています！稼働率は常にトップレベルで、サイトはスムーズに稼働しています。困った時はいつでもテクニカルサポートチームが、スピーディーで親切に役立つ情報を提供してくれます。
Hostingerは全体的にとてもスムーズです。AIチャットボットに加え、AIで解決できない場合は人間がチャットですぐフォローしてくれます。VPSも快調で、アップダウンがなく安定しています。開発チームと関係者の皆さんに感謝しています！これからもよろしくお願いします🚀
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セルフホストしているn8nインスタンスにアクセスできなくなり、Hostingerのサポートに連絡しましたが、その対応には感心しました。KodeeとサポートチームのMohammadさんが、とても丁寧かつ的確にサポートしてくれました。
Hostinger VPSでのN8NアップグレードをCarlaさんにサポートしていただきました。とてもプロフェッショナルで知識も豊富で、大変助かりました。
Hostinger VPSは本当に素晴らしいです。常に高速で、動作は安定しています。ダウンすることも、クラッシュすることもありません。
この会社にはとても満足しています。サービスの質は期待以上で、価格も他社の高額なVPSに比べて手頃ながら、プラン内容は充実しています。