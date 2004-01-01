ProjectSendは、不特定多数ではなく特定のクライアントとファイルを共有する必要がある企業向けに構築されたオープンソースのファイル配信プラットフォームです。各クライアントは独自のログイン情報を取得し、自分に割り当てられたファイルのみを閲覧できます。一方、管理者はすべてのダウンロードを追跡し、機密資料に有効期限を設定し、受信者が新しいアップロードにアクセスしたときに通知を受け取ることができます。これにより、一般的なクラウドストレージリンクに代わる、説明責任のあるブランド化されたソリューションが実現します。

VPSでProjectSendをホストすることで、機密性の高いクライアントファイル（契約書、財務書類、デザイン資産など）を、完全に管理するインフラストラクチャ上に保持できます。ユーザーごとの料金やストレージ制限はなく、ビジネスのアイデンティティに合わせてブランディングをカスタマイズする機能も備わっています。