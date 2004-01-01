RAGflowは、ディープなドキュメント理解に基づいて構築された、実稼働対応の検索拡張生成エンジンです。ドキュメントをプレーンテキストとして扱う基本的なRAG実装とは異なり、RAGflowはPDF、スプレッドシート、プレゼンテーション、画像のレイアウト認識解析を実行し、インデックス作成前にテーブル、図、構造化コンテンツの意味を保持します。

独自のVPSでRAGflowをセルフホストすることで、ドキュメントのプライバシーを保護し、LLMプロバイダー、チャンキング戦略、検索パイプラインを完全に制御できます。内蔵のナレッジグラフとGraphRAGバックエンドは、フラットなベクトル検索では実現できないドキュメント間の推論を可能にします。