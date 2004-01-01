RAGflowの1クリックインストール
ディープドキュメント解析、ナレッジグラフ検索、マルチLLMサポートを備えた、本番環境レベルのRAGエンジンです。
RAGflow向けVPSプランの料金表
どのプランでも充実の機能を完備
RAGflowの活用例
RAGflowは、ディープなドキュメント理解に基づいて構築された、実稼働対応の検索拡張生成エンジンです。ドキュメントをプレーンテキストとして扱う基本的なRAG実装とは異なり、RAGflowはPDF、スプレッドシート、プレゼンテーション、画像のレイアウト認識解析を実行し、インデックス作成前にテーブル、図、構造化コンテンツの意味を保持します。
独自のVPSでRAGflowをセルフホストすることで、ドキュメントのプライバシーを保護し、LLMプロバイダー、チャンキング戦略、検索パイプラインを完全に制御できます。内蔵のナレッジグラフとGraphRAGバックエンドは、フラットなベクトル検索では実現できないドキュメント間の推論を可能にします。
RAGflowの主な機能
深層ドキュメント解析
レイアウトを認識する抽出は、PDF、Wordファイル、スプレッドシート、スキャン画像に対応しており、プレーンテキストパーサーが破壊してしまうテーブル、図、構造を保持します。
知識グラフ検索
組み込みのGraphRAGと知識グラフインデックス作成により、フラットなベクトル検索がサポートする範囲を超えた、ドキュメント横断的な推論と関係クエリが可能になります。
マルチLLMサポート
OpenAI、Azure OpenAI、Ollama、Anthropic、Google、および20以上の他のプロバイダーに、ドキュメントの再インデックスなしで接続できます。
柔軟なチャンキング戦略
各ドキュメントタイプの構造に合わせて最適な検索精度を実現するために、「一般」「Q＆A」「マニュアル」「テーブル」「ペーパー」チャンキングモードから選択してください。
複数ユーザーアクセス制御
ロールベースの権限により、チームはナレッジベースを共有しつつ、機密性の高いドキュメントコレクションを承認されたユーザーのみに制限することができます。
REST API および SDK
フルREST APIと公式Python SDKにより、ご自身のアプリケーションにRAGflowを組み込み、ドキュメント取り込みパイプラインを自動化できます。
HostingerでRAGflowを実行するメリットとは？
ワンクリックで公開
事前設定済みのセットアップのおかげで、導入後すぐにアプリケーションを起動できます。手動インストールや複雑な設定手順は不要です。
信頼できるセキュリティ対策
内蔵ファイアウォール、DDoS攻撃対策、継続的な監視機能で、アプリケーションを守ります。
組み込み型Dockerマネージャー
複数のDockerコンテナを1か所から実行・管理できるだけでなく、プロジェクトのデプロイ、更新、監視も簡単に行えます。
ワンクリックで公開
事前設定済みのセットアップのおかげで、導入後すぐにアプリケーションを起動できます。手動インストールや複雑な設定手順は不要です。
信頼できるセキュリティ対策
内蔵ファイアウォール、DDoS攻撃対策、継続的な監視機能で、アプリケーションを守ります。
組み込み型Dockerマネージャー
複数のDockerコンテナを1か所から実行・管理できるだけでなく、プロジェクトのデプロイ、更新、監視も簡単に行えます。
お客様の声
HostingerのVPSホスティングには大変満足しています！稼働率は常にトップレベルで、サイトはスムーズに稼働しています。困った時はいつでもテクニカルサポートチームが、スピーディーで親切に役立つ情報を提供してくれます。
Hostingerは全体的にとてもスムーズです。AIチャットボットに加え、AIで解決できない場合は人間がチャットですぐフォローしてくれます。VPSも快調で、アップダウンがなく安定しています。開発チームと関係者の皆さんに感謝しています！これからもよろしくお願いします🚀
やっと満足のいくVPSホスティング会社を見つけました！料金は手頃で、ポータルは無駄な時間を取られず使いやすく、バックアップもシームレスです。サポートも充実していて信頼性も高く、全体的にとても安定しています。
セルフホストしているn8nインスタンスにアクセスできなくなり、Hostingerのサポートに連絡しましたが、その対応には感心しました。KodeeとサポートチームのMohammadさんが、とても丁寧かつ的確にサポートしてくれました。
Hostinger VPSでのN8NアップグレードをCarlaさんにサポートしていただきました。とてもプロフェッショナルで知識も豊富で、大変助かりました。
Hostinger VPSは本当に素晴らしいです。常に高速で、動作は安定しています。ダウンすることも、クラッシュすることもありません。
この会社にはとても満足しています。サービスの質は期待以上で、価格も他社の高額なVPSに比べて手頃ながら、プラン内容は充実しています。