RosarioSISは、学校、学区、トレーニングセンター向けに構築された無料のオープンソース学生情報システムで、学生のライフサイクル全体を一元的に管理する必要がある組織に対応しています。入学、スケジュール管理、成績報告、出席、規律、請求、給食、その他10以上のモジュールを網羅しており、これらすべては、スマートフォン、タブレット、デスクトップで動作するレスポンシブなウェブインターフェースからアクセス可能です。

VPSでRosarioSISをセルフホストすることで、機密性の高い学生記録、成績、財務データを直接管理下に置くことができ、学生ごとの料金やクラウドベンダーロックインは発生しません。このデプロイメントにはPostgreSQLが含まれており、自動HTTPSルーティングのためにTraefikラベルが事前設定されています。