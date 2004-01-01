RosarioSISのワンクリックインストール
成績、スケジュール、出席、請求、および給食を管理するためのオープンソースの学生情報システムです。
RosarioSIS向けVPSプランの料金表
どのプランでも充実の機能を完備
RosarioSISの活用例
RosarioSISは、学校、学区、トレーニングセンター向けに構築された無料のオープンソース学生情報システムで、学生のライフサイクル全体を一元的に管理する必要がある組織に対応しています。入学、スケジュール管理、成績報告、出席、規律、請求、給食、その他10以上のモジュールを網羅しており、これらすべては、スマートフォン、タブレット、デスクトップで動作するレスポンシブなウェブインターフェースからアクセス可能です。
VPSでRosarioSISをセルフホストすることで、機密性の高い学生記録、成績、財務データを直接管理下に置くことができ、学生ごとの料金やクラウドベンダーロックインは発生しません。このデプロイメントにはPostgreSQLが含まれており、自動HTTPSルーティングのためにTraefikラベルが事前設定されています。
RosarioSISの主な機能
成績と成績表
課題、加重成績計算、評価期間を追跡し、システムから直接、印刷可能な成績表や成績証明書を生成します。
出欠管理
カスタムコードを使用して毎日およびコースごとの出席を記録し、その後、欠席レポートを実行して、メールで保護者に自動的に通知します。
スケジューリングとローテーション
マスター スケジュールを作成し、履修希望を管理し、競合検出機能と教室および教師の制約を考慮して生徒をクラスに割り当てます。
請求＆フードサービス
学生ごとの口座残高と印刷可能な明細書を使用して、授業料、請求書、支払い、カフェテリアの食事プランを管理できます。
保護者と生徒のポータル
家族に専用のログインを提供し、バックオフィススタッフのワークフローを公開することなく、成績、スケジュール、出席状況、課題を閲覧できるようにします。
多言語かつモジュール式
英語、スペイン語、フランス語などに対応しており、オンライン評価、成績証明書、カスタムレポートビルダー用のオプションプラグインも利用できます。
HostingerでRosarioSISを実行するメリットとは？
ワンクリックで公開
事前設定済みのセットアップのおかげで、導入後すぐにアプリケーションを起動できます。手動インストールや複雑な設定手順は不要です。
信頼できるセキュリティ対策
内蔵ファイアウォール、DDoS攻撃対策、継続的な監視機能で、アプリケーションを守ります。
組み込み型Dockerマネージャー
複数のDockerコンテナを1か所から実行・管理できるだけでなく、プロジェクトのデプロイ、更新、監視も簡単に行えます。
ワンクリックで公開
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信頼できるセキュリティ対策
内蔵ファイアウォール、DDoS攻撃対策、継続的な監視機能で、アプリケーションを守ります。
組み込み型Dockerマネージャー
複数のDockerコンテナを1か所から実行・管理できるだけでなく、プロジェクトのデプロイ、更新、監視も簡単に行えます。
お客様の声
HostingerのVPSホスティングには大変満足しています！稼働率は常にトップレベルで、サイトはスムーズに稼働しています。困った時はいつでもテクニカルサポートチームが、スピーディーで親切に役立つ情報を提供してくれます。
Hostingerは全体的にとてもスムーズです。AIチャットボットに加え、AIで解決できない場合は人間がチャットですぐフォローしてくれます。VPSも快調で、アップダウンがなく安定しています。開発チームと関係者の皆さんに感謝しています！これからもよろしくお願いします🚀
やっと満足のいくVPSホスティング会社を見つけました！料金は手頃で、ポータルは無駄な時間を取られず使いやすく、バックアップもシームレスです。サポートも充実していて信頼性も高く、全体的にとても安定しています。
セルフホストしているn8nインスタンスにアクセスできなくなり、Hostingerのサポートに連絡しましたが、その対応には感心しました。KodeeとサポートチームのMohammadさんが、とても丁寧かつ的確にサポートしてくれました。
Hostinger VPSでのN8NアップグレードをCarlaさんにサポートしていただきました。とてもプロフェッショナルで知識も豊富で、大変助かりました。
Hostinger VPSは本当に素晴らしいです。常に高速で、動作は安定しています。ダウンすることも、クラッシュすることもありません。
この会社にはとても満足しています。サービスの質は期待以上で、価格も他社の高額なVPSに比べて手頃ながら、プラン内容は充実しています。