Novuのワンクリックデプロイ
単一の統合APIを通じて、メール、SMS、プッシュ、アプリ内通知を送信するためのオープンソースの通知インフラストラクチャです。
Novu向けVPSプランの料金表
どのプランでも充実の機能を完備
Novuの活用例
Novuは、製品およびエンジニアリングチームに、メール、SMS、プッシュ、アプリ内、チャットといったあらゆるチャネルで通知を送信するための単一のAPIを提供するオープンソースの通知インフラプラットフォームです。各チャネルごとに個別のプロバイダーを統合する代わりに、Novuは、ビジュアルワークフロービルダー、ユーザーごとのチャネル設定、および送信失敗のデバッグ用配信ログを備えた単一のシステムを通じて、すべての通知をルーティングします。
Novuをセルフホストすることで、通知コンテンツ、購読者データ、およびプロバイダーの認証情報はすべて独自のインフラストラクチャ内に保持されます。通知ごとの料金は発生せず、データがサーバーから出ることもなく、レート制限と再試行ポリシーを完全に制御できるため、プライバシーに配慮したアプリケーションや、大規模な通知コストを予測可能にする必要があるチームにとって最適な選択肢となります。
Novuの主な機能
「マルチチャネル配信」
各プロバイダーを個別に統合することなく、単一のAPIを通じてメール、SMS、プッシュ、アプリ内、チャット通知を送信します。
ビジュアルワークフロービルダー
分岐ロジックと遅延機能を備えた多段階の通知シーケンスを、ドラッグ＆ドロップエディターを使って設計できます。コードは不要です。
50以上のプロバイダー統合機能
SendGrid、Twilio、FCM、Slack、その他50以上のプロバイダーに、「ダッシュボードUI」から完全に管理される組み込み済みの連携機能で接続できます。
「購読設定」
ユーザーがトピックごとに受け取る通知チャネルを制御できるようにすることで、オプトアウトを減らし、長期的なエンゲージメントを向上させます。
配信可観測性
再試行回数、プロバイダーの応答、エラー詳細を含むリアルタイム配信ログで、すべての通知のステータスを検査します。
HostingerでNovuを実行するメリットとは？
ワンクリックで公開
事前設定済みのセットアップのおかげで、導入後すぐにアプリケーションを起動できます。手動インストールや複雑な設定手順は不要です。
信頼できるセキュリティ対策
内蔵ファイアウォール、DDoS攻撃対策、継続的な監視機能で、アプリケーションを守ります。
組み込み型Dockerマネージャー
複数のDockerコンテナを1か所から実行・管理できるだけでなく、プロジェクトのデプロイ、更新、監視も簡単に行えます。
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お客様の声
HostingerのVPSホスティングには大変満足しています！稼働率は常にトップレベルで、サイトはスムーズに稼働しています。困った時はいつでもテクニカルサポートチームが、スピーディーで親切に役立つ情報を提供してくれます。
Hostingerは全体的にとてもスムーズです。AIチャットボットに加え、AIで解決できない場合は人間がチャットですぐフォローしてくれます。VPSも快調で、アップダウンがなく安定しています。開発チームと関係者の皆さんに感謝しています！これからもよろしくお願いします🚀
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セルフホストしているn8nインスタンスにアクセスできなくなり、Hostingerのサポートに連絡しましたが、その対応には感心しました。KodeeとサポートチームのMohammadさんが、とても丁寧かつ的確にサポートしてくれました。
Hostinger VPSでのN8NアップグレードをCarlaさんにサポートしていただきました。とてもプロフェッショナルで知識も豊富で、大変助かりました。
Hostinger VPSは本当に素晴らしいです。常に高速で、動作は安定しています。ダウンすることも、クラッシュすることもありません。
この会社にはとても満足しています。サービスの質は期待以上で、価格も他社の高額なVPSに比べて手頃ながら、プラン内容は充実しています。