Novuは、製品およびエンジニアリングチームに、メール、SMS、プッシュ、アプリ内、チャットといったあらゆるチャネルで通知を送信するための単一のAPIを提供するオープンソースの通知インフラプラットフォームです。各チャネルごとに個別のプロバイダーを統合する代わりに、Novuは、ビジュアルワークフロービルダー、ユーザーごとのチャネル設定、および送信失敗のデバッグ用配信ログを備えた単一のシステムを通じて、すべての通知をルーティングします。

Novuをセルフホストすることで、通知コンテンツ、購読者データ、およびプロバイダーの認証情報はすべて独自のインフラストラクチャ内に保持されます。通知ごとの料金は発生せず、データがサーバーから出ることもなく、レート制限と再試行ポリシーを完全に制御できるため、プライバシーに配慮したアプリケーションや、大規模な通知コストを予測可能にする必要があるチームにとって最適な選択肢となります。