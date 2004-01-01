Fusion RSSの1クリックインストール
クリーンなウェブUI、キーボードショートカット、およびFever APIサポートを備えた軽量なセルフホスト型RSSリーダーです。
Fusion RSS向けVPSプランの料金表
どのプランでも充実の機能を完備
Fusion RSSの活用例
Fusionは、Goで書かれたミニマリストなオープンソースのRSSリーダーで、高速で集中できる読書ワークフローに焦点を当てています。RSSおよびAtomフィードを解析し、ウェブサイトのURLからフィードを自動検出します。また、購読をグループに整理し、未読状態、ブックマーク、ライブラリ全体の全文検索を追跡します。
VPSでFusionをセルフホストすることで、購読リストと閲覧履歴をサードパーティサービスから切り離すことができます。また、Fever APIとの互換性により、Reeder、Unread、FeedMeなどのネイティブモバイルクライアントは、クラウドアグリゲーターではなく、独自のインスタンスと同期できます。
Fusion RSSの主な機能
フィーバー API サポート
内蔵のFever互換APIを通じて、「Reeder」、「Unread」、「FeedMe」などのネイティブのiOS、Android、デスクトップクライアントに記事を同期します。
「キーボード駆動リーダー」
Google Reader風のショートカットを使用すると、キーボードから手を離すことなく、1セッションあたり数百の記事をトリアージできます。
「フィード自動検出」
任意のウェブサイトURLを貼り付けると、FusionはRSSまたはAtomフィードを自動的に検出し、購読リストをきれいに整理するためのグループ分け機能も提供します。
「レスポンシブ PWA」
インストール可能なプログレッシブウェブアプリは、スマートフォン、タブレット、デスクトップブラウザでネイティブのような読書体験を提供します。
「OIDC シングルサインオン」
オプションのOpenID Connect連携を使用すると、Keycloak、Authelia、またはその他の準拠したIDプロバイダーに対して認証できます。
AIの肥大化なし
読者が集中でき、軽量で予測可能な状態を保つため、AIによる要約機能やレコメンデーション機能を意図的に省略しています。
HostingerでFusion RSSを実行するメリットとは？
ワンクリックで公開
事前設定済みのセットアップのおかげで、導入後すぐにアプリケーションを起動できます。手動インストールや複雑な設定手順は不要です。
信頼できるセキュリティ対策
内蔵ファイアウォール、DDoS攻撃対策、継続的な監視機能で、アプリケーションを守ります。
組み込み型Dockerマネージャー
複数のDockerコンテナを1か所から実行・管理できるだけでなく、プロジェクトのデプロイ、更新、監視も簡単に行えます。
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お客様の声
HostingerのVPSホスティングには大変満足しています！稼働率は常にトップレベルで、サイトはスムーズに稼働しています。困った時はいつでもテクニカルサポートチームが、スピーディーで親切に役立つ情報を提供してくれます。
Hostingerは全体的にとてもスムーズです。AIチャットボットに加え、AIで解決できない場合は人間がチャットですぐフォローしてくれます。VPSも快調で、アップダウンがなく安定しています。開発チームと関係者の皆さんに感謝しています！これからもよろしくお願いします🚀
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セルフホストしているn8nインスタンスにアクセスできなくなり、Hostingerのサポートに連絡しましたが、その対応には感心しました。KodeeとサポートチームのMohammadさんが、とても丁寧かつ的確にサポートしてくれました。
Hostinger VPSでのN8NアップグレードをCarlaさんにサポートしていただきました。とてもプロフェッショナルで知識も豊富で、大変助かりました。
Hostinger VPSは本当に素晴らしいです。常に高速で、動作は安定しています。ダウンすることも、クラッシュすることもありません。
この会社にはとても満足しています。サービスの質は期待以上で、価格も他社の高額なVPSに比べて手頃ながら、プラン内容は充実しています。