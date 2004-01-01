Fusionは、Goで書かれたミニマリストなオープンソースのRSSリーダーで、高速で集中できる読書ワークフローに焦点を当てています。RSSおよびAtomフィードを解析し、ウェブサイトのURLからフィードを自動検出します。また、購読をグループに整理し、未読状態、ブックマーク、ライブラリ全体の全文検索を追跡します。

VPSでFusionをセルフホストすることで、購読リストと閲覧履歴をサードパーティサービスから切り離すことができます。また、Fever APIとの互換性により、Reeder、Unread、FeedMeなどのネイティブモバイルクライアントは、クラウドアグリゲーターではなく、独自のインスタンスと同期できます。