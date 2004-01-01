ソウルシンクの1クリックインストール展開
ストリーミングサービスとご自身のセルフホスト型ライブラリを橋渡しする、自動化された音楽発見およびコレクション管理プラットフォームです。
SoulSync向けVPSプランの料金表
どのプランでも充実の機能を完備
SoulSyncの活用例
SoulSyncは、Spotify、Tidal、Qobuz、Deezerといったストリーミングアカウントをセルフホストの音楽ライブラリに接続する、インテリジェントな音楽管理プラットフォームです。プレイリストを自動的にミラーリングし、新しいリリースがないかアーティストを監視し、10個の並列バックグラウンドワーカーを通じてメタデータを充実させ、好みの命名規則を使用してダウンロードファイルを整理します。
受動的なメディアサーバーとは異なり、SoulSyncはコレクションを積極的に管理します。パーソナライズされた発見プレイリストを生成し、視聴履歴を同期し、Plex、Jellyfin、Navidromeと統合して、ストリーミングの好みに合わせてローカルライブラリを最新の状態に保ちます。セルフホスティングにより、視聴データはプライベートに保たれ、コレクションは完全にユーザーの管理下に置かれます。
SoulSyncの主な機能
ストリーミングサービス同期
Spotify、Tidal、Qobuz、Deezerのプレイリストを、自動更新機能でローカルミュージックライブラリに直接同期します。
アーティスト リリース モニタリング
お気に入りのアーティストを追跡し、接続されたストリーミングプラットフォームに新しいリリースが登場するとすぐに自動的にダウンロードします。
メタデータ強化
10個の並行バックグラウンドワーカーが、MusicBrainz、Spotify、Genius、LRClibからアートワーク、歌詞、タグを取得し、お客様のコレクションを適切に整理します。
メディアサーバー統合
Plex、Jellyfin、またはNavidromeに接続して、ローカルライブラリがストリーミング履歴やプレイリストと同期するようにします。
「ディスカバリープレイリスト」
ユーザーの視聴履歴に基づいて、「Release Radar」や「Discovery Weekly」、年代別やジャンル別のミックスなど、パーソナライズされたプレイリストを生成します。
HostingerでSoulSyncを実行するメリットとは？
ワンクリックで公開
事前設定済みのセットアップのおかげで、導入後すぐにアプリケーションを起動できます。手動インストールや複雑な設定手順は不要です。
信頼できるセキュリティ対策
内蔵ファイアウォール、DDoS攻撃対策、継続的な監視機能で、アプリケーションを守ります。
組み込み型Dockerマネージャー
複数のDockerコンテナを1か所から実行・管理できるだけでなく、プロジェクトのデプロイ、更新、監視も簡単に行えます。
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お客様の声
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