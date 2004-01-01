SoulSyncは、Spotify、Tidal、Qobuz、Deezerといったストリーミングアカウントをセルフホストの音楽ライブラリに接続する、インテリジェントな音楽管理プラットフォームです。プレイリストを自動的にミラーリングし、新しいリリースがないかアーティストを監視し、10個の並列バックグラウンドワーカーを通じてメタデータを充実させ、好みの命名規則を使用してダウンロードファイルを整理します。

受動的なメディアサーバーとは異なり、SoulSyncはコレクションを積極的に管理します。パーソナライズされた発見プレイリストを生成し、視聴履歴を同期し、Plex、Jellyfin、Navidromeと統合して、ストリーミングの好みに合わせてローカルライブラリを最新の状態に保ちます。セルフホスティングにより、視聴データはプライベートに保たれ、コレクションは完全にユーザーの管理下に置かれます。