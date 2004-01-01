FileGatorのワンクリックインストール
ロールベースの権限、アーカイブサポート、およびメディアプレビュー機能を備えたセルフホスト型マルチユーザーファイルマネージャー — データベース不要。
FileGator向けVPSプランの料金表
どのプランでも充実の機能を完備
FileGatorの活用例
FileGatorは、オープンソースのセルフホスト型ファイルマネージャーで、サーバー上のファイルをアップロード、ダウンロード、整理、共有するためのクリーンなウェブインターフェースを提供します。データベースに依存しないフラットファイルアーキテクチャで構築されており、ユーザーアカウントと権限をシンプルなJSONファイルに保存する単一の軽量サービスとして動作します。ロールベースのアクセスにより、管理者、ユーザー、ゲストのアカウントを作成でき、それぞれファイルの読み取り、書き込み、アップロード、ダウンロード、名前変更、削除、アーカイブに関する権限を構成可能です。
VPSでFileGatorをセルフホストすることで、すべてのファイルを自分で管理するインフラストラクチャ上に保持でき、ストレージクォータ、サブスクリプション料金、データへの第三者アクセスは一切ありません。最小限のリソースで動作するため、ファイル管理のためにサーバー全体を割り当てることなく、他のサービスと並行して簡単にデプロイできます。
FileGatorの主な機能
「複数ユーザーの権限」
管理者、ユーザー、ゲストのアカウントを作成し、操作ごとに独立した権限を設定します。これにより、ファイルの読み取り、アップロード、ダウンロード、名前変更、削除、アーカイブといった各操作を個別に制御できます。
データベース不要
すべてのユーザーアカウントと設定はフラットなJSONファイルに保存されるため、データベースの要件が不要になり、デプロイメントをシンプルかつポータブルに保ちます。
アーカイブ管理
SSHやコマンドラインツールなしで、ブラウザ経由でZIPアーカイブを作成および抽出できます。これにより、大量のファイル転送やバックアップが簡単になります。
「公開共有リンク」
ファイルやフォルダーの公開ダウンロードリンクを生成すると、外部の受信者はサーバーにアカウントがなくても特定のコンテンツにアクセスできるようになります。
「メディアプレビュー」
画像、動画、音声、テキストファイルをブラウザで直接プレビューできます。共有する前に適切なファイルであることを確認するために、ダウンロードは不要です。
HostingerでFileGatorを実行するメリットとは？
ワンクリックで公開
事前設定済みのセットアップのおかげで、導入後すぐにアプリケーションを起動できます。手動インストールや複雑な設定手順は不要です。
信頼できるセキュリティ対策
内蔵ファイアウォール、DDoS攻撃対策、継続的な監視機能で、アプリケーションを守ります。
組み込み型Dockerマネージャー
複数のDockerコンテナを1か所から実行・管理できるだけでなく、プロジェクトのデプロイ、更新、監視も簡単に行えます。
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お客様の声
HostingerのVPSホスティングには大変満足しています！稼働率は常にトップレベルで、サイトはスムーズに稼働しています。困った時はいつでもテクニカルサポートチームが、スピーディーで親切に役立つ情報を提供してくれます。
Hostingerは全体的にとてもスムーズです。AIチャットボットに加え、AIで解決できない場合は人間がチャットですぐフォローしてくれます。VPSも快調で、アップダウンがなく安定しています。開発チームと関係者の皆さんに感謝しています！これからもよろしくお願いします🚀
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セルフホストしているn8nインスタンスにアクセスできなくなり、Hostingerのサポートに連絡しましたが、その対応には感心しました。KodeeとサポートチームのMohammadさんが、とても丁寧かつ的確にサポートしてくれました。
Hostinger VPSでのN8NアップグレードをCarlaさんにサポートしていただきました。とてもプロフェッショナルで知識も豊富で、大変助かりました。
Hostinger VPSは本当に素晴らしいです。常に高速で、動作は安定しています。ダウンすることも、クラッシュすることもありません。
この会社にはとても満足しています。サービスの質は期待以上で、価格も他社の高額なVPSに比べて手頃ながら、プラン内容は充実しています。