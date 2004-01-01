FileGatorは、オープンソースのセルフホスト型ファイルマネージャーで、サーバー上のファイルをアップロード、ダウンロード、整理、共有するためのクリーンなウェブインターフェースを提供します。データベースに依存しないフラットファイルアーキテクチャで構築されており、ユーザーアカウントと権限をシンプルなJSONファイルに保存する単一の軽量サービスとして動作します。ロールベースのアクセスにより、管理者、ユーザー、ゲストのアカウントを作成でき、それぞれファイルの読み取り、書き込み、アップロード、ダウンロード、名前変更、削除、アーカイブに関する権限を構成可能です。

VPSでFileGatorをセルフホストすることで、すべてのファイルを自分で管理するインフラストラクチャ上に保持でき、ストレージクォータ、サブスクリプション料金、データへの第三者アクセスは一切ありません。最小限のリソースで動作するため、ファイル管理のためにサーバー全体を割り当てることなく、他のサービスと並行して簡単にデプロイできます。