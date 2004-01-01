1クリックでのKiwix-serveデプロイ
Wikipedia、Gutenberg、Stack Exchange、および数千のZIMアーカイブ向けのセルフホスト型オフラインリーダーです。
Kiwix-serve向けVPSプランの料金表
どのプランでも充実の機能を完備
Kiwix-serveの活用例
Kiwix-serveは、Kiwixプロジェクトが提供する公式HTTPサーバーで、ZIMアーカイブを高速で検索可能、ブラウザからアクセスできるライブラリに変換します。ZIMは、Wikipedia、プロジェクト・グーテンベルク、Stack Exchange、TEDトーク、MDN、カーン・アカデミーなど、何百ものウェブサイト全体をキャプチャし、完全にオフラインで閲覧できるようにするオープンな圧縮アーカイブ形式です。
VPSでKiwix-serveをセルフホストすることで、パブリックインターネット、元のサイトの稼働時間、またはアップストリームのペイウォールに依存しない、永続的で常にオンラインの参照ライブラリを持つことができます。公式KiwixライブラリからデータボリュームにZIMファイルをドロップすると、サーバーはそれらをホットリロードし、ロードしたすべてのアーカイブに対して全文検索機能を備えた統合ウェブインターフェースを公開します。
Kiwix-serveの主な機能
ホットリロードZIMライブラリ
新しいZIMファイルをデータボリュームにドロップすると、kiwix-serveは内蔵のライブラリモニターにより自動的にそれらを認識します — 再起動は不要です。
「全文検索」
統合された全文インデックスを使用して、ロードされたすべてのアーカイブを検索します。Wikipediaやその他のZIM全体で高速な検索を行うための入力候補表示機能も含まれています。
持ち込みコンテンツ
公式Kiwixカタログから任意のZIMを選択してください。例えば、完全なWikipedia、プロジェクト・グーテンベルク、Stack Exchangeのダンプ、MDN、Khan Academy、TED、その他多くの参照アーカイブなどがあります。
オフライン読書向けに最適化
ZIM圧縮はストレージ消費量を抑え、検索を高速化します。そのため、単一のVPSで外部依存なしに大量の参照アーカイブを提供できます。
組み込みOPDSカタログ
あなたのライブラリのOPDSフィードを公開することで、Kiwixのモバイルおよびデスクトップリーダーは、あなたのサーバーから直接タイトルを検索し、ダウンロードできるようになります。
初回起動時にブートストラップされました。
オプションのZIMダウンロードURLは、デプロイ時に最初のアーカイブを自動的に取得するため、サーバーはオンラインになった瞬間に閲覧可能になります。
HostingerでKiwix-serveを実行するメリットとは？
ワンクリックで公開
事前設定済みのセットアップのおかげで、導入後すぐにアプリケーションを起動できます。手動インストールや複雑な設定手順は不要です。
信頼できるセキュリティ対策
内蔵ファイアウォール、DDoS攻撃対策、継続的な監視機能で、アプリケーションを守ります。
組み込み型Dockerマネージャー
複数のDockerコンテナを1か所から実行・管理できるだけでなく、プロジェクトのデプロイ、更新、監視も簡単に行えます。
ワンクリックで公開
事前設定済みのセットアップのおかげで、導入後すぐにアプリケーションを起動できます。手動インストールや複雑な設定手順は不要です。
信頼できるセキュリティ対策
内蔵ファイアウォール、DDoS攻撃対策、継続的な監視機能で、アプリケーションを守ります。
組み込み型Dockerマネージャー
複数のDockerコンテナを1か所から実行・管理できるだけでなく、プロジェクトのデプロイ、更新、監視も簡単に行えます。
お客様の声
HostingerのVPSホスティングには大変満足しています！稼働率は常にトップレベルで、サイトはスムーズに稼働しています。困った時はいつでもテクニカルサポートチームが、スピーディーで親切に役立つ情報を提供してくれます。
Hostingerは全体的にとてもスムーズです。AIチャットボットに加え、AIで解決できない場合は人間がチャットですぐフォローしてくれます。VPSも快調で、アップダウンがなく安定しています。開発チームと関係者の皆さんに感謝しています！これからもよろしくお願いします🚀
やっと満足のいくVPSホスティング会社を見つけました！料金は手頃で、ポータルは無駄な時間を取られず使いやすく、バックアップもシームレスです。サポートも充実していて信頼性も高く、全体的にとても安定しています。
セルフホストしているn8nインスタンスにアクセスできなくなり、Hostingerのサポートに連絡しましたが、その対応には感心しました。KodeeとサポートチームのMohammadさんが、とても丁寧かつ的確にサポートしてくれました。
Hostinger VPSでのN8NアップグレードをCarlaさんにサポートしていただきました。とてもプロフェッショナルで知識も豊富で、大変助かりました。
Hostinger VPSは本当に素晴らしいです。常に高速で、動作は安定しています。ダウンすることも、クラッシュすることもありません。
この会社にはとても満足しています。サービスの質は期待以上で、価格も他社の高額なVPSに比べて手頃ながら、プラン内容は充実しています。