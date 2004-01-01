Kiwix-serveは、Kiwixプロジェクトが提供する公式HTTPサーバーで、ZIMアーカイブを高速で検索可能、ブラウザからアクセスできるライブラリに変換します。ZIMは、Wikipedia、プロジェクト・グーテンベルク、Stack Exchange、TEDトーク、MDN、カーン・アカデミーなど、何百ものウェブサイト全体をキャプチャし、完全にオフラインで閲覧できるようにするオープンな圧縮アーカイブ形式です。

VPSでKiwix-serveをセルフホストすることで、パブリックインターネット、元のサイトの稼働時間、またはアップストリームのペイウォールに依存しない、永続的で常にオンラインの参照ライブラリを持つことができます。公式KiwixライブラリからデータボリュームにZIMファイルをドロップすると、サーバーはそれらをホットリロードし、ロードしたすべてのアーカイブに対して全文検索機能を備えた統合ウェブインターフェースを公開します。