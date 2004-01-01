Lowcoderを1クリックインストールでデプロイ
ドラッグ＆ドロップとリアルなデータコネクタで、社内アプリ、ダッシュボード、管理パネルを構築できるオープンソースのローコードプラットフォーム。
Lowcoder向けVPSプランの料金表
どのプランでも充実の機能を完備
Lowcoderの活用例
Lowcoderは、開発者や運用チームが視覚的なドラッグ＆ドロップビルダーを使って社内ツール、管理パネル、顧客ポータルを構築できるオープンソースのローコードプラットフォームです。50以上のコンポーネント、データベースやREST API用のネイティブコネクタ、ビジネスロジックのための完全なJavaScriptサポートにより、チームはフロントエンドをゼロから再構築することなく、数週間ではなく数時間で動作するアプリケーションを出荷できます。
独自のVPSでLowcoderをセルフホストすることで、アプリケーションロジック、データソースの認証情報、社内ユーザーデータをインフラストラクチャ内に保持できます。シートごとの料金、使用量の上限、そしてビジネスが日々依存するワークフローへの第三者によるアクセスは一切ありません。
Lowcoderの主な機能
ビジュアル ドラッグ＆ドロップ ビルダー
50以上の事前構築済みコンポーネント（テーブル、フォーム、チャート、モーダルなど）からインターフェースを構成し、HTMLやCSSを記述することなく、それらをデータクエリに直接バインドできます。
ネイティブデータコネクタ
カスタム統合コードを記述することなく、PostgreSQL、MySQL、MongoDB、Redis、REST API、GraphQL、および一般的なSaaSツールに接続できます。
JavaScript ビジネスロジック
純粋なノーコードツールでは捉えられないデータ変換やワークフローを表現するために、クエリやイベントハンドラ内にインラインJavaScriptを記述します。
再利用可能なモジュール
頻繁に使用される画面をモジュールとしてパッケージ化し、複数のアプリに組み込み、カタログの増加に合わせて内部ツールの一貫性を保ちます。
ロールベースのアクセス制御
アプリごと、ページごと、クエリごとに権限を定義することで、各チームメンバーは自分の役割に関連するツールとデータのみを参照できるようになります。
アプリの埋め込みとAPI
既存のサイトにLowcoderアプリを埋め込み、REST APIを介してそれらを操作することで、ローコードワークフローをより広範な製品表面に統合できます。
HostingerでLowcoderを実行するメリットとは？
ワンクリックで公開
事前設定済みのセットアップのおかげで、導入後すぐにアプリケーションを起動できます。手動インストールや複雑な設定手順は不要です。
信頼できるセキュリティ対策
内蔵ファイアウォール、DDoS攻撃対策、継続的な監視機能で、アプリケーションを守ります。
組み込み型Dockerマネージャー
複数のDockerコンテナを1か所から実行・管理できるだけでなく、プロジェクトのデプロイ、更新、監視も簡単に行えます。
ワンクリックで公開
事前設定済みのセットアップのおかげで、導入後すぐにアプリケーションを起動できます。手動インストールや複雑な設定手順は不要です。
信頼できるセキュリティ対策
内蔵ファイアウォール、DDoS攻撃対策、継続的な監視機能で、アプリケーションを守ります。
組み込み型Dockerマネージャー
複数のDockerコンテナを1か所から実行・管理できるだけでなく、プロジェクトのデプロイ、更新、監視も簡単に行えます。
お客様の声
HostingerのVPSホスティングには大変満足しています！稼働率は常にトップレベルで、サイトはスムーズに稼働しています。困った時はいつでもテクニカルサポートチームが、スピーディーで親切に役立つ情報を提供してくれます。
Hostingerは全体的にとてもスムーズです。AIチャットボットに加え、AIで解決できない場合は人間がチャットですぐフォローしてくれます。VPSも快調で、アップダウンがなく安定しています。開発チームと関係者の皆さんに感謝しています！これからもよろしくお願いします🚀
やっと満足のいくVPSホスティング会社を見つけました！料金は手頃で、ポータルは無駄な時間を取られず使いやすく、バックアップもシームレスです。サポートも充実していて信頼性も高く、全体的にとても安定しています。
セルフホストしているn8nインスタンスにアクセスできなくなり、Hostingerのサポートに連絡しましたが、その対応には感心しました。KodeeとサポートチームのMohammadさんが、とても丁寧かつ的確にサポートしてくれました。
Hostinger VPSでのN8NアップグレードをCarlaさんにサポートしていただきました。とてもプロフェッショナルで知識も豊富で、大変助かりました。
Hostinger VPSは本当に素晴らしいです。常に高速で、動作は安定しています。ダウンすることも、クラッシュすることもありません。
この会社にはとても満足しています。サービスの質は期待以上で、価格も他社の高額なVPSに比べて手頃ながら、プラン内容は充実しています。