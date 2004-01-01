Lowcoderは、開発者や運用チームが視覚的なドラッグ＆ドロップビルダーを使って社内ツール、管理パネル、顧客ポータルを構築できるオープンソースのローコードプラットフォームです。50以上のコンポーネント、データベースやREST API用のネイティブコネクタ、ビジネスロジックのための完全なJavaScriptサポートにより、チームはフロントエンドをゼロから再構築することなく、数週間ではなく数時間で動作するアプリケーションを出荷できます。

独自のVPSでLowcoderをセルフホストすることで、アプリケーションロジック、データソースの認証情報、社内ユーザーデータをインフラストラクチャ内に保持できます。シートごとの料金、使用量の上限、そしてビジネスが日々依存するワークフローへの第三者によるアクセスは一切ありません。