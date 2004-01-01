nopCommerceは、世界で最もダウンロードされている.NETベースのeコマースプラットフォームであり、あらゆる規模のオンラインストアを運営するために何千もの企業から信頼されています。ASP.NET Core上に構築されており、製品、注文、顧客、割引、配送を管理するための機能が充実した管理パネルを提供し、PostgreSQL、MySQL、Microsoft SQL Serverを標準でサポートしています。

このプラットフォームのオープンアーキテクチャは、nopCommerceマーケットプレイスから何千ものプラグインとテーマをサポートしており、マーチャントはコアコードを変更することなくストアを拡張できます。独自のVPSでのセルフホスティングは、取引手数料がゼロで、顧客データを完全に制御でき、収益量に関係なく販売ごとの料金が発生しないことを意味します。