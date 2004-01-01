nopCommerceの1クリックデプロイ
数千ものオンラインストアを支え、フル機能の管理パネルと1,700以上のマーケットプレイス拡張機能を備えたオープンソースのASP.NET eコマースプラットフォームです。
nopCommerce向けVPSプランの料金表
どのプランでも充実の機能を完備
nopCommerceの活用例
nopCommerceは、世界で最もダウンロードされている.NETベースのeコマースプラットフォームであり、あらゆる規模のオンラインストアを運営するために何千もの企業から信頼されています。ASP.NET Core上に構築されており、製品、注文、顧客、割引、配送を管理するための機能が充実した管理パネルを提供し、PostgreSQL、MySQL、Microsoft SQL Serverを標準でサポートしています。
このプラットフォームのオープンアーキテクチャは、nopCommerceマーケットプレイスから何千ものプラグインとテーマをサポートしており、マーチャントはコアコードを変更することなくストアを拡張できます。独自のVPSでのセルフホスティングは、取引手数料がゼロで、顧客データを完全に制御でき、収益量に関係なく販売ごとの料金が発生しないことを意味します。
nopCommerceの主な機能
「フル管理パネル」
1つの包括的な管理ダッシュボードから、商品、カテゴリ、注文、顧客、割引、配送ルールを管理できます。
マルチストアサポート
1つのnopCommerceインストールから、それぞれ独自のカタログ、価格設定、テーマを備えた複数の独立したストアフロントを運用できます。
マーケットプレイスプラグインエコシステム
1,700以上のマーケットプレイス拡張機能を利用して、決済ゲートウェイ、配送業者、ERP連携、カスタムテーマなどでストアを拡張できます。
国際販売
組み込みの多通貨、多言語、税務管理機能により、あらゆる国の顧客への販売が容易になります。
SEO＆マーケティングツール
組み込みのSEO機能、カート放棄リカバリー、ロイヤルティポイント、プロモーション価格設定ツールが、トラフィックとリピート購入を促進します。
HostingerでnopCommerceを実行するメリットとは？
ワンクリックで公開
事前設定済みのセットアップのおかげで、導入後すぐにアプリケーションを起動できます。手動インストールや複雑な設定手順は不要です。
信頼できるセキュリティ対策
内蔵ファイアウォール、DDoS攻撃対策、継続的な監視機能で、アプリケーションを守ります。
組み込み型Dockerマネージャー
複数のDockerコンテナを1か所から実行・管理できるだけでなく、プロジェクトのデプロイ、更新、監視も簡単に行えます。
ワンクリックで公開
事前設定済みのセットアップのおかげで、導入後すぐにアプリケーションを起動できます。手動インストールや複雑な設定手順は不要です。
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内蔵ファイアウォール、DDoS攻撃対策、継続的な監視機能で、アプリケーションを守ります。
組み込み型Dockerマネージャー
複数のDockerコンテナを1か所から実行・管理できるだけでなく、プロジェクトのデプロイ、更新、監視も簡単に行えます。
お客様の声
HostingerのVPSホスティングには大変満足しています！稼働率は常にトップレベルで、サイトはスムーズに稼働しています。困った時はいつでもテクニカルサポートチームが、スピーディーで親切に役立つ情報を提供してくれます。
Hostingerは全体的にとてもスムーズです。AIチャットボットに加え、AIで解決できない場合は人間がチャットですぐフォローしてくれます。VPSも快調で、アップダウンがなく安定しています。開発チームと関係者の皆さんに感謝しています！これからもよろしくお願いします🚀
やっと満足のいくVPSホスティング会社を見つけました！料金は手頃で、ポータルは無駄な時間を取られず使いやすく、バックアップもシームレスです。サポートも充実していて信頼性も高く、全体的にとても安定しています。
セルフホストしているn8nインスタンスにアクセスできなくなり、Hostingerのサポートに連絡しましたが、その対応には感心しました。KodeeとサポートチームのMohammadさんが、とても丁寧かつ的確にサポートしてくれました。
Hostinger VPSでのN8NアップグレードをCarlaさんにサポートしていただきました。とてもプロフェッショナルで知識も豊富で、大変助かりました。
Hostinger VPSは本当に素晴らしいです。常に高速で、動作は安定しています。ダウンすることも、クラッシュすることもありません。
この会社にはとても満足しています。サービスの質は期待以上で、価格も他社の高額なVPSに比べて手頃ながら、プラン内容は充実しています。