Checkmateは、単一のウェブベースのダッシュボードから、サーバーやサービスの稼働時間、パフォーマンス、健全性を追跡するオープンソースのサーバー監視アプリケーションです。設定可能なヘルスチェック、リアルタイムアラート、履歴トレンド分析、Google PageSpeed Insights連携、Dockerコンテナ監視を、有料のSaaS監視サービスに依存することなくすべて提供します。

Checkmateを専用VPSにデプロイすることで、監視インフラストラクチャを監視対象システムから独立させ、単一の障害がアプリケーションとそれを検出する能力の両方を停止させるのを防ぎます。