Checkmateの1クリックインストールデプロイ
稼働時間、パフォーマンス、インフラストラクチャの健全性をリアルタイムで追跡するサーバー監視プラットフォーム（オープンソース）。
Checkmate向けVPSプランの料金表
どのプランでも充実の機能を完備
Checkmateの活用例
Checkmateは、単一のウェブベースのダッシュボードから、サーバーやサービスの稼働時間、パフォーマンス、健全性を追跡するオープンソースのサーバー監視アプリケーションです。設定可能なヘルスチェック、リアルタイムアラート、履歴トレンド分析、Google PageSpeed Insights連携、Dockerコンテナ監視を、有料のSaaS監視サービスに依存することなくすべて提供します。
Checkmateを専用VPSにデプロイすることで、監視インフラストラクチャを監視対象システムから独立させ、単一の障害がアプリケーションとそれを検出する能力の両方を停止させるのを防ぎます。
Checkmateの主な機能
リアルタイム稼働監視
サーバーとサービスを継続的にチェックすることで、ユーザーからの苦情が寄せられる前に、障害が発生した瞬間にそれを把握できます。
「メールダウンタイムアラート」
サービスが停止した際や復旧した際に瞬時に通知を送信することで、手動でのダッシュボード確認なしにチームは常に情報を把握できます。
PageSpeed統合
Google PageSpeed Insightsのメトリクスをアップタイムデータと合わせて取得し、可用性とユーザー向けパフォーマンスの両方を一元的に追跡できます。
Dockerコンテナ監視
Dockerソケットアクセスを介してコンテナ化されたアプリケーションを監視し、ホストレベルとコンテナレベルの両方の健全性を同時に可視化します。
過去の傾向分析
稼働時間の履歴を時系列で保存し、繰り返し発生する停止を特定し、SLA遵守状況を測定し、インフラ投資を正当化できます。
HostingerでCheckmateを実行するメリットとは？
ワンクリックで公開
事前設定済みのセットアップのおかげで、導入後すぐにアプリケーションを起動できます。手動インストールや複雑な設定手順は不要です。
信頼できるセキュリティ対策
内蔵ファイアウォール、DDoS攻撃対策、継続的な監視機能で、アプリケーションを守ります。
組み込み型Dockerマネージャー
複数のDockerコンテナを1か所から実行・管理できるだけでなく、プロジェクトのデプロイ、更新、監視も簡単に行えます。
ワンクリックで公開
事前設定済みのセットアップのおかげで、導入後すぐにアプリケーションを起動できます。手動インストールや複雑な設定手順は不要です。
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内蔵ファイアウォール、DDoS攻撃対策、継続的な監視機能で、アプリケーションを守ります。
組み込み型Dockerマネージャー
複数のDockerコンテナを1か所から実行・管理できるだけでなく、プロジェクトのデプロイ、更新、監視も簡単に行えます。
お客様の声
HostingerのVPSホスティングには大変満足しています！稼働率は常にトップレベルで、サイトはスムーズに稼働しています。困った時はいつでもテクニカルサポートチームが、スピーディーで親切に役立つ情報を提供してくれます。
Hostingerは全体的にとてもスムーズです。AIチャットボットに加え、AIで解決できない場合は人間がチャットですぐフォローしてくれます。VPSも快調で、アップダウンがなく安定しています。開発チームと関係者の皆さんに感謝しています！これからもよろしくお願いします🚀
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セルフホストしているn8nインスタンスにアクセスできなくなり、Hostingerのサポートに連絡しましたが、その対応には感心しました。KodeeとサポートチームのMohammadさんが、とても丁寧かつ的確にサポートしてくれました。
Hostinger VPSでのN8NアップグレードをCarlaさんにサポートしていただきました。とてもプロフェッショナルで知識も豊富で、大変助かりました。
Hostinger VPSは本当に素晴らしいです。常に高速で、動作は安定しています。ダウンすることも、クラッシュすることもありません。
この会社にはとても満足しています。サービスの質は期待以上で、価格も他社の高額なVPSに比べて手頃ながら、プラン内容は充実しています。