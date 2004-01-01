OliveTin のワンクリックインストール
軽量なセルフホスト型ウェブUIが、事前定義されたシェルコマンドを安全なクリック実行ボタンとして公開します。
OliveTin向けVPSプランの料金表
どのプランでも充実の機能を完備
OliveTinの活用例
OliveTinは、事前定義されたシェルコマンドを、ウェブUI上で安全な「クリック実行ボタン」に変える、小規模なセルフホスト型Goサービスです。管理者は、各アクションをYAML設定ファイルに記述します — 名前、アイコン、コマンド、オプションの引数、オプションの確認ダイアログ — そしてOliveTinは、それらを整然とした「ダッシュボード」として表示し、アクセス権を持つ誰もが、ターミナルに触れることなく呼び出すことができます。
独自のVPSでOliveTinをセルフホストすることで、技術に詳しくない家族、若手チームメイト、またはキオスクスタイルのタッチスクリーンに、安全に実行できる操作の制御されたサブセットを提供します — 停止したサービスの再起動、Wake-on-LANパケットの送信、Plexライブラリの更新、バックアップの開始など — SSH認証情報を渡したり、任意のコマンド実行を公開したりすることなく。OliveTinは、明示的に宣言したコマンドのみを実行するため、影響範囲はYAML設定によって制限されます。
OliveTinの主な機能
YAML定義のアクション
洗練されたダッシュボードを表示するために、OliveTin設定ファイル内の各シェルコマンドについて、タイトル、アイコン、オプション引数、および実行動作を記述します。
タッチフレンドリーUI
電話、タブレット、壁掛けタッチスクリーン向けに設計されたレスポンシブなシングルページアプリは、キオスクスタイルの家庭用自動化に最適です。
引数とドロップダウン入力
複雑なコマンドを「ドロップダウン」、「テキストフィールド」、または「チェックボックスのトグル」に変換することで、非技術系のユーザーは常に適切なパラメーターでそれらを呼び出すことができます。
確認ダイアログ
危険なコマンドが実行される前に、追加のクリックが必要となるよう、機密性の高い操作には必須の確認を設定します。
省リソース
単一のGoバイナリは、数MBのRAMしか使用せず、CPU使用率も最小限です。そのため、より重いセルフホスト型サービスと並行してVPSに配置するのに理想的です。
WebhookとAPI
HTTPウェブフックまたはREST APIを介して外部からアクションをトリガーし、OliveTinを自動化、スクリプト、ホームオートメーションハブに統合できます。
HostingerでOliveTinを実行するメリットとは？
ワンクリックで公開
事前設定済みのセットアップのおかげで、導入後すぐにアプリケーションを起動できます。手動インストールや複雑な設定手順は不要です。
信頼できるセキュリティ対策
内蔵ファイアウォール、DDoS攻撃対策、継続的な監視機能で、アプリケーションを守ります。
組み込み型Dockerマネージャー
複数のDockerコンテナを1か所から実行・管理できるだけでなく、プロジェクトのデプロイ、更新、監視も簡単に行えます。
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お客様の声
HostingerのVPSホスティングには大変満足しています！稼働率は常にトップレベルで、サイトはスムーズに稼働しています。困った時はいつでもテクニカルサポートチームが、スピーディーで親切に役立つ情報を提供してくれます。
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この会社にはとても満足しています。サービスの質は期待以上で、価格も他社の高額なVPSに比べて手頃ながら、プラン内容は充実しています。