OliveTinが最大70％オフ

OliveTin のワンクリックインストール

軽量なセルフホスト型ウェブUIが、事前定義されたシェルコマンドを安全なクリック実行ボタンとして公開します。

アプリケーションを即座にローンチ可能
週に1度の自動バックアップ
AI管理型VPS
1,019/月
プランを選択
30日間の返金保証付き
OliveTin のワンクリックインストール

OliveTin向けVPSプランの料金表

67％オフ
KVM 1
3,049
1,019/月
プランを選択
更新料は2年で1,879円/月です。いつでもキャンセル可能。
1 vCPUコア
RAM容量：4GB
NVMeディスク容量：50GB
データ転送量：4TB
一番人気
64％オフ
KVM 2
3,839
1,379/月
プランを選択
更新料は2年で2,349円/月です。いつでもキャンセル可能。
2 vCPUコア
RAM容量：8GB
NVMeディスク容量：100GB
データ転送量：8TB
70％オフ
KVM 4
6,729
2,039/月
プランを選択
更新料は2年で4,539円/月です。いつでもキャンセル可能。
4 vCPUコア
RAM容量：16GB
NVMeディスク容量：200GB
データ転送量：16TB
65％オフ
KVM 8
11,579
4,069/月
プランを選択
更新料は2年で7,829円/月です。いつでもキャンセル可能。
8 vCPUコア
RAM容量：32GB
NVMeディスク容量：400GB
データ転送量：32TB
67％オフ
KVM 1
3,049
1,019/月
プランを選択
更新料は2年で1,879円/月です。いつでもキャンセル可能。
1 vCPUコア
RAM容量：4GB
NVMeディスク容量：50GB
データ転送量：4TB
一番人気
64％オフ
KVM 2
3,839
1,379/月
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更新料は2年で2,349円/月です。いつでもキャンセル可能。
2 vCPUコア
RAM容量：8GB
NVMeディスク容量：100GB
データ転送量：8TB
70％オフ
KVM 4
6,729
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更新料は2年で4,539円/月です。いつでもキャンセル可能。
4 vCPUコア
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KVM 8
11,579
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8 vCPUコア
RAM容量：32GB
NVMeディスク容量：400GB
データ転送量：32TB

どのプランでも充実の機能を完備

Dockerマネージャー
コンテナログへのクイックアクセス
ワンクリックアップデート
AMD EPYCプロセッサ
NVMe SSDストレージ
1Gbpsのネットワーク速度
パブリックAPI
世界中のデータセンター
ドメインが1年間無料
Dockerマネージャー
コンテナログへのクイックアクセス
ワンクリックアップデート
AMD EPYCプロセッサ
NVMe SSDストレージ
1Gbpsのネットワーク速度
パブリックAPI
世界中のデータセンター
ドメインが1年間無料

すべてのプランが前払いで決済されます。月額料金は合計金額を購入するプランの月数で割った金額となります。

OliveTinの活用例

OliveTinは、事前定義されたシェルコマンドを、ウェブUI上で安全な「クリック実行ボタン」に変える、小規模なセルフホスト型Goサービスです。管理者は、各アクションをYAML設定ファイルに記述します — 名前、アイコン、コマンド、オプションの引数、オプションの確認ダイアログ — そしてOliveTinは、それらを整然とした「ダッシュボード」として表示し、アクセス権を持つ誰もが、ターミナルに触れることなく呼び出すことができます。

独自のVPSでOliveTinをセルフホストすることで、技術に詳しくない家族、若手チームメイト、またはキオスクスタイルのタッチスクリーンに、安全に実行できる操作の制御されたサブセットを提供します — 停止したサービスの再起動、Wake-on-LANパケットの送信、Plexライブラリの更新、バックアップの開始など — SSH認証情報を渡したり、任意のコマンド実行を公開したりすることなく。OliveTinは、明示的に宣言したコマンドのみを実行するため、影響範囲はYAML設定によって制限されます。

早速申し込む
{name}の活用例

OliveTinの主な機能

YAML定義のアクション

洗練されたダッシュボードを表示するために、OliveTin設定ファイル内の各シェルコマンドについて、タイトル、アイコン、オプション引数、および実行動作を記述します。

タッチフレンドリーUI

電話、タブレット、壁掛けタッチスクリーン向けに設計されたレスポンシブなシングルページアプリは、キオスクスタイルの家庭用自動化に最適です。

引数とドロップダウン入力

複雑なコマンドを「ドロップダウン」、「テキストフィールド」、または「チェックボックスのトグル」に変換することで、非技術系のユーザーは常に適切なパラメーターでそれらを呼び出すことができます。

確認ダイアログ

危険なコマンドが実行される前に、追加のクリックが必要となるよう、機密性の高い操作には必須の確認を設定します。

省リソース

単一のGoバイナリは、数MBのRAMしか使用せず、CPU使用率も最小限です。そのため、より重いセルフホスト型サービスと並行してVPSに配置するのに理想的です。

WebhookとAPI

HTTPウェブフックまたはREST APIを介して外部からアクションをトリガーし、OliveTinを自動化、スクリプト、ホームオートメーションハブに統合できます。

HostingerでOliveTinを実行するメリットとは？

ワンクリックで公開

事前設定済みのセットアップのおかげで、導入後すぐにアプリケーションを起動できます。手動インストールや複雑な設定手順は不要です。

ワンクリックで公開

信頼できるセキュリティ対策

内蔵ファイアウォール、DDoS攻撃対策、継続的な監視機能で、アプリケーションを守ります。

信頼できるセキュリティ対策

組み込み型Dockerマネージャー

複数のDockerコンテナを1か所から実行・管理できるだけでなく、プロジェクトのデプロイ、更新、監視も簡単に行えます。

組み込み型Dockerマネージャー

ワンクリックで公開

事前設定済みのセットアップのおかげで、導入後すぐにアプリケーションを起動できます。手動インストールや複雑な設定手順は不要です。

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お客様の声

Gad Iradufasha
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HostingerのVPSホスティングには大変満足しています！稼働率は常にトップレベルで、サイトはスムーズに稼働しています。困った時はいつでもテクニカルサポートチームが、スピーディーで親切に役立つ情報を提供してくれます。

Maxim Shishkin
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Hostingerは全体的にとてもスムーズです。AIチャットボットに加え、AIで解決できない場合は人間がチャットですぐフォローしてくれます。VPSも快調で、アップダウンがなく安定しています。開発チームと関係者の皆さんに感謝しています！これからもよろしくお願いします🚀

Noel
Noel

やっと満足のいくVPSホスティング会社を見つけました！料金は手頃で、ポータルは無駄な時間を取られず使いやすく、バックアップもシームレスです。サポートも充実していて信頼性も高く、全体的にとても安定しています。

Omkar
Omkar

セルフホストしているn8nインスタンスにアクセスできなくなり、Hostingerのサポートに連絡しましたが、その対応には感心しました。KodeeとサポートチームのMohammadさんが、とても丁寧かつ的確にサポートしてくれました。

Sylvain
Sylvain

Hostinger VPSでのN8NアップグレードをCarlaさんにサポートしていただきました。とてもプロフェッショナルで知識も豊富で、大変助かりました。

Herriman
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Hostinger VPSは本当に素晴らしいです。常に高速で、動作は安定しています。ダウンすることも、クラッシュすることもありません。

Martin K
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この会社にはとても満足しています。サービスの質は期待以上で、価格も他社の高額なVPSに比べて手頃ながら、プラン内容は充実しています。

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対応アプリが種類豊富

Visual Studio Code Server

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1Backend

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デプロイ
Adminer

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