OliveTinは、事前定義されたシェルコマンドを、ウェブUI上で安全な「クリック実行ボタン」に変える、小規模なセルフホスト型Goサービスです。管理者は、各アクションをYAML設定ファイルに記述します — 名前、アイコン、コマンド、オプションの引数、オプションの確認ダイアログ — そしてOliveTinは、それらを整然とした「ダッシュボード」として表示し、アクセス権を持つ誰もが、ターミナルに触れることなく呼び出すことができます。

独自のVPSでOliveTinをセルフホストすることで、技術に詳しくない家族、若手チームメイト、またはキオスクスタイルのタッチスクリーンに、安全に実行できる操作の制御されたサブセットを提供します — 停止したサービスの再起動、Wake-on-LANパケットの送信、Plexライブラリの更新、バックアップの開始など — SSH認証情報を渡したり、任意のコマンド実行を公開したりすることなく。OliveTinは、明示的に宣言したコマンドのみを実行するため、影響範囲はYAML設定によって制限されます。