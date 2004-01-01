Mbinは、リンク共有、スレッド形式のディスカッション、投票、マイクロブログを単一のプラットフォームに統合した、オープンソースのフェデレーテッドコンテンツアグリゲーターです。Kbinのコミュニティによって維持されているフォークとして、ActivityPubにネイティブに対応しているため、ブリッジや追加の配線なしで、あなたのインスタンスはLemmy、Mastodon、PeerTube、Pixelfed、そしてより広範なfediverseと相互運用できます。

独自のVPSでMbinを実行すると、ルールを設定し、マガジンを管理し、すべての投稿と投票をあなたが所有するデータベースに保持する、fediverseの自己管理された一角が得られます。中央企業はなく、広告もなく、タイムラインを再編成するアルゴリズムフィードもなく、予告なしに変更される可能性のあるプラットフォーム規約もありません。