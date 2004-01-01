Mbinの1クリックインストール
ActivityPub上に構築されたセルフホスト型フェデレーテッドリンクアグリゲーターおよびディスカッションプラットフォームで、Kbinのコミュニティ主導のフォークです。
Mbin向けVPSプランの料金表
どのプランでも充実の機能を完備
Mbinの活用例
Mbinは、リンク共有、スレッド形式のディスカッション、投票、マイクロブログを単一のプラットフォームに統合した、オープンソースのフェデレーテッドコンテンツアグリゲーターです。Kbinのコミュニティによって維持されているフォークとして、ActivityPubにネイティブに対応しているため、ブリッジや追加の配線なしで、あなたのインスタンスはLemmy、Mastodon、PeerTube、Pixelfed、そしてより広範なfediverseと相互運用できます。
独自のVPSでMbinを実行すると、ルールを設定し、マガジンを管理し、すべての投稿と投票をあなたが所有するデータベースに保持する、fediverseの自己管理された一角が得られます。中央企業はなく、広告もなく、タイムラインを再編成するアルゴリズムフィードもなく、予告なしに変更される可能性のあるプラットフォーム規約もありません。
Mbinの主な機能
アクティビティパブ連携
ネイティブのActivityPubサポートにより、インスタンスをLemmy、Mastodon、PeerTube、Pixelfed、その他すべての互換性のあるFediverseサーバーと接続できます。
雑誌とスレッド
コンテンツをトピックベースのマガジンに整理し、Redditスタイルのスレッドコメント、投票機能、使い慣れたリンクアグリゲーター体験を提供します。
内蔵マイクロブログ
短い更新と長文のスレッドを並行して投稿し、どちらも1つのアカウントから同じ連合型オーディエンスに届けることができます。
モデレーションおよびフェデレーションの管理
雑誌ごとのモデレーター、インスタンス全体の管理者ツール、およびフェデレーションの許可・ブロックリストにより、ホストしたいコミュニティを形成できます。
OAuthおよびREST API
高品質なOAuth 2.0サーバーとドキュメント化されたREST APIが、サードパーティ製モバイルクライアント、ボット、および連携を可能にします。
オープンソースかつコミュニティ主導
Kbinからフォークされた後、AGPLライセンスで、活発なコントリビューターコミュニティによって維持されています — 単一ベンダーへの依存はありません。
HostingerでMbinを実行するメリットとは？
ワンクリックで公開
事前設定済みのセットアップのおかげで、導入後すぐにアプリケーションを起動できます。手動インストールや複雑な設定手順は不要です。
信頼できるセキュリティ対策
内蔵ファイアウォール、DDoS攻撃対策、継続的な監視機能で、アプリケーションを守ります。
組み込み型Dockerマネージャー
複数のDockerコンテナを1か所から実行・管理できるだけでなく、プロジェクトのデプロイ、更新、監視も簡単に行えます。
ワンクリックで公開
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組み込み型Dockerマネージャー
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お客様の声
HostingerのVPSホスティングには大変満足しています！稼働率は常にトップレベルで、サイトはスムーズに稼働しています。困った時はいつでもテクニカルサポートチームが、スピーディーで親切に役立つ情報を提供してくれます。
Hostingerは全体的にとてもスムーズです。AIチャットボットに加え、AIで解決できない場合は人間がチャットですぐフォローしてくれます。VPSも快調で、アップダウンがなく安定しています。開発チームと関係者の皆さんに感謝しています！これからもよろしくお願いします🚀
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セルフホストしているn8nインスタンスにアクセスできなくなり、Hostingerのサポートに連絡しましたが、その対応には感心しました。KodeeとサポートチームのMohammadさんが、とても丁寧かつ的確にサポートしてくれました。
Hostinger VPSでのN8NアップグレードをCarlaさんにサポートしていただきました。とてもプロフェッショナルで知識も豊富で、大変助かりました。
Hostinger VPSは本当に素晴らしいです。常に高速で、動作は安定しています。ダウンすることも、クラッシュすることもありません。
この会社にはとても満足しています。サービスの質は期待以上で、価格も他社の高額なVPSに比べて手頃ながら、プラン内容は充実しています。