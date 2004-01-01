Linkdingの1クリックインストール
ミニマルで、タグベースの整理と全文検索に対応したセルフホスト型ブックマークマネージャー。
Linkding向けVPSプランの料金表
どのプランでも充実の機能を完備
Linkdingの活用例
Linkdingは、高速かつシンプルさを追求した、合理的なセルフホスト型ブックマークマネージャーです。リンクを保存すると、ページタイトルと説明を自動的に抽出し、階層的なタグ付けに対応し、コレクション全体で強力な全文検索機能を提供します。すっきりとしたインターフェースは、ツールそのものよりもブックマークに焦点を当てられるように設計されています。
独自のVPSでLinkdingをセルフホストすることで、広告、追跡、第三者によるアクセスなしに、閲覧履歴や調査対象を完全にプライベートに保つことができます。SQLiteストレージを備えた単一の軽量コンテナは、リソース使用量を最小限に抑え、メンテナンスを容易にします。
Linkdingの主な機能
タグベースの組織
階層タグとオートコンプリートでブックマークを整理し、保存したリンクを素早く分類・検索できます。
全文検索
ブックマークのタイトル、説明、アーカイブされたページコンテンツ全体を検索して、保存したものを正確に見つけられます。
自動アーカイブ
保存時にページ全体のスナップショットをアーカイブすることで、元のURLが消滅してもブックマークされたコンテンツにアクセスできるようになります。
「ブラウザ拡張機能」
ChromeとFirefox用の専用拡張機能を使って、ブラウザから直接Linkdingにページを保存します。
「REST APIアクセス」
ブックマーク管理を自動化し、クリーンなREST APIを通じて他のツールと連携します。
HostingerでLinkdingを実行するメリットとは？
ワンクリックで公開
事前設定済みのセットアップのおかげで、導入後すぐにアプリケーションを起動できます。手動インストールや複雑な設定手順は不要です。
信頼できるセキュリティ対策
内蔵ファイアウォール、DDoS攻撃対策、継続的な監視機能で、アプリケーションを守ります。
組み込み型Dockerマネージャー
複数のDockerコンテナを1か所から実行・管理できるだけでなく、プロジェクトのデプロイ、更新、監視も簡単に行えます。
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お客様の声
HostingerのVPSホスティングには大変満足しています！稼働率は常にトップレベルで、サイトはスムーズに稼働しています。困った時はいつでもテクニカルサポートチームが、スピーディーで親切に役立つ情報を提供してくれます。
Hostingerは全体的にとてもスムーズです。AIチャットボットに加え、AIで解決できない場合は人間がチャットですぐフォローしてくれます。VPSも快調で、アップダウンがなく安定しています。開発チームと関係者の皆さんに感謝しています！これからもよろしくお願いします🚀
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セルフホストしているn8nインスタンスにアクセスできなくなり、Hostingerのサポートに連絡しましたが、その対応には感心しました。KodeeとサポートチームのMohammadさんが、とても丁寧かつ的確にサポートしてくれました。
Hostinger VPSでのN8NアップグレードをCarlaさんにサポートしていただきました。とてもプロフェッショナルで知識も豊富で、大変助かりました。
Hostinger VPSは本当に素晴らしいです。常に高速で、動作は安定しています。ダウンすることも、クラッシュすることもありません。
この会社にはとても満足しています。サービスの質は期待以上で、価格も他社の高額なVPSに比べて手頃ながら、プラン内容は充実しています。