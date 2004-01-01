Linkdingは、高速かつシンプルさを追求した、合理的なセルフホスト型ブックマークマネージャーです。リンクを保存すると、ページタイトルと説明を自動的に抽出し、階層的なタグ付けに対応し、コレクション全体で強力な全文検索機能を提供します。すっきりとしたインターフェースは、ツールそのものよりもブックマークに焦点を当てられるように設計されています。

独自のVPSでLinkdingをセルフホストすることで、広告、追跡、第三者によるアクセスなしに、閲覧履歴や調査対象を完全にプライベートに保つことができます。SQLiteストレージを備えた単一の軽量コンテナは、リソース使用量を最小限に抑え、メンテナンスを容易にします。