SQLChatは、既存のデータベースに接続し、自然言語を使ってクエリを実行できるチャットベースのSQLクライアントです。手動でSQLを記述する代わりに、プレーンな英語でやりたいことを説明すると、SQLChatがそれをSQLクエリに変換し、実行し、結果を返します。これらすべてが会話型インターフェース内で行われます。データベーススキーマを自動的に読み取るため、生成されるクエリは実際のテーブル名とカラム名を参照します。

VPSでSQLChatをセルフホストすると、データベースの認証情報とクエリ結果が自身のインフラストラクチャから外に出ることはありません。ステートレスなシングルサービス設計により、軽量でメンテナンスが容易であり、カスタムAIエンドポイントのサポートにより、OpenAI互換のあらゆるモデルを介して推論をルーティングできます。