SQLChatの1クリックインストール
SQLを記述する代わりに、平易な英語を使用してあらゆるデータベースに問い合わせができる、AI搭載のチャットベースSQLクライアントです。
SQLChat向けVPSプランの料金表
どのプランでも充実の機能を完備
SQLChatの活用例
SQLChatは、既存のデータベースに接続し、自然言語を使ってクエリを実行できるチャットベースのSQLクライアントです。手動でSQLを記述する代わりに、プレーンな英語でやりたいことを説明すると、SQLChatがそれをSQLクエリに変換し、実行し、結果を返します。これらすべてが会話型インターフェース内で行われます。データベーススキーマを自動的に読み取るため、生成されるクエリは実際のテーブル名とカラム名を参照します。
VPSでSQLChatをセルフホストすると、データベースの認証情報とクエリ結果が自身のインフラストラクチャから外に出ることはありません。ステートレスなシングルサービス設計により、軽量でメンテナンスが容易であり、カスタムAIエンドポイントのサポートにより、OpenAI互換のあらゆるモデルを介して推論をルーティングできます。
SQLChatの主な機能
自然言語クエリ
平易な英語で伝えたいことを記述するだけで、SQLChatがSQLを生成し、実行し、正確な構文を知らなくても結果を返します。
マルチデータベースサポート
単一のインターフェースから、ツールを切り替えることなく、MySQL、PostgreSQL、SQL Server、TiDB、OceanBaseなどのデータベースに接続できます。
スキーマ認識型AI
SQLChatは、データベーススキーマを自動的に読み取り、AIが実際のテーブル名やカラム名を参照する正確なクエリを生成できるようにします。
「カスタムAIエンドポイント」
SQLChatを、Ollama経由のセルフホスト型モデルを含む、任意のOpenAI互換APIエンドポイントに接続することで、AI推論を自社のインフラストラクチャ内で実行し続けることができます。
ステートレスデプロイメント
シングルユーザーモードでは、SQLChatはサーバー側にデータを保存しません。接続プロファイルはブラウザに保存され、データベースに依存することなくデプロイメントを軽量に保ちます。
HostingerでSQLChatを実行するメリットとは？
ワンクリックで公開
事前設定済みのセットアップのおかげで、導入後すぐにアプリケーションを起動できます。手動インストールや複雑な設定手順は不要です。
信頼できるセキュリティ対策
内蔵ファイアウォール、DDoS攻撃対策、継続的な監視機能で、アプリケーションを守ります。
組み込み型Dockerマネージャー
複数のDockerコンテナを1か所から実行・管理できるだけでなく、プロジェクトのデプロイ、更新、監視も簡単に行えます。
ワンクリックで公開
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組み込み型Dockerマネージャー
複数のDockerコンテナを1か所から実行・管理できるだけでなく、プロジェクトのデプロイ、更新、監視も簡単に行えます。
お客様の声
HostingerのVPSホスティングには大変満足しています！稼働率は常にトップレベルで、サイトはスムーズに稼働しています。困った時はいつでもテクニカルサポートチームが、スピーディーで親切に役立つ情報を提供してくれます。
Hostingerは全体的にとてもスムーズです。AIチャットボットに加え、AIで解決できない場合は人間がチャットですぐフォローしてくれます。VPSも快調で、アップダウンがなく安定しています。開発チームと関係者の皆さんに感謝しています！これからもよろしくお願いします🚀
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セルフホストしているn8nインスタンスにアクセスできなくなり、Hostingerのサポートに連絡しましたが、その対応には感心しました。KodeeとサポートチームのMohammadさんが、とても丁寧かつ的確にサポートしてくれました。
Hostinger VPSでのN8NアップグレードをCarlaさんにサポートしていただきました。とてもプロフェッショナルで知識も豊富で、大変助かりました。
Hostinger VPSは本当に素晴らしいです。常に高速で、動作は安定しています。ダウンすることも、クラッシュすることもありません。
この会社にはとても満足しています。サービスの質は期待以上で、価格も他社の高額なVPSに比べて手頃ながら、プラン内容は充実しています。