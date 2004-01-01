1クリックインストールでのOpnFormデプロイ
ロジック、通知、分析機能を備え、美しく埋め込み可能なフォームを作成できるオープンソースのフォームビルダーです。
OpnForm向けVPSプランの料金表
どのプランでも充実の機能を完備
OpnFormの活用例
OpnFormは、TypeformやGoogleフォームのオープンソースの代替ツールで、フォームデータと送信パイプラインを完全に管理したいチーム向けに構築されています。条件付きロジック、複数ページフォーム、ファイルアップロード、および幅広いフィールドタイプを備えたドラッグ＆ドロップフォームエディターを提供し、応答ごとの料金やデータがインフラストラクチャから離れることはありません。
OpnFormをセルフホストすることで、無制限の応答、カスタムブランディング、およびフォーム送信を独自のデータベース、Webhook、通知チャネルに直接接続する機能が得られます。データ保持ポリシーを設定し、送信データへのアクセス権を持つユーザーを管理できるため、規制対象業界やプライバシーを重視するチームに適しています。
OpnFormの主な機能
「ドラッグ＆ドロップビルダー」
ファイルアップロード、署名、評価スケール、マトリックスグリッドなど、20種類以上のフィールドタイプを使用して、フォームを視覚的に構築できます。
条件付きロジック
以前の回答に基づいてフィールドを表示または非表示にし、回答者が関連する質問のみに進むように誘導します。
ウェブフックおよび通知
提出ごとにウェブフックとメール通知をトリガーすることで、チームに通知が届き、システムを同期状態に保つことができます。
どこにでも埋め込み可能
訪問者をページからリダイレクトすることなく、フォームをポップアップ、スライダー、またはインラインウィジェットとして、どのウェブサイトにも埋め込むことができます。
応答管理
組み込みのダッシュボードから、列レベルの検索やCSVエクスポート機能を使って、すべてのフォーム送信を閲覧、フィルタリング、エクスポートできます。
HostingerでOpnFormを実行するメリットとは？
ワンクリックで公開
事前設定済みのセットアップのおかげで、導入後すぐにアプリケーションを起動できます。手動インストールや複雑な設定手順は不要です。
信頼できるセキュリティ対策
内蔵ファイアウォール、DDoS攻撃対策、継続的な監視機能で、アプリケーションを守ります。
組み込み型Dockerマネージャー
複数のDockerコンテナを1か所から実行・管理できるだけでなく、プロジェクトのデプロイ、更新、監視も簡単に行えます。
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お客様の声
HostingerのVPSホスティングには大変満足しています！稼働率は常にトップレベルで、サイトはスムーズに稼働しています。困った時はいつでもテクニカルサポートチームが、スピーディーで親切に役立つ情報を提供してくれます。
Hostingerは全体的にとてもスムーズです。AIチャットボットに加え、AIで解決できない場合は人間がチャットですぐフォローしてくれます。VPSも快調で、アップダウンがなく安定しています。開発チームと関係者の皆さんに感謝しています！これからもよろしくお願いします🚀
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セルフホストしているn8nインスタンスにアクセスできなくなり、Hostingerのサポートに連絡しましたが、その対応には感心しました。KodeeとサポートチームのMohammadさんが、とても丁寧かつ的確にサポートしてくれました。
Hostinger VPSでのN8NアップグレードをCarlaさんにサポートしていただきました。とてもプロフェッショナルで知識も豊富で、大変助かりました。
Hostinger VPSは本当に素晴らしいです。常に高速で、動作は安定しています。ダウンすることも、クラッシュすることもありません。
この会社にはとても満足しています。サービスの質は期待以上で、価格も他社の高額なVPSに比べて手頃ながら、プラン内容は充実しています。