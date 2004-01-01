OpnFormは、TypeformやGoogleフォームのオープンソースの代替ツールで、フォームデータと送信パイプラインを完全に管理したいチーム向けに構築されています。条件付きロジック、複数ページフォーム、ファイルアップロード、および幅広いフィールドタイプを備えたドラッグ＆ドロップフォームエディターを提供し、応答ごとの料金やデータがインフラストラクチャから離れることはありません。

OpnFormをセルフホストすることで、無制限の応答、カスタムブランディング、およびフォーム送信を独自のデータベース、Webhook、通知チャネルに直接接続する機能が得られます。データ保持ポリシーを設定し、送信データへのアクセス権を持つユーザーを管理できるため、規制対象業界やプライバシーを重視するチームに適しています。