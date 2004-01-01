1クリックインストールでのHorillaデプロイ
従業員、給与計算、採用、勤怠管理を網羅する無料のオープンソースHRおよびCRMプラットフォーム。
Horilla向けVPSプランの料金表
どのプランでも充実の機能を完備
Horillaの活用例
Horillaは、DjangoとPostgreSQL上に構築された、完全にオープンソースの人事管理およびCRMプラットフォームです。採用、オンボーディング、勤怠管理、休暇、給与計算、パフォーマンス管理、ヘルプデスク、退職手続きといった従業員のライフサイクル全体を統合し、さらに営業パイプラインと顧客記録のための組み込みCRMも備えています。これにより、複数のSaaSツールを1つのセルフホスト型スタックに置き換えることができます。
独自のVPSでHorillaをセルフホストすることで、機密性の高い従業員データ、給与、顧客記録を直接管理下に置き、ユーザーごとの料金は発生しません。カスタムレポート作成や統合のための完全なデータベースアクセスを保持し、ベンダーのロードマップを待つことなくモジュールを拡張する自由も得られます。
Horillaの主な機能
採用とオンボーディング
個別のATSやオンボーディングツールを使用せずに、求人情報、候補者のパイプライン、面接段階、オンボーディングタスクを追跡できます。
勤怠と休暇
全従業員を対象に、シフトスケジュール、生体認証勤怠、休暇取得権、および承認ワークフローを管理します。
組み込み給与計算
契約、手当、控除、税規則を設定し、給与明細書を生成しながら、Horilla内で直接給与計算サイクルを実行できます。
パフォーマンスと目標
KPIとOKRを定義し、360度フィードバックサイクルを実施し、個人の目標を組織の目標に連携させます。
「統合CRM」
リード、商談、顧客アカウント、営業パイプラインを人事データと合わせて、統合された単一のデータベースで管理できます。
モジュール式 REST API
各モジュールには、給与計算プロバイダー、IDシステム、およびBIツールとHorillaを統合するための、ドキュメント化されたREST APIが付属しています。
HostingerでHorillaを実行するメリットとは？
ワンクリックで公開
事前設定済みのセットアップのおかげで、導入後すぐにアプリケーションを起動できます。手動インストールや複雑な設定手順は不要です。
信頼できるセキュリティ対策
内蔵ファイアウォール、DDoS攻撃対策、継続的な監視機能で、アプリケーションを守ります。
組み込み型Dockerマネージャー
複数のDockerコンテナを1か所から実行・管理できるだけでなく、プロジェクトのデプロイ、更新、監視も簡単に行えます。
ワンクリックで公開
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内蔵ファイアウォール、DDoS攻撃対策、継続的な監視機能で、アプリケーションを守ります。
組み込み型Dockerマネージャー
複数のDockerコンテナを1か所から実行・管理できるだけでなく、プロジェクトのデプロイ、更新、監視も簡単に行えます。
お客様の声
HostingerのVPSホスティングには大変満足しています！稼働率は常にトップレベルで、サイトはスムーズに稼働しています。困った時はいつでもテクニカルサポートチームが、スピーディーで親切に役立つ情報を提供してくれます。
Hostingerは全体的にとてもスムーズです。AIチャットボットに加え、AIで解決できない場合は人間がチャットですぐフォローしてくれます。VPSも快調で、アップダウンがなく安定しています。開発チームと関係者の皆さんに感謝しています！これからもよろしくお願いします🚀
やっと満足のいくVPSホスティング会社を見つけました！料金は手頃で、ポータルは無駄な時間を取られず使いやすく、バックアップもシームレスです。サポートも充実していて信頼性も高く、全体的にとても安定しています。
セルフホストしているn8nインスタンスにアクセスできなくなり、Hostingerのサポートに連絡しましたが、その対応には感心しました。KodeeとサポートチームのMohammadさんが、とても丁寧かつ的確にサポートしてくれました。
Hostinger VPSでのN8NアップグレードをCarlaさんにサポートしていただきました。とてもプロフェッショナルで知識も豊富で、大変助かりました。
Hostinger VPSは本当に素晴らしいです。常に高速で、動作は安定しています。ダウンすることも、クラッシュすることもありません。
この会社にはとても満足しています。サービスの質は期待以上で、価格も他社の高額なVPSに比べて手頃ながら、プラン内容は充実しています。