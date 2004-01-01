Horillaは、DjangoとPostgreSQL上に構築された、完全にオープンソースの人事管理およびCRMプラットフォームです。採用、オンボーディング、勤怠管理、休暇、給与計算、パフォーマンス管理、ヘルプデスク、退職手続きといった従業員のライフサイクル全体を統合し、さらに営業パイプラインと顧客記録のための組み込みCRMも備えています。これにより、複数のSaaSツールを1つのセルフホスト型スタックに置き換えることができます。

独自のVPSでHorillaをセルフホストすることで、機密性の高い従業員データ、給与、顧客記録を直接管理下に置き、ユーザーごとの料金は発生しません。カスタムレポート作成や統合のための完全なデータベースアクセスを保持し、ベンダーのロードマップを待つことなくモジュールを拡張する自由も得られます。