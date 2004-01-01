1クリックインストールによるImaginaryのデプロイ
libvipsを搭載し、高性能な画像処理を実現する、高速でスケーラブルなHTTPマイクロサービスです。
Imaginary向けVPSプランの料金表
どのプランでも充実の機能を完備
Imaginaryの活用例
Imaginaryは、Goで書かれたオープンソースのHTTPマイクロサービスです。リサイズ、クロップ、回転、透かし、フォーマット変換、スマートクロッピングなどの高性能な画像処理操作を実行します。libvipsをバックエンドとしており、ImageMagickやGraphicsMagickよりも数倍速く画像を処理し、使用メモリも大幅に少なくなっています。
VPSでImaginaryをセルフホストすることで、独自のウェブサイト、モバイルアプリ、パイプライン向けに、リクエストごとの料金や第三者へのデータ公開なしで、プライベートで低遅延の画像処理サービスを利用できます。シンプルなHTTP APIを介して統合可能で、APIキー認証、URL署名、スロットリング、CORSをサポートしており、安全な公開が可能です。
Imaginaryの主な機能
libvips パフォーマンス
JPEG、PNG、WEBP、HEIF、TIFF画像を、ImageMagickよりも最大8倍高速に、低メモリ使用量で処理します。
高機能な画像操作
サイズ変更、切り抜き、スマート切り抜き、回転、ズーム、透かし、ぼかし、およびフォーマット変換といった各操作を、単一のHTTPエンドポイントを通じて実行できます。
パイプライン変換
複数の独立した画像変換を1つのHTTPリクエストで連結し、余分なラウンドトリップなしで派生画像をレンダリングします。
APIキーとURL署名
公開クライアントに公開される際に、APIキー認証とHMAC URL署名を使用してサービスを保護し、不正利用を防止します。
同時実行スロットリング
組み込みのHTTPスロットルは、高負荷時でもサービスが応答性を維持できるよう、1秒あたりの同時リクエスト数を制限します。
リモートURLソース
クエリパラメータを使用して、リモートのHTTPソースまたはマウントされたローカルディレクトリから画像を直接取得し、処理します。
HostingerでImaginaryを実行するメリットとは？
ワンクリックで公開
事前設定済みのセットアップのおかげで、導入後すぐにアプリケーションを起動できます。手動インストールや複雑な設定手順は不要です。
信頼できるセキュリティ対策
内蔵ファイアウォール、DDoS攻撃対策、継続的な監視機能で、アプリケーションを守ります。
組み込み型Dockerマネージャー
複数のDockerコンテナを1か所から実行・管理できるだけでなく、プロジェクトのデプロイ、更新、監視も簡単に行えます。
ワンクリックで公開
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信頼できるセキュリティ対策
内蔵ファイアウォール、DDoS攻撃対策、継続的な監視機能で、アプリケーションを守ります。
組み込み型Dockerマネージャー
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お客様の声
HostingerのVPSホスティングには大変満足しています！稼働率は常にトップレベルで、サイトはスムーズに稼働しています。困った時はいつでもテクニカルサポートチームが、スピーディーで親切に役立つ情報を提供してくれます。
Hostingerは全体的にとてもスムーズです。AIチャットボットに加え、AIで解決できない場合は人間がチャットですぐフォローしてくれます。VPSも快調で、アップダウンがなく安定しています。開発チームと関係者の皆さんに感謝しています！これからもよろしくお願いします🚀
やっと満足のいくVPSホスティング会社を見つけました！料金は手頃で、ポータルは無駄な時間を取られず使いやすく、バックアップもシームレスです。サポートも充実していて信頼性も高く、全体的にとても安定しています。
セルフホストしているn8nインスタンスにアクセスできなくなり、Hostingerのサポートに連絡しましたが、その対応には感心しました。KodeeとサポートチームのMohammadさんが、とても丁寧かつ的確にサポートしてくれました。
Hostinger VPSでのN8NアップグレードをCarlaさんにサポートしていただきました。とてもプロフェッショナルで知識も豊富で、大変助かりました。
Hostinger VPSは本当に素晴らしいです。常に高速で、動作は安定しています。ダウンすることも、クラッシュすることもありません。
この会社にはとても満足しています。サービスの質は期待以上で、価格も他社の高額なVPSに比べて手頃ながら、プラン内容は充実しています。