Imaginaryは、Goで書かれたオープンソースのHTTPマイクロサービスです。リサイズ、クロップ、回転、透かし、フォーマット変換、スマートクロッピングなどの高性能な画像処理操作を実行します。libvipsをバックエンドとしており、ImageMagickやGraphicsMagickよりも数倍速く画像を処理し、使用メモリも大幅に少なくなっています。

VPSでImaginaryをセルフホストすることで、独自のウェブサイト、モバイルアプリ、パイプライン向けに、リクエストごとの料金や第三者へのデータ公開なしで、プライベートで低遅延の画像処理サービスを利用できます。シンプルなHTTP APIを介して統合可能で、APIキー認証、URL署名、スロットリング、CORSをサポートしており、安全な公開が可能です。