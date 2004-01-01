GNS3（Graphical Network Simulator-3）は、世界中のネットワークエンジニア、学生、認定トレーナーから信頼されているオープンソースのネットワークエミュレーションプラットフォームです。これにより、実際のCisco IOS、Juniper、その他のベンダーイメージを軽量な仮想アプライアンスと組み合わせて使用し、物理ハードウェアなしで複雑なマルチベンダーネットワークトポロジーを構築できます。

VPS上でGNS3サーバーを実行すると、ラボを永続的に保ち、どのブラウザからでもアクセスできるようになります。プロジェクト、デバイスイメージ、トポロジーは耐久性のある名前付きボリュームに保存されるため、コンテナの再起動後も作業が失われることはありません。バンドルされているWeb UIはポート3080でサーバーAPIに直接接続し、あらゆるデバイスのあらゆるブラウザから完全なドラッグアンドドロップトポロジーエディターを提供します。