ワンクリックインストールでのGNS3サーバーの導入
仮想ネットワークラボの設計とシミュレーションを行うための、ブラウザからアクセス可能なインターフェースを備えたオープンソースのネットワークトポロジーエミュレーターです。
GNS3 Server向けVPSプランの料金表
どのプランでも充実の機能を完備
GNS3 Serverの活用例
GNS3（Graphical Network Simulator-3）は、世界中のネットワークエンジニア、学生、認定トレーナーから信頼されているオープンソースのネットワークエミュレーションプラットフォームです。これにより、実際のCisco IOS、Juniper、その他のベンダーイメージを軽量な仮想アプライアンスと組み合わせて使用し、物理ハードウェアなしで複雑なマルチベンダーネットワークトポロジーを構築できます。
VPS上でGNS3サーバーを実行すると、ラボを永続的に保ち、どのブラウザからでもアクセスできるようになります。プロジェクト、デバイスイメージ、トポロジーは耐久性のある名前付きボリュームに保存されるため、コンテナの再起動後も作業が失われることはありません。バンドルされているWeb UIはポート3080でサーバーAPIに直接接続し、あらゆるデバイスのあらゆるブラウザから完全なドラッグアンドドロップトポロジーエディターを提供します。
GNS3 Serverの主な機能
マルチベンダーエミュレーション
物理ハードウェアなしで、実際のCisco IOS、Juniper、その他のベンダーイメージをオープンソースアプライアンスと同じトポロジーで実行できます。
ブラウザ対応UI
付属のウェブインターフェースには、デスクトップクライアントを必要とせず、どのブラウザからでもアクセス可能なドラッグ＆ドロップのトポロジーデザイナーが搭載されています。
永続的なラボストレージ
プロジェクト、アプライアンスイメージ、およびトポロジーファイルは名前付きボリュームに保存されるため、コンテナの再起動やアップグレード後も作業が保持されます。
REST API
ポート3080でドキュメント化されたRESTAPIを使用すると、スクリプトまたはCIパイプラインからトポロジープロビジョニング、ノード管理、およびラボのライフサイクル操作を自動化できます。
アプライアンスライブラリ
ルーター、スイッチ、ファイアウォール、Linuxホスト用の事前構築済みアプライアンステンプレートをインポートし、手動設定なしで現実的なラボを迅速に構築できます。
VPCS と Docker ノード
組み込みのVPCS軽量PCシミュレーションとネイティブDockerコンテナサポートにより、エンドホストとアプリケーションサーバーを任意のトポロジーに追加できます。
HostingerでGNS3 Serverを実行するメリットとは？
ワンクリックで公開
事前設定済みのセットアップのおかげで、導入後すぐにアプリケーションを起動できます。手動インストールや複雑な設定手順は不要です。
信頼できるセキュリティ対策
内蔵ファイアウォール、DDoS攻撃対策、継続的な監視機能で、アプリケーションを守ります。
組み込み型Dockerマネージャー
複数のDockerコンテナを1か所から実行・管理できるだけでなく、プロジェクトのデプロイ、更新、監視も簡単に行えます。
ワンクリックで公開
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信頼できるセキュリティ対策
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お客様の声
HostingerのVPSホスティングには大変満足しています！稼働率は常にトップレベルで、サイトはスムーズに稼働しています。困った時はいつでもテクニカルサポートチームが、スピーディーで親切に役立つ情報を提供してくれます。
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セルフホストしているn8nインスタンスにアクセスできなくなり、Hostingerのサポートに連絡しましたが、その対応には感心しました。KodeeとサポートチームのMohammadさんが、とても丁寧かつ的確にサポートしてくれました。
Hostinger VPSでのN8NアップグレードをCarlaさんにサポートしていただきました。とてもプロフェッショナルで知識も豊富で、大変助かりました。
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