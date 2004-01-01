SQLPageのワンクリックデプロイ
SQLクエリのみを使用して、インタラクティブなウェブサイトやデータダッシュボードを構築できます。フロントエンドコード、フレームワーク、JavaScriptは一切必要ありません。
SQLPage向けVPSプランの料金表
どのプランでも充実の機能を完備
SQLPageの活用例
SQLPageは、SQLクエリから直接インタラクティブなウェブページをレンダリングするオープンソースのウェブアプリケーションサーバーです。開発者やアナリストは、組み込みのコンポーネントライブラリ（フォーム、テーブル、チャート、マップ、ナビゲーション、その他数十種類のUI要素）から選択する
.sqlファイルを記述し、サーバーはHTML、CSS、JavaScriptを一行も書くことなく、結果セットを洗練されたHTMLに変換します。SQLite、PostgreSQL、MySQL、またはMicrosoft SQL Serverに接続し、既存のデータベースを、動作する管理パネル、社内ダッシュボード、またはプロトタイプとして数分で公開できます。
独自のVPSでSQLPageをセルフホストすることで、クエリ、スキーマ、および認証情報を、サードパーティのローコードプラットフォームではなく、ご自身で管理するインフラストラクチャ内に保持できます。ユーザーごとの料金や行数制限はなく、
.sqlファイルは他のコードと同様にポータブルでバージョン管理可能です。
SQLPageの主な機能
「SQL専用レンダリング」
豊富なコンポーネントライブラリから選択する通常のSQLファイルを作成すると、SQLPageは結果セットから直接レスポンシブなHTMLページをレンダリングします。
複数データベース対応
SQLite、PostgreSQL、MySQL、またはMicrosoft SQL Serverに接続し、既存のデータベースを動作するウェブアプリケーションとして公開します。
組み込みコンポーネント
フォーム、テーブル、チャート、マップ、カード、ナビゲーション、ファイルアップロード、その他多数の洗練されたUI要素が、外部ライブラリやビルドステップなしで利用可能です。
即時ホットリロード
.sqlファイルを編集すると、変更は次回のページ読み込み時に反映されます。コンパイル、バンドラー、再起動は不要です。
小型静的バイナリ
20MB未満の単一のRustバイナリは、メモリ使用量が少なく、コールドスタートが高速で、控えめなVPSリソース上で動的なサイト全体を提供します。
組み込み認証
HTTPベーシック認証、セッション管理、OAuth、パスワードハッシュ機能により、外部のIDサービスなしでSQLファイルがページを保護できます。
HostingerでSQLPageを実行するメリットとは？
ワンクリックで公開
事前設定済みのセットアップのおかげで、導入後すぐにアプリケーションを起動できます。手動インストールや複雑な設定手順は不要です。
信頼できるセキュリティ対策
内蔵ファイアウォール、DDoS攻撃対策、継続的な監視機能で、アプリケーションを守ります。
組み込み型Dockerマネージャー
複数のDockerコンテナを1か所から実行・管理できるだけでなく、プロジェクトのデプロイ、更新、監視も簡単に行えます。
ワンクリックで公開
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信頼できるセキュリティ対策
内蔵ファイアウォール、DDoS攻撃対策、継続的な監視機能で、アプリケーションを守ります。
組み込み型Dockerマネージャー
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お客様の声
HostingerのVPSホスティングには大変満足しています！稼働率は常にトップレベルで、サイトはスムーズに稼働しています。困った時はいつでもテクニカルサポートチームが、スピーディーで親切に役立つ情報を提供してくれます。
Hostingerは全体的にとてもスムーズです。AIチャットボットに加え、AIで解決できない場合は人間がチャットですぐフォローしてくれます。VPSも快調で、アップダウンがなく安定しています。開発チームと関係者の皆さんに感謝しています！これからもよろしくお願いします🚀
やっと満足のいくVPSホスティング会社を見つけました！料金は手頃で、ポータルは無駄な時間を取られず使いやすく、バックアップもシームレスです。サポートも充実していて信頼性も高く、全体的にとても安定しています。
セルフホストしているn8nインスタンスにアクセスできなくなり、Hostingerのサポートに連絡しましたが、その対応には感心しました。KodeeとサポートチームのMohammadさんが、とても丁寧かつ的確にサポートしてくれました。
Hostinger VPSでのN8NアップグレードをCarlaさんにサポートしていただきました。とてもプロフェッショナルで知識も豊富で、大変助かりました。
Hostinger VPSは本当に素晴らしいです。常に高速で、動作は安定しています。ダウンすることも、クラッシュすることもありません。
この会社にはとても満足しています。サービスの質は期待以上で、価格も他社の高額なVPSに比べて手頃ながら、プラン内容は充実しています。