SQLPageは、SQLクエリから直接インタラクティブなウェブページをレンダリングするオープンソースのウェブアプリケーションサーバーです。開発者やアナリストは、組み込みのコンポーネントライブラリ（フォーム、テーブル、チャート、マップ、ナビゲーション、その他数十種類のUI要素）から選択する .sql ファイルを記述し、サーバーはHTML、CSS、JavaScriptを一行も書くことなく、結果セットを洗練されたHTMLに変換します。SQLite、PostgreSQL、MySQL、またはMicrosoft SQL Serverに接続し、既存のデータベースを、動作する管理パネル、社内ダッシュボード、またはプロトタイプとして数分で公開できます。

独自のVPSでSQLPageをセルフホストすることで、クエリ、スキーマ、および認証情報を、サードパーティのローコードプラットフォームではなく、ご自身で管理するインフラストラクチャ内に保持できます。ユーザーごとの料金や行数制限はなく、 .sql ファイルは他のコードと同様にポータブルでバージョン管理可能です。