Navidromeは、軽量で高速な音楽ストリーミングサーバーであり、どのデバイスからでも自分の音楽コレクションにSpotifyのようなアクセスを提供します。音楽フォルダを自動的にスキャンし、メタデータを抽出し、モダンなWebインターフェースと、DSub、Symfonium、Feishinを含む多数のモバイルアプリでサポートされているSubsonic互換APIを通じて、MP3、FLAC、AAC、OGG、OPUSファイルを配信します。マルチユーザーサポートにより、各リスナーは独自のプレイリスト、評価、再生統計を利用できます。

Navidromeをセルフホストすることで、ライセンス変更やサービス終了に関わらず、所有するすべてのアルバムに永続的にアクセスできます。サブスクリプション料金は不要で、音質の圧縮も行動追跡もありません。自分のインフラストラクチャからフル品質でストリーミングされる、あなたの音楽だけです。