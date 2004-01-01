Navidromeの1クリックインストール
軽量なセルフホスト型音楽ストリーミングサーバーで、ブラウザまたはSubsonic互換アプリを介して、どこからでも個人のコレクションを再生できます。
Navidrome向けVPSプランの料金表
どのプランでも充実の機能を完備
Navidromeの活用例
Navidromeは、軽量で高速な音楽ストリーミングサーバーであり、どのデバイスからでも自分の音楽コレクションにSpotifyのようなアクセスを提供します。音楽フォルダを自動的にスキャンし、メタデータを抽出し、モダンなWebインターフェースと、DSub、Symfonium、Feishinを含む多数のモバイルアプリでサポートされているSubsonic互換APIを通じて、MP3、FLAC、AAC、OGG、OPUSファイルを配信します。マルチユーザーサポートにより、各リスナーは独自のプレイリスト、評価、再生統計を利用できます。
Navidromeをセルフホストすることで、ライセンス変更やサービス終了に関わらず、所有するすべてのアルバムに永続的にアクセスできます。サブスクリプション料金は不要で、音質の圧縮も行動追跡もありません。自分のインフラストラクチャからフル品質でストリーミングされる、あなたの音楽だけです。
Navidromeの主な機能
Subsonic API 互換性
iOSおよびAndroid上の数十のモバイルアプリと連携し、独自のクライアントに縛られることなく、お好みのプレイヤーを選択できます。
複数フォーマットのサポート
MP3、FLAC、AAC、OGG、OPUSを、オンザフライでのトランスコーディングにより、低速な接続に合わせてビットレートを調整し、元の品質を損なうことなくストリーミングします。
「自動ライブラリスキャン」
設定可能なスケジュールで音楽フォルダを自動的にスキャンし、メタデータとアルバムアートを抽出することで、ファイルを追加するたびにライブラリが最新の状態に保たれます。
マルチユーザー リスニング
各ユーザーは、他のユーザーに干渉することなく、共有サーバー上で独立したプレイリスト、星評価、再生履歴を利用できます。
Last.fm スクロブ
Last.fmとListenBrainzにあなたの聴取履歴を自動的に記録し、再生回数と音楽プロフィールを最新の状態に保ちます。
HostingerでNavidromeを実行するメリットとは？
ワンクリックで公開
事前設定済みのセットアップのおかげで、導入後すぐにアプリケーションを起動できます。手動インストールや複雑な設定手順は不要です。
信頼できるセキュリティ対策
内蔵ファイアウォール、DDoS攻撃対策、継続的な監視機能で、アプリケーションを守ります。
組み込み型Dockerマネージャー
複数のDockerコンテナを1か所から実行・管理できるだけでなく、プロジェクトのデプロイ、更新、監視も簡単に行えます。
ワンクリックで公開
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組み込み型Dockerマネージャー
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お客様の声
HostingerのVPSホスティングには大変満足しています！稼働率は常にトップレベルで、サイトはスムーズに稼働しています。困った時はいつでもテクニカルサポートチームが、スピーディーで親切に役立つ情報を提供してくれます。
Hostingerは全体的にとてもスムーズです。AIチャットボットに加え、AIで解決できない場合は人間がチャットですぐフォローしてくれます。VPSも快調で、アップダウンがなく安定しています。開発チームと関係者の皆さんに感謝しています！これからもよろしくお願いします🚀
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セルフホストしているn8nインスタンスにアクセスできなくなり、Hostingerのサポートに連絡しましたが、その対応には感心しました。KodeeとサポートチームのMohammadさんが、とても丁寧かつ的確にサポートしてくれました。
Hostinger VPSでのN8NアップグレードをCarlaさんにサポートしていただきました。とてもプロフェッショナルで知識も豊富で、大変助かりました。
Hostinger VPSは本当に素晴らしいです。常に高速で、動作は安定しています。ダウンすることも、クラッシュすることもありません。
この会社にはとても満足しています。サービスの質は期待以上で、価格も他社の高額なVPSに比べて手頃ながら、プラン内容は充実しています。