Shlinkの1クリックインストールによるデプロイ
ブランド短縮リンク、クリック分析、QRコード、および完全なREST APIを備えたセルフホスト型URL短縮ツール。
Shlink向けVPSプランの料金表
どのプランでも充実の機能を完備
Shlinkの活用例
Shlinkは、リンクインフラストラクチャを完全に所有できる、強力なオープンソースのURL短縮サービスです。ブランド設定、料金体系、データ共有要件を課す商用サービスとは異なり、Shlinkを使用すると、サードパーティへの依存なしに、独自のドメインでブランド化された短縮リンクを作成できます。
VPSでShlinkをセルフホストすることで、クリックデータ、分析、リンク設定が完全に管理下に置かれます。4,600以上のGitHubスターを獲得しており、Shlinkは実績があり、活発にメンテナンスされているプロジェクトであり、ベンダーロックインなしで信頼性の高いURL短縮を必要とする企業、コンテンツクリエーター、開発者から信頼されています。
Shlinkの主な機能
ブランドショートリンク
独自のカスタムドメインで短縮リンクを作成し、共有するすべてのコンテンツでブランドの一貫性を保つことができます。
「クリック分析」
すべての短縮リンクについて、地理的位置、デバイスの種類、およびリファラーデータを含む詳細なクリック統計を追跡します。
QRコード生成
あらゆる短縮リンクのQRコードを自動生成し、印刷物、プレゼンテーション、オフラインキャンペーンにご活用いただけます。
「REST APIアクセス」
プログラムでリンクを作成・管理し、フルREST APIを介して、既存のツールやワークフローとの統合を実現します。
リンクの有効期限と安全性
アクセスを制御し、期限付きの共有を強制するために、有効期限を設定し、機密性の高いリンクをパスワードで保護します。
HostingerでShlinkを実行するメリットとは？
ワンクリックで公開
事前設定済みのセットアップのおかげで、導入後すぐにアプリケーションを起動できます。手動インストールや複雑な設定手順は不要です。
信頼できるセキュリティ対策
内蔵ファイアウォール、DDoS攻撃対策、継続的な監視機能で、アプリケーションを守ります。
組み込み型Dockerマネージャー
複数のDockerコンテナを1か所から実行・管理できるだけでなく、プロジェクトのデプロイ、更新、監視も簡単に行えます。
ワンクリックで公開
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お客様の声
HostingerのVPSホスティングには大変満足しています！稼働率は常にトップレベルで、サイトはスムーズに稼働しています。困った時はいつでもテクニカルサポートチームが、スピーディーで親切に役立つ情報を提供してくれます。
Hostingerは全体的にとてもスムーズです。AIチャットボットに加え、AIで解決できない場合は人間がチャットですぐフォローしてくれます。VPSも快調で、アップダウンがなく安定しています。開発チームと関係者の皆さんに感謝しています！これからもよろしくお願いします🚀
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セルフホストしているn8nインスタンスにアクセスできなくなり、Hostingerのサポートに連絡しましたが、その対応には感心しました。KodeeとサポートチームのMohammadさんが、とても丁寧かつ的確にサポートしてくれました。
Hostinger VPSでのN8NアップグレードをCarlaさんにサポートしていただきました。とてもプロフェッショナルで知識も豊富で、大変助かりました。
Hostinger VPSは本当に素晴らしいです。常に高速で、動作は安定しています。ダウンすることも、クラッシュすることもありません。
この会社にはとても満足しています。サービスの質は期待以上で、価格も他社の高額なVPSに比べて手頃ながら、プラン内容は充実しています。