Shlinkは、リンクインフラストラクチャを完全に所有できる、強力なオープンソースのURL短縮サービスです。ブランド設定、料金体系、データ共有要件を課す商用サービスとは異なり、Shlinkを使用すると、サードパーティへの依存なしに、独自のドメインでブランド化された短縮リンクを作成できます。

VPSでShlinkをセルフホストすることで、クリックデータ、分析、リンク設定が完全に管理下に置かれます。4,600以上のGitHubスターを獲得しており、Shlinkは実績があり、活発にメンテナンスされているプロジェクトであり、ベンダーロックインなしで信頼性の高いURL短縮を必要とする企業、コンテンツクリエーター、開発者から信頼されています。