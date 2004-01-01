bkndの1クリックインストール
データベース、認証、メディア、管理UIを単一のセルフホスト型バックエンドにバンドルした、軽量なFirebaseの代替です。
bknd向けVPSプランの料金表
どのプランでも充実の機能を完備
bkndの活用例
bkndは、データモデリング、認証、メディア処理、ワークフロープリミティブを統合された管理UIを備えた単一の軽量サービスにバンドルするオープンソースのバックエンドシステムです。単一のランタイムではなくWeb標準に基づいて構築されており、NodeやBunからCloudflare Workers、Vercel、Deno Deployまで、あらゆる場所で動作します。データベースドライバーの上に抽象化を強制することなく、アダプターベースでSQLite、LibSQL、またはPostgresにアクセスできます。
独自のVPSでbkndをセルフホストすることで、FirebaseやSupabaseのようなベンダーロックされたBaaSプラットフォームを、完全に所有するポータブルなバックエンドに置き換えることができます。プロジェクトがプロトタイプから本番環境へと成長しても、リクエストごとの料金、行数制限、予期せぬ料金は発生しません。
bkndの主な機能
視覚的データモデリング
管理UIを通じてエンティティ、フィールド、リレーションを定義し、即座にRESTエンドポイントと、すべてのコレクションに対応する型付きTypeScript SDKを入手できます。
内蔵認証
メールとパスワードでのサインイン、JWTトークン、ロール、および権限は標準で提供され、ほとんどのアプリでサードパーティのIDサービスを置き換えます。
統合されたメディア処理
個別のストレージスタックを別途導入することなく、ローカルまたはR2、Tigris、MinioといったS3互換プロバイダーを通じて、ファイルのアップロード、保存、配信が可能です。
ワークフロー自動化
アプリを動かす同じバックエンドから直接、データ変更に反応し、ジョブをスケジュールし、外部APIを呼び出す多段階のフローを構築します。
フレームワークアダプター
Next.js、React Router、Astro、Vite、AWS Lambda など向けのアダプターを使用すると、既存のフロントエンドプロジェクト内に同じ bknd インスタンスを埋め込むことができます。
Hostingerでbkndを実行するメリットとは？
ワンクリックで公開
事前設定済みのセットアップのおかげで、導入後すぐにアプリケーションを起動できます。手動インストールや複雑な設定手順は不要です。
信頼できるセキュリティ対策
内蔵ファイアウォール、DDoS攻撃対策、継続的な監視機能で、アプリケーションを守ります。
組み込み型Dockerマネージャー
複数のDockerコンテナを1か所から実行・管理できるだけでなく、プロジェクトのデプロイ、更新、監視も簡単に行えます。
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組み込み型Dockerマネージャー
複数のDockerコンテナを1か所から実行・管理できるだけでなく、プロジェクトのデプロイ、更新、監視も簡単に行えます。
お客様の声
HostingerのVPSホスティングには大変満足しています！稼働率は常にトップレベルで、サイトはスムーズに稼働しています。困った時はいつでもテクニカルサポートチームが、スピーディーで親切に役立つ情報を提供してくれます。
Hostingerは全体的にとてもスムーズです。AIチャットボットに加え、AIで解決できない場合は人間がチャットですぐフォローしてくれます。VPSも快調で、アップダウンがなく安定しています。開発チームと関係者の皆さんに感謝しています！これからもよろしくお願いします🚀
やっと満足のいくVPSホスティング会社を見つけました！料金は手頃で、ポータルは無駄な時間を取られず使いやすく、バックアップもシームレスです。サポートも充実していて信頼性も高く、全体的にとても安定しています。
セルフホストしているn8nインスタンスにアクセスできなくなり、Hostingerのサポートに連絡しましたが、その対応には感心しました。KodeeとサポートチームのMohammadさんが、とても丁寧かつ的確にサポートしてくれました。
Hostinger VPSでのN8NアップグレードをCarlaさんにサポートしていただきました。とてもプロフェッショナルで知識も豊富で、大変助かりました。
Hostinger VPSは本当に素晴らしいです。常に高速で、動作は安定しています。ダウンすることも、クラッシュすることもありません。
この会社にはとても満足しています。サービスの質は期待以上で、価格も他社の高額なVPSに比べて手頃ながら、プラン内容は充実しています。