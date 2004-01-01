bkndは、データモデリング、認証、メディア処理、ワークフロープリミティブを統合された管理UIを備えた単一の軽量サービスにバンドルするオープンソースのバックエンドシステムです。単一のランタイムではなくWeb標準に基づいて構築されており、NodeやBunからCloudflare Workers、Vercel、Deno Deployまで、あらゆる場所で動作します。データベースドライバーの上に抽象化を強制することなく、アダプターベースでSQLite、LibSQL、またはPostgresにアクセスできます。

独自のVPSでbkndをセルフホストすることで、FirebaseやSupabaseのようなベンダーロックされたBaaSプラットフォームを、完全に所有するポータブルなバックエンドに置き換えることができます。プロジェクトがプロトタイプから本番環境へと成長しても、リクエストごとの料金、行数制限、予期せぬ料金は発生しません。