JupyterLabのワンクリックインストール
統合データサイエンス環境における、対話型ノートブック、ターミナル、コードエディター向けの次世代WebベースIDE
JupyterLab向けVPSプランの料金表
どのプランでも充実の機能を完備
JupyterLabの活用例
JupyterLabはJupyter Notebookの現代的な後継であり、インタラクティブなノートブック、ターミナル、コードエディター、ファイルブラウザ、出力ビューアを1つのブラウザベースのワークスペースに統合した、柔軟なマルチパネルインターフェースを提供します。40以上の言語カーネルをサポートし、豊富な拡張機能エコシステムを通じてGit、データベース、クラウドストレージと統合します。
VPSでJupyterLabをホストすることで、データサイエンティストや研究者は、実行時間制限、メモリ上限、セッションリセットのない専用の計算リソースを利用できます。インストールされたパッケージ、設定された環境、キャッシュされたデータセットはセッション間で保持され、クラウドノートブックサービスでよくある絶え間ない再インストールサイクルを排除します。
JupyterLabの主な機能
「統合ワークスペース」
配置可能なマルチパネルインターフェースで、ノートブック、ターミナル、テキストエディタ、ファイルブラウザを同時に操作できます。ツール間のコンテキスト切り替えは不要です。
多言語カーネル
Python、R、Julia、その他40以上の言語カーネルを実行し、同じセッション内でそれらを切り替えながら、各タスクに最適なツールを使用できます。
内蔵ターミナル
pipまたはcondaでパッケージをインストールし、Gitリポジトリを管理し、個別のSSHクライアントなしでブラウザから直接システムコマンドを実行できます。
リアルタイムコラボレーション
チームメイトとノートブックセッションを共有することで、同時編集が可能になり、ライブペア分析や共同モデル開発を実現できます。
拡張機能エコシステム
成長を続けるコミュニティ拡張機能のライブラリを通じて、JupyterLabをGit統合、データベースコネクタ、変数インスペクター、可視化ツールで拡張できます。
HostingerでJupyterLabを実行するメリットとは？
ワンクリックで公開
事前設定済みのセットアップのおかげで、導入後すぐにアプリケーションを起動できます。手動インストールや複雑な設定手順は不要です。
信頼できるセキュリティ対策
内蔵ファイアウォール、DDoS攻撃対策、継続的な監視機能で、アプリケーションを守ります。
組み込み型Dockerマネージャー
複数のDockerコンテナを1か所から実行・管理できるだけでなく、プロジェクトのデプロイ、更新、監視も簡単に行えます。
ワンクリックで公開
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組み込み型Dockerマネージャー
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お客様の声
HostingerのVPSホスティングには大変満足しています！稼働率は常にトップレベルで、サイトはスムーズに稼働しています。困った時はいつでもテクニカルサポートチームが、スピーディーで親切に役立つ情報を提供してくれます。
Hostingerは全体的にとてもスムーズです。AIチャットボットに加え、AIで解決できない場合は人間がチャットですぐフォローしてくれます。VPSも快調で、アップダウンがなく安定しています。開発チームと関係者の皆さんに感謝しています！これからもよろしくお願いします🚀
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セルフホストしているn8nインスタンスにアクセスできなくなり、Hostingerのサポートに連絡しましたが、その対応には感心しました。KodeeとサポートチームのMohammadさんが、とても丁寧かつ的確にサポートしてくれました。
Hostinger VPSでのN8NアップグレードをCarlaさんにサポートしていただきました。とてもプロフェッショナルで知識も豊富で、大変助かりました。
Hostinger VPSは本当に素晴らしいです。常に高速で、動作は安定しています。ダウンすることも、クラッシュすることもありません。
この会社にはとても満足しています。サービスの質は期待以上で、価格も他社の高額なVPSに比べて手頃ながら、プラン内容は充実しています。