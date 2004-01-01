JupyterLabはJupyter Notebookの現代的な後継であり、インタラクティブなノートブック、ターミナル、コードエディター、ファイルブラウザ、出力ビューアを1つのブラウザベースのワークスペースに統合した、柔軟なマルチパネルインターフェースを提供します。40以上の言語カーネルをサポートし、豊富な拡張機能エコシステムを通じてGit、データベース、クラウドストレージと統合します。

VPSでJupyterLabをホストすることで、データサイエンティストや研究者は、実行時間制限、メモリ上限、セッションリセットのない専用の計算リソースを利用できます。インストールされたパッケージ、設定された環境、キャッシュされたデータセットはセッション間で保持され、クラウドノートブックサービスでよくある絶え間ない再インストールサイクルを排除します。