Dashyは、すべてのサービス、アプリケーション、ブックマークを美しくカスタマイズ可能なホームページに集約できる、セルフホスト型パーソナルダッシュボードです。数百種類の組み込みアイコン、豊富なウィジェットエコシステム、ビジュアル設定エディターにより、YAMLファイルを編集することなく、カスタマイズされたインターフェースを構築できます。リアルタイムのステータスチェックがサービスを継続的に監視するため、常に稼働状況を把握できます。

VPSでDashyをセルフホストすることで、すべての設定データがあなたの管理下に置かれ、どのデバイスからでも24時間365日ダッシュボードを利用できます。サブスクリプション料金、使用制限、インフラストラクチャのトポロジーへの第三者アクセスは一切ありません。実行するすべてのものへの高速でプライベートな入り口となるだけです。