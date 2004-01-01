Dashyの1クリックインストール
すべてのサービス、ブックマーク、ウィジェットを一か所にまとめて整理できる、高度にカスタマイズ可能なセルフホスト型ダッシュボード。
Dashy向けVPSプランの料金表
どのプランでも充実の機能を完備
Dashyの活用例
Dashyは、すべてのサービス、アプリケーション、ブックマークを美しくカスタマイズ可能なホームページに集約できる、セルフホスト型パーソナルダッシュボードです。数百種類の組み込みアイコン、豊富なウィジェットエコシステム、ビジュアル設定エディターにより、YAMLファイルを編集することなく、カスタマイズされたインターフェースを構築できます。リアルタイムのステータスチェックがサービスを継続的に監視するため、常に稼働状況を把握できます。
VPSでDashyをセルフホストすることで、すべての設定データがあなたの管理下に置かれ、どのデバイスからでも24時間365日ダッシュボードを利用できます。サブスクリプション料金、使用制限、インフラストラクチャのトポロジーへの第三者アクセスは一切ありません。実行するすべてのものへの高速でプライベートな入り口となるだけです。
Dashyの主な機能
「サービスステータス監視」
サービスがオンラインであるかを継続的に監視し、リアルタイムの稼働状況インジケーターを表示することで、一目で障害を把握できるようにします。
「ビジュアルコンフィグエディター」
YAML設定ファイルに触れることなく、ポイントアンドクリックのインターフェースを通じてダッシュボードのレイアウト、セクション、アイテムを編集できます。
充実したウィジェットエコシステム
天気予報、RSSフィード、システム統計、時計、その他多数のウィジェットを追加して、ダッシュボードを情報ハブに変えましょう。
豊富なアイコンライブラリ
400以上の事前設定済みサービスアイコンが含まれており、カスタムアイコンにも対応しているため、ダッシュボードの視覚的な一貫性を保ち、操作しやすくなります。
複数ページのサポート
複数のページやセクションにわたってサービスを整理することで、多数のアプリケーションを煩雑にすることなく、実用的に管理できるようになります。
HostingerでDashyを実行するメリットとは？
ワンクリックで公開
事前設定済みのセットアップのおかげで、導入後すぐにアプリケーションを起動できます。手動インストールや複雑な設定手順は不要です。
信頼できるセキュリティ対策
内蔵ファイアウォール、DDoS攻撃対策、継続的な監視機能で、アプリケーションを守ります。
組み込み型Dockerマネージャー
複数のDockerコンテナを1か所から実行・管理できるだけでなく、プロジェクトのデプロイ、更新、監視も簡単に行えます。
ワンクリックで公開
事前設定済みのセットアップのおかげで、導入後すぐにアプリケーションを起動できます。手動インストールや複雑な設定手順は不要です。
信頼できるセキュリティ対策
内蔵ファイアウォール、DDoS攻撃対策、継続的な監視機能で、アプリケーションを守ります。
組み込み型Dockerマネージャー
複数のDockerコンテナを1か所から実行・管理できるだけでなく、プロジェクトのデプロイ、更新、監視も簡単に行えます。
お客様の声
HostingerのVPSホスティングには大変満足しています！稼働率は常にトップレベルで、サイトはスムーズに稼働しています。困った時はいつでもテクニカルサポートチームが、スピーディーで親切に役立つ情報を提供してくれます。
Hostingerは全体的にとてもスムーズです。AIチャットボットに加え、AIで解決できない場合は人間がチャットですぐフォローしてくれます。VPSも快調で、アップダウンがなく安定しています。開発チームと関係者の皆さんに感謝しています！これからもよろしくお願いします🚀
やっと満足のいくVPSホスティング会社を見つけました！料金は手頃で、ポータルは無駄な時間を取られず使いやすく、バックアップもシームレスです。サポートも充実していて信頼性も高く、全体的にとても安定しています。
セルフホストしているn8nインスタンスにアクセスできなくなり、Hostingerのサポートに連絡しましたが、その対応には感心しました。KodeeとサポートチームのMohammadさんが、とても丁寧かつ的確にサポートしてくれました。
Hostinger VPSでのN8NアップグレードをCarlaさんにサポートしていただきました。とてもプロフェッショナルで知識も豊富で、大変助かりました。
Hostinger VPSは本当に素晴らしいです。常に高速で、動作は安定しています。ダウンすることも、クラッシュすることもありません。
この会社にはとても満足しています。サービスの質は期待以上で、価格も他社の高額なVPSに比べて手頃ながら、プラン内容は充実しています。