ToolJetは、チームがビジュアルなドラッグ＆ドロップビルダーを使用して、社内ツール、管理パネル、CRUDアプリケーションを通常開発時間のごく一部で作成できるようにするオープンソースのローコードプラットフォームです。40以上の組み込みUIコンポーネントと、PostgreSQL、MySQL、MongoDB、REST API、Google Sheets、Stripeなど50以上のサービスに対応するネイティブコネクタにより、チームは大規模なフロントエンドコードを記述することなくデータ駆動型アプリケーションを構築できます。

ToolJetを独自のVPSでセルフホストすることで、社内ツールの設定、データソースの認証情報、ビジネスロジックをインフラストラクチャ内に完全に保持できます。シートごとの料金は発生せず、使用量の上限もなく、運用データへの第三者アクセスもありません。