ToolJetの1クリックインストールでのデプロイ
50以上のデータソース連携に対応し、社内ツール、ダッシュボード、管理パネルを構築・デプロイできるオープンソースのローコードプラットフォームです。
ToolJet向けVPSプランの料金表
どのプランでも充実の機能を完備
ToolJetの活用例
ToolJetは、チームがビジュアルなドラッグ＆ドロップビルダーを使用して、社内ツール、管理パネル、CRUDアプリケーションを通常開発時間のごく一部で作成できるようにするオープンソースのローコードプラットフォームです。40以上の組み込みUIコンポーネントと、PostgreSQL、MySQL、MongoDB、REST API、Google Sheets、Stripeなど50以上のサービスに対応するネイティブコネクタにより、チームは大規模なフロントエンドコードを記述することなくデータ駆動型アプリケーションを構築できます。
ToolJetを独自のVPSでセルフホストすることで、社内ツールの設定、データソースの認証情報、ビジネスロジックをインフラストラクチャ内に完全に保持できます。シートごとの料金は発生せず、使用量の上限もなく、運用データへの第三者アクセスもありません。
ToolJetの主な機能
50以上のデータソースコネクタ
データベース、REST API、GraphQLエンドポイント、Google Sheets、Stripe、SalesforceなどのSaaSツールに、カスタム統合コードを記述することなく接続できます。
ビジュアル ドラッグ＆ドロップビルダー
40以上のプリビルドコンポーネント（テーブル、フォーム、チャート、モーダルなど）からUIレイアウトを構成し、HTMLやCSSを記述することなく、データクエリに直接バインドできます。
JavaScript ＆ Python ロジック
JavaScriptまたはPythonを使用して、クエリ内で直接データ変換とビジネスロジックを追加し、パワーユーザーがプラットフォームを離れることなく完全に制御できるようにします。
「ロールベースアクセス制御」
アプリケーションおよびワークスペースごとにきめ細かな権限を定義することで、各チームメンバーはそれぞれの役割に関連するツールとデータのみにアクセスできるようになります。
Git 同期
重要な社内ツール向けに、Gitリポジトリに同期することでアプリケーション定義をバージョン管理し、コードレビュー、監査、ロールバックを可能にします。
HostingerでToolJetを実行するメリットとは？
ワンクリックで公開
事前設定済みのセットアップのおかげで、導入後すぐにアプリケーションを起動できます。手動インストールや複雑な設定手順は不要です。
信頼できるセキュリティ対策
内蔵ファイアウォール、DDoS攻撃対策、継続的な監視機能で、アプリケーションを守ります。
組み込み型Dockerマネージャー
複数のDockerコンテナを1か所から実行・管理できるだけでなく、プロジェクトのデプロイ、更新、監視も簡単に行えます。
ワンクリックで公開
事前設定済みのセットアップのおかげで、導入後すぐにアプリケーションを起動できます。手動インストールや複雑な設定手順は不要です。
信頼できるセキュリティ対策
内蔵ファイアウォール、DDoS攻撃対策、継続的な監視機能で、アプリケーションを守ります。
組み込み型Dockerマネージャー
複数のDockerコンテナを1か所から実行・管理できるだけでなく、プロジェクトのデプロイ、更新、監視も簡単に行えます。
お客様の声
HostingerのVPSホスティングには大変満足しています！稼働率は常にトップレベルで、サイトはスムーズに稼働しています。困った時はいつでもテクニカルサポートチームが、スピーディーで親切に役立つ情報を提供してくれます。
Hostingerは全体的にとてもスムーズです。AIチャットボットに加え、AIで解決できない場合は人間がチャットですぐフォローしてくれます。VPSも快調で、アップダウンがなく安定しています。開発チームと関係者の皆さんに感謝しています！これからもよろしくお願いします🚀
やっと満足のいくVPSホスティング会社を見つけました！料金は手頃で、ポータルは無駄な時間を取られず使いやすく、バックアップもシームレスです。サポートも充実していて信頼性も高く、全体的にとても安定しています。
セルフホストしているn8nインスタンスにアクセスできなくなり、Hostingerのサポートに連絡しましたが、その対応には感心しました。KodeeとサポートチームのMohammadさんが、とても丁寧かつ的確にサポートしてくれました。
Hostinger VPSでのN8NアップグレードをCarlaさんにサポートしていただきました。とてもプロフェッショナルで知識も豊富で、大変助かりました。
Hostinger VPSは本当に素晴らしいです。常に高速で、動作は安定しています。ダウンすることも、クラッシュすることもありません。
この会社にはとても満足しています。サービスの質は期待以上で、価格も他社の高額なVPSに比べて手頃ながら、プラン内容は充実しています。