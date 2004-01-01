ホームギャラリーの1クリックデプロイ
類似画像検索、顔認識、位置情報検索機能を備えたセルフホスト型ブラウザベースの写真・動画ギャラリー
Home Gallery向けVPSプランの料金表
どのプランでも充実の機能を完備
Home Galleryの活用例
Home Galleryは、個人の写真やビデオアーカイブ向けのオープンソースのセルフホスト型ウェブギャラリーです。ディスク上のメディアをインデックス化し、EXIFメタデータを抽出し、マルチ解像度のプレビューを生成します。また、サードパーティのクラウドサービスに何もアップロードすることなく、スマートフォン、タブレット、デスクトップのいずれでも同様に機能する高速なエンドレススクロールブラウザ体験を提供します。
その特徴は、コンテンツ認識型の発見機能です。Home Galleryは、TensorFlowモデルを使用してすべての写真を埋め込み、類似画像の検索を可能にします。顔検出を実行して人物ごとに閲覧できるようにし、GPS座標を読みやすい地名に逆ジオコーディングします。オリジナルファイルは変更されず、プレビューが作成されればオフラインに移動することも可能です。これにより、複数のドライブにまたがる長期アーカイブに最適です。
Home Galleryの主な機能
「類似画像検索」
任意の写真を選択すると、アーカイブ全体から視覚的に類似したショットを表示できます。手動でタグ付けすることなく、すべての夕焼け、ビーチ、またはペットの画像を見つけることが可能です。
「顔検出」
顔は自動的に検出され、グループ化されます。そのため、ある人物のすべての写真を閲覧するのは、タグごとに探す手間ではなく、ワンクリックで済みます。
「ジオ逆引き」
EXIFのGPS座標は、国、都市、場所名に解決されるため、ギャラリーは各写真が撮影された場所を検索できる地図になります。
表現力豊かなクエリ言語
タグ、日付、場所、顔、カメラのメタデータにand、or、not演算子を適用してライブラリを絞り込み、正確な保存済みビューを構築します。
オフラインソースサポート
プレビューが抽出されると、元のディスクはオフラインのままにできます。これは、常にマウントされているわけではない外付けドライブに分散されたアーカイブに最適です。
「PWAモバイルギャラリー」
インストール可能なプログレッシブウェブアプリは、ネイティブインストールやアプリストアなしで、スマートフォンやタブレットでアプリのようなブラウジング体験を提供します。
HostingerでHome Galleryを実行するメリットとは？
ワンクリックで公開
事前設定済みのセットアップのおかげで、導入後すぐにアプリケーションを起動できます。手動インストールや複雑な設定手順は不要です。
信頼できるセキュリティ対策
内蔵ファイアウォール、DDoS攻撃対策、継続的な監視機能で、アプリケーションを守ります。
組み込み型Dockerマネージャー
複数のDockerコンテナを1か所から実行・管理できるだけでなく、プロジェクトのデプロイ、更新、監視も簡単に行えます。
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お客様の声
HostingerのVPSホスティングには大変満足しています！稼働率は常にトップレベルで、サイトはスムーズに稼働しています。困った時はいつでもテクニカルサポートチームが、スピーディーで親切に役立つ情報を提供してくれます。
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セルフホストしているn8nインスタンスにアクセスできなくなり、Hostingerのサポートに連絡しましたが、その対応には感心しました。KodeeとサポートチームのMohammadさんが、とても丁寧かつ的確にサポートしてくれました。
Hostinger VPSでのN8NアップグレードをCarlaさんにサポートしていただきました。とてもプロフェッショナルで知識も豊富で、大変助かりました。
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この会社にはとても満足しています。サービスの質は期待以上で、価格も他社の高額なVPSに比べて手頃ながら、プラン内容は充実しています。