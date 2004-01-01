Home Galleryは、個人の写真やビデオアーカイブ向けのオープンソースのセルフホスト型ウェブギャラリーです。ディスク上のメディアをインデックス化し、EXIFメタデータを抽出し、マルチ解像度のプレビューを生成します。また、サードパーティのクラウドサービスに何もアップロードすることなく、スマートフォン、タブレット、デスクトップのいずれでも同様に機能する高速なエンドレススクロールブラウザ体験を提供します。

その特徴は、コンテンツ認識型の発見機能です。Home Galleryは、TensorFlowモデルを使用してすべての写真を埋め込み、類似画像の検索を可能にします。顔検出を実行して人物ごとに閲覧できるようにし、GPS座標を読みやすい地名に逆ジオコーディングします。オリジナルファイルは変更されず、プレビューが作成されればオフラインに移動することも可能です。これにより、複数のドライブにまたがる長期アーカイブに最適です。