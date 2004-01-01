1クリックインストールでWeaviateのデプロイ
AIアプリケーション向けに、セマンティック検索、ハイブリッド検索、LLM連携機能を備えたベクトルデータベース（オープンソース）
Weaviate向けVPSプランの料金表
どのプランでも充実の機能を完備
Weaviateの活用例
Weaviateは、AIネイティブアプリケーション向けに設計されたオープンソースのベクトルデータベースです。データオブジェクトをベクトル埋め込みとともに保存し、キーワードマッチングを超えて概念的に関連するコンテンツを見つける高速なセマンティック類似度検索を可能にします。ベクトルとキーワードのアプローチを組み合わせたハイブリッド検索をサポートし、最適な検索精度を実現します。
VPSでWeaviateをセルフホストすることで、AIアプリケーションはクエリごとの料金なしで専用のベクトルストアを利用でき、データレジデンシーを完全に制御できます。OpenAI、Cohere、Hugging Faceなどの主要なLLMプロバイダーと統合し、LangChainやLlamaIndexと直接接続して、RAGパイプラインやセマンティック検索機能を構築できます。
Weaviateの主な機能
意味的ベクトル検索
よりスマートな検索結果のために、正確なキーワードマッチングではなく、ベクトル埋め込みを使用して概念的に類似したコンテンツを見つけます。
ハイブリッド検索
ベクトル類似性とBM25キーワード検索を、設定可能な重み付けと組み合わせることで、両方の検索アプローチの利点を最大限に引き出します。
LLM統合
組み込みモジュールは、WeaviateをOpenAI、Cohere、Hugging Faceに接続し、自動埋め込み生成と生成クエリを可能にします。
GraphQL ＆ REST API
Python、JavaScript、Go、Java 用のクライアントライブラリを使用して、GraphQL API または REST エンドポイントを介してデータをクエリおよび管理します。
マルチモーダルサポート
テキスト、画像、音声、ビデオの各オブジェクトを、それぞれのデータ型に適したベクタライザーモジュールを使用して保存および検索します。
HostingerでWeaviateを実行するメリットとは？
ワンクリックで公開
事前設定済みのセットアップのおかげで、導入後すぐにアプリケーションを起動できます。手動インストールや複雑な設定手順は不要です。
信頼できるセキュリティ対策
内蔵ファイアウォール、DDoS攻撃対策、継続的な監視機能で、アプリケーションを守ります。
組み込み型Dockerマネージャー
複数のDockerコンテナを1か所から実行・管理できるだけでなく、プロジェクトのデプロイ、更新、監視も簡単に行えます。
ワンクリックで公開
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お客様の声
HostingerのVPSホスティングには大変満足しています！稼働率は常にトップレベルで、サイトはスムーズに稼働しています。困った時はいつでもテクニカルサポートチームが、スピーディーで親切に役立つ情報を提供してくれます。
Hostingerは全体的にとてもスムーズです。AIチャットボットに加え、AIで解決できない場合は人間がチャットですぐフォローしてくれます。VPSも快調で、アップダウンがなく安定しています。開発チームと関係者の皆さんに感謝しています！これからもよろしくお願いします🚀
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セルフホストしているn8nインスタンスにアクセスできなくなり、Hostingerのサポートに連絡しましたが、その対応には感心しました。KodeeとサポートチームのMohammadさんが、とても丁寧かつ的確にサポートしてくれました。
Hostinger VPSでのN8NアップグレードをCarlaさんにサポートしていただきました。とてもプロフェッショナルで知識も豊富で、大変助かりました。
Hostinger VPSは本当に素晴らしいです。常に高速で、動作は安定しています。ダウンすることも、クラッシュすることもありません。
この会社にはとても満足しています。サービスの質は期待以上で、価格も他社の高額なVPSに比べて手頃ながら、プラン内容は充実しています。