Weaviateは、AIネイティブアプリケーション向けに設計されたオープンソースのベクトルデータベースです。データオブジェクトをベクトル埋め込みとともに保存し、キーワードマッチングを超えて概念的に関連するコンテンツを見つける高速なセマンティック類似度検索を可能にします。ベクトルとキーワードのアプローチを組み合わせたハイブリッド検索をサポートし、最適な検索精度を実現します。

VPSでWeaviateをセルフホストすることで、AIアプリケーションはクエリごとの料金なしで専用のベクトルストアを利用でき、データレジデンシーを完全に制御できます。OpenAI、Cohere、Hugging Faceなどの主要なLLMプロバイダーと統合し、LangChainやLlamaIndexと直接接続して、RAGパイプラインやセマンティック検索機能を構築できます。