Hi.Eventsは、商業プラットフォームにチケットごとの手数料を支払うことなく、イベントを完全に管理したい主催者向けに構築された、モダンなオープンソースのイベント管理・チケット販売プラットフォームです。イベントページの公開やチケット販売から、参加者のチェックイン、売上分析まで、イベントのライフサイクル全体を統合されたダッシュボードから処理できます。

独自のVPSでHi.Eventsをセルフホストすることで、参加者データ、支払い設定、イベントコンテンツを管理下に置くことができます。SaaSプロバイダーにチケットごとの手数料を支払う代わりに、販売するチケット数に関わらず定額のVPS費用を支払うだけで済み、プラットフォームをブランドに合わせてカスタマイズすることも可能です。