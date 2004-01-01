Hi.Eventsの1クリックインストールによるデプロイ
会議、ワークショップ、ミートアップ向けのイベント管理およびチケット販売プラットフォーム（オープンソース）
Hi.Events向けVPSプランの料金表
どのプランでも充実の機能を完備
Hi.Eventsの活用例
Hi.Eventsは、商業プラットフォームにチケットごとの手数料を支払うことなく、イベントを完全に管理したい主催者向けに構築された、モダンなオープンソースのイベント管理・チケット販売プラットフォームです。イベントページの公開やチケット販売から、参加者のチェックイン、売上分析まで、イベントのライフサイクル全体を統合されたダッシュボードから処理できます。
独自のVPSでHi.Eventsをセルフホストすることで、参加者データ、支払い設定、イベントコンテンツを管理下に置くことができます。SaaSプロバイダーにチケットごとの手数料を支払う代わりに、販売するチケット数に関わらず定額のVPS費用を支払うだけで済み、プラットフォームをブランドに合わせてカスタマイズすることも可能です。
Hi.Eventsの主な機能
カスタマイズ可能な「イベントページ」
組織に合わせて、カスタムドメイン、独自のロゴ、カスタマイズされたホームページレイアウトを使用して、ブランド化されたイベントページを作成できます。
Stripe チケット販売
ネイティブのStripe連携機能、プロモーションコード、定員制限、段階的な料金設定ルールを使用して、有料チケットと無料チケットを販売します。
「QRチェックイン」
モバイルデバイスを使用するスタッフ向けに設計された、QRコード付きチケットと内蔵のチェックインインターフェースを使用して、入場時に参加者の認証を行います。
注文管理
注文の追跡、返金処理、チケットの再送、およびバッジ印刷やイベント後のフォローアップのための参加者リストのエクスポートが可能です。
売上分析
組み込みダッシュボード＆イベントごとのレポート機能により、チケット販売、収益、来場者数の傾向をリアルタイムで確認できます。
REST API ＆ Webhooks
Hi.Eventsを、文書化されたREST APIとWebhookシステムを介して、CRM、メーリングリスト、またはカスタムワークフローと連携させます。
HostingerでHi.Eventsを実行するメリットとは？
ワンクリックで公開
事前設定済みのセットアップのおかげで、導入後すぐにアプリケーションを起動できます。手動インストールや複雑な設定手順は不要です。
信頼できるセキュリティ対策
内蔵ファイアウォール、DDoS攻撃対策、継続的な監視機能で、アプリケーションを守ります。
組み込み型Dockerマネージャー
複数のDockerコンテナを1か所から実行・管理できるだけでなく、プロジェクトのデプロイ、更新、監視も簡単に行えます。
ワンクリックで公開
事前設定済みのセットアップのおかげで、導入後すぐにアプリケーションを起動できます。手動インストールや複雑な設定手順は不要です。
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内蔵ファイアウォール、DDoS攻撃対策、継続的な監視機能で、アプリケーションを守ります。
組み込み型Dockerマネージャー
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お客様の声
HostingerのVPSホスティングには大変満足しています！稼働率は常にトップレベルで、サイトはスムーズに稼働しています。困った時はいつでもテクニカルサポートチームが、スピーディーで親切に役立つ情報を提供してくれます。
Hostingerは全体的にとてもスムーズです。AIチャットボットに加え、AIで解決できない場合は人間がチャットですぐフォローしてくれます。VPSも快調で、アップダウンがなく安定しています。開発チームと関係者の皆さんに感謝しています！これからもよろしくお願いします🚀
やっと満足のいくVPSホスティング会社を見つけました！料金は手頃で、ポータルは無駄な時間を取られず使いやすく、バックアップもシームレスです。サポートも充実していて信頼性も高く、全体的にとても安定しています。
セルフホストしているn8nインスタンスにアクセスできなくなり、Hostingerのサポートに連絡しましたが、その対応には感心しました。KodeeとサポートチームのMohammadさんが、とても丁寧かつ的確にサポートしてくれました。
Hostinger VPSでのN8NアップグレードをCarlaさんにサポートしていただきました。とてもプロフェッショナルで知識も豊富で、大変助かりました。
Hostinger VPSは本当に素晴らしいです。常に高速で、動作は安定しています。ダウンすることも、クラッシュすることもありません。
この会社にはとても満足しています。サービスの質は期待以上で、価格も他社の高額なVPSに比べて手頃ながら、プラン内容は充実しています。