1クリックでのOpenSpeedTestインストール
プラグインやサードパーティサービス不要の、ダウンロード、アップロード、ping、ジッターを測定するセルフホスト型HTML5ネットワーク速度テスト。
OpenSpeedTest向けVPSプランの料金表
どのプランでも充実の機能を完備
OpenSpeedTestの活用例
OpenSpeedTestは、Flash、Java、またはクライアント側ソフトウェアを必要とせず、ブラウザ上で完全に動作する、無料のオープンソースHTML5スピードテストアプリケーションです。スマートフォン、タブレット、スマートテレビ、デスクトップコンピューターなど、あらゆる最新のWebブラウザから、ダウンロード速度、アップロード速度、Ping、ジッターを正確に測定します。
VPSでOpenSpeedTestをセルフホストすると、ホストされているアプリケーションに近い、プライベートで公平な測定エンドポイントが得られます。ISPとの関係に影響される公開スピードテストサービスとは異なり、あなたのインスタンスは、自身のサーバーへの実際のパフォーマンスを測定します。これは、ネットワークの問題診断、ISP速度の検証、VPN接続のベンチマークに最適であり、第三者とデータを共有することはありません。
OpenSpeedTestの主な機能
純粋なHTML5実装
プラグイン、Flash、Javaは不要です。IE10以降を含む、あらゆるデバイスの最新ブラウザで動作します。
完全ネットワークメトリクス
1回のテスト実行で、ダウンロード速度、アップロード速度、Pingレイテンシ、およびジッターを測定します。
軽量 NGINX サーバ
最小限のリソースフットプリントにより、OpenSpeedTestは同じVPS上の他のアプリケーションと並行して効率的に動作します。
第三者データ共有なし
すべてのテストデータはあなたのサーバーに保存され、速度結果、IPアドレス、使用統計が外部サービスに送信されることはありません。
「レスポンシブデザイン」
デスクトップ、タブレット、モバイルに対応しており、広告やプレミアムアップグレードのプロンプトがないクリーンなインターフェースを備えています。
HostingerでOpenSpeedTestを実行するメリットとは？
ワンクリックで公開
事前設定済みのセットアップのおかげで、導入後すぐにアプリケーションを起動できます。手動インストールや複雑な設定手順は不要です。
信頼できるセキュリティ対策
内蔵ファイアウォール、DDoS攻撃対策、継続的な監視機能で、アプリケーションを守ります。
組み込み型Dockerマネージャー
複数のDockerコンテナを1か所から実行・管理できるだけでなく、プロジェクトのデプロイ、更新、監視も簡単に行えます。
ワンクリックで公開
事前設定済みのセットアップのおかげで、導入後すぐにアプリケーションを起動できます。手動インストールや複雑な設定手順は不要です。
信頼できるセキュリティ対策
内蔵ファイアウォール、DDoS攻撃対策、継続的な監視機能で、アプリケーションを守ります。
組み込み型Dockerマネージャー
複数のDockerコンテナを1か所から実行・管理できるだけでなく、プロジェクトのデプロイ、更新、監視も簡単に行えます。
お客様の声
HostingerのVPSホスティングには大変満足しています！稼働率は常にトップレベルで、サイトはスムーズに稼働しています。困った時はいつでもテクニカルサポートチームが、スピーディーで親切に役立つ情報を提供してくれます。
Hostingerは全体的にとてもスムーズです。AIチャットボットに加え、AIで解決できない場合は人間がチャットですぐフォローしてくれます。VPSも快調で、アップダウンがなく安定しています。開発チームと関係者の皆さんに感謝しています！これからもよろしくお願いします🚀
やっと満足のいくVPSホスティング会社を見つけました！料金は手頃で、ポータルは無駄な時間を取られず使いやすく、バックアップもシームレスです。サポートも充実していて信頼性も高く、全体的にとても安定しています。
セルフホストしているn8nインスタンスにアクセスできなくなり、Hostingerのサポートに連絡しましたが、その対応には感心しました。KodeeとサポートチームのMohammadさんが、とても丁寧かつ的確にサポートしてくれました。
Hostinger VPSでのN8NアップグレードをCarlaさんにサポートしていただきました。とてもプロフェッショナルで知識も豊富で、大変助かりました。
Hostinger VPSは本当に素晴らしいです。常に高速で、動作は安定しています。ダウンすることも、クラッシュすることもありません。
この会社にはとても満足しています。サービスの質は期待以上で、価格も他社の高額なVPSに比べて手頃ながら、プラン内容は充実しています。