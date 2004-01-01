OpenSpeedTestは、Flash、Java、またはクライアント側ソフトウェアを必要とせず、ブラウザ上で完全に動作する、無料のオープンソースHTML5スピードテストアプリケーションです。スマートフォン、タブレット、スマートテレビ、デスクトップコンピューターなど、あらゆる最新のWebブラウザから、ダウンロード速度、アップロード速度、Ping、ジッターを正確に測定します。

VPSでOpenSpeedTestをセルフホストすると、ホストされているアプリケーションに近い、プライベートで公平な測定エンドポイントが得られます。ISPとの関係に影響される公開スピードテストサービスとは異なり、あなたのインスタンスは、自身のサーバーへの実際のパフォーマンスを測定します。これは、ネットワークの問題診断、ISP速度の検証、VPN接続のベンチマークに最適であり、第三者とデータを共有することはありません。