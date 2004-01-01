RustDeskは、Rustで構築されたオープンソースのリモートデスクトッププラットフォームです。使用制限、シート制限、または継続的なライセンス費用なしで、TeamViewerやAnyDeskに代わるセルフホスト型ソリューションを提供します。接続管理用のhbbsとリレー用のhbbrという2つのサーバーコンポーネントを展開し、ファイアウォールが直接ルーティングを妨げる場合に自動フォールバックを備えた直接ピアツーピア接続を可能にします。

RustDeskサーバーをセルフホストすることで、リモートアクセスセッションがサードパーティのインフラストラクチャを経由することはありません。暗号化キー、接続ログ、およびアクセスポリシーはすべてお客様の管理下に置かれるため、厳格なコンプライアンス要件を持つITチームに適しています。