1クリックインストールによるRustDeskの展開
サブスクリプション料金や第三者を介したデータルーティングなしで、安全なリモートアクセスを完全に制御できるオープンソースのリモートデスクトップサーバーです。
RustDesk向けVPSプランの料金表
どのプランでも充実の機能を完備
RustDeskの活用例
RustDeskは、Rustで構築されたオープンソースのリモートデスクトッププラットフォームです。使用制限、シート制限、または継続的なライセンス費用なしで、TeamViewerやAnyDeskに代わるセルフホスト型ソリューションを提供します。接続管理用のhbbsとリレー用のhbbrという2つのサーバーコンポーネントを展開し、ファイアウォールが直接ルーティングを妨げる場合に自動フォールバックを備えた直接ピアツーピア接続を可能にします。
RustDeskサーバーをセルフホストすることで、リモートアクセスセッションがサードパーティのインフラストラクチャを経由することはありません。暗号化キー、接続ログ、およびアクセスポリシーはすべてお客様の管理下に置かれるため、厳格なコンプライアンス要件を持つITチームに適しています。
RustDeskの主な機能
サブスクリプション手数料無料
商用リモートデスクトップソリューションにありがちなシートごとのライセンス費用をなくし、成長中のチームにとって経済的です。
「エンドツーエンド暗号化」
すべてのリモートセッションは暗号化されており、暗号鍵は商用プロバイダーではなく、お客様ご自身のサーバーに保存されます。
クロスプラットフォームクライアント
クライアントアプリは、Windows、macOS、Linux、Android、iOS向けに提供されており、ほぼすべてのデバイスからリモートアクセスを可能にします。
リレーフォールバック付きP2P
最高のパフォーマンスのために直接のピアツーピア接続を確立し、NATまたはファイアウォールが介入した場合は自動的にリレーにフォールバックします。
「無人アクセス」
リモートマシンに担当者がいなくても、サーバー管理や営業時間外のメンテナンスのための無人リモートセッションに対応します。
HostingerでRustDeskを実行するメリットとは？
ワンクリックで公開
事前設定済みのセットアップのおかげで、導入後すぐにアプリケーションを起動できます。手動インストールや複雑な設定手順は不要です。
信頼できるセキュリティ対策
内蔵ファイアウォール、DDoS攻撃対策、継続的な監視機能で、アプリケーションを守ります。
組み込み型Dockerマネージャー
複数のDockerコンテナを1か所から実行・管理できるだけでなく、プロジェクトのデプロイ、更新、監視も簡単に行えます。
ワンクリックで公開
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組み込み型Dockerマネージャー
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お客様の声
HostingerのVPSホスティングには大変満足しています！稼働率は常にトップレベルで、サイトはスムーズに稼働しています。困った時はいつでもテクニカルサポートチームが、スピーディーで親切に役立つ情報を提供してくれます。
Hostingerは全体的にとてもスムーズです。AIチャットボットに加え、AIで解決できない場合は人間がチャットですぐフォローしてくれます。VPSも快調で、アップダウンがなく安定しています。開発チームと関係者の皆さんに感謝しています！これからもよろしくお願いします🚀
やっと満足のいくVPSホスティング会社を見つけました！料金は手頃で、ポータルは無駄な時間を取られず使いやすく、バックアップもシームレスです。サポートも充実していて信頼性も高く、全体的にとても安定しています。
セルフホストしているn8nインスタンスにアクセスできなくなり、Hostingerのサポートに連絡しましたが、その対応には感心しました。KodeeとサポートチームのMohammadさんが、とても丁寧かつ的確にサポートしてくれました。
Hostinger VPSでのN8NアップグレードをCarlaさんにサポートしていただきました。とてもプロフェッショナルで知識も豊富で、大変助かりました。
Hostinger VPSは本当に素晴らしいです。常に高速で、動作は安定しています。ダウンすることも、クラッシュすることもありません。
この会社にはとても満足しています。サービスの質は期待以上で、価格も他社の高額なVPSに比べて手頃ながら、プラン内容は充実しています。