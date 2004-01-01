Homerは、自己ホスト型サービスのコレクションを、すっきり整理されたホームページに変える、軽量なオープンソースのダッシュボードです。単一のYAMLファイルを通じて完全に設定され、データベースもバックエンドも不要です。サーバー上のすべてのアプリケーション向けに洗練されたポータルを構築するために、ほんの数行の記述で済みます。設定ファイルへの変更は、ページを更新するとすぐに反映されるため、ダッシュボードの管理は簡単です。

独自のVPSでHomerを自己ホストすることは、ダッシュボードがプライベートに保たれ、静的ファイルから瞬時に読み込まれ、制限なくカスタマイズできることを意味します。PWA（プログレッシブウェブアプリ）をサポートしているため、ネイティブアプリのようにモバイルデバイスにインストールでき、あなたとあなたのチームがどこからでもすべてのサービスに素早くアクセスできるようになります。