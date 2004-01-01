Homerのワンクリックインストールによるデプロイ
すべてのセルフホスト型サービスを1つの美しいホームページに整理するための、非常にシンプルな静的ダッシュボードです。
Homer向けVPSプランの料金表
どのプランでも充実の機能を完備
Homerの活用例
Homerは、自己ホスト型サービスのコレクションを、すっきり整理されたホームページに変える、軽量なオープンソースのダッシュボードです。単一のYAMLファイルを通じて完全に設定され、データベースもバックエンドも不要です。サーバー上のすべてのアプリケーション向けに洗練されたポータルを構築するために、ほんの数行の記述で済みます。設定ファイルへの変更は、ページを更新するとすぐに反映されるため、ダッシュボードの管理は簡単です。
独自のVPSでHomerを自己ホストすることは、ダッシュボードがプライベートに保たれ、静的ファイルから瞬時に読み込まれ、制限なくカスタマイズできることを意味します。PWA（プログレッシブウェブアプリ）をサポートしているため、ネイティブアプリのようにモバイルデバイスにインストールでき、あなたとあなたのチームがどこからでもすべてのサービスに素早くアクセスできるようになります。
Homerの主な機能
YAML 設定
ダッシュボード全体を単一のconfig.ymlファイルで定義します。データベースもバックエンドも不要で、変更を確認するための再起動も必要ありません。
スマートサービスカード
サービスのライブステータスインジケーターを表示し、ダッシュボードから直接、一目で到達可能かどうかを確認できます。
あいまい検索
組み込みのあいまい検索とキーボードショートカットにより、サービスやリンクを素早く見つけ、高速なキーボード操作によるナビゲーションが可能です。
PWAサポート
Homerをプログレッシブウェブアプリとして任意のデバイスにインストールすると、ブックマークなしでセルフホスト型サービスに即座にアクセスできます。
テーマのカスタマイズ
CatppuccinやDraculaのようなコミュニティテーマから選択できます。または、独自のCSSオーバーライドを記述して、どんなスタイルにも合わせられます。
HostingerでHomerを実行するメリットとは？
ワンクリックで公開
事前設定済みのセットアップのおかげで、導入後すぐにアプリケーションを起動できます。手動インストールや複雑な設定手順は不要です。
信頼できるセキュリティ対策
内蔵ファイアウォール、DDoS攻撃対策、継続的な監視機能で、アプリケーションを守ります。
組み込み型Dockerマネージャー
複数のDockerコンテナを1か所から実行・管理できるだけでなく、プロジェクトのデプロイ、更新、監視も簡単に行えます。
ワンクリックで公開
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組み込み型Dockerマネージャー
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お客様の声
HostingerのVPSホスティングには大変満足しています！稼働率は常にトップレベルで、サイトはスムーズに稼働しています。困った時はいつでもテクニカルサポートチームが、スピーディーで親切に役立つ情報を提供してくれます。
Hostingerは全体的にとてもスムーズです。AIチャットボットに加え、AIで解決できない場合は人間がチャットですぐフォローしてくれます。VPSも快調で、アップダウンがなく安定しています。開発チームと関係者の皆さんに感謝しています！これからもよろしくお願いします🚀
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セルフホストしているn8nインスタンスにアクセスできなくなり、Hostingerのサポートに連絡しましたが、その対応には感心しました。KodeeとサポートチームのMohammadさんが、とても丁寧かつ的確にサポートしてくれました。
Hostinger VPSでのN8NアップグレードをCarlaさんにサポートしていただきました。とてもプロフェッショナルで知識も豊富で、大変助かりました。
Hostinger VPSは本当に素晴らしいです。常に高速で、動作は安定しています。ダウンすることも、クラッシュすることもありません。
この会社にはとても満足しています。サービスの質は期待以上で、価格も他社の高額なVPSに比べて手頃ながら、プラン内容は充実しています。