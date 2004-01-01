Jottyは、ミニマリストなセルフホスト型生産性ツールで、すべてをMarkdownおよびJSONファイルに保存するため、データベースのメンテナンスは不要です。リッチなメモやチェックリスト用のTipTap WYSIWYGエディタと、カンバンボードおよび基本的な時間追跡機能を組み合わせることで、不要な複雑さなしに日々のタスク管理をカバーします。

ご自身のVPSでJottyを実行すると、メモやタスクリストはプライベートに保たれ、どのデバイスからでもアクセスでき、サブスクリプション料金もかかりません。管理パネル付きのマルチユーザーサポートにより、家族や小規模チームは1つのインスタンスを共有し、個別のメモコレクションを持ち、リンクを介したオプションの共同共有も可能です。