PicoClawは、Sipeedによって開始され、Goでゼロから完全に記述された独立したオープンソースのAIアシスタントです。このプロジェクトは自己ブートストラッププロセスを通じて再構築されました。AIエージェント自体がアーキテクチャの移行とコードの最適化を推進し、1秒未満で起動し、単一のCPUコアで動作する単一の静的バイナリを生成しています。

小さく、高速で、どこにでもデプロイできるように設計されたPicoClawは、約10MBのRAMしか消費せず、はるかに重いエージェントフレームワークと同じワークロードを実行します。VPSでランチャーをセルフホストすると、ブラウザベースのコンソール、永続的な構成、および選択したLLMをTelegram、Discord、Matrix、WeChat、そして指定した任意のMCPサーバーに接続する長時間稼働のゲートウェイが提供されます。