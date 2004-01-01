PicoClawの1クリックデプロイ
ネイティブMCPサポートと30以上のLLMプロバイダー統合に対応した、Goで記述された超軽量AIアシスタントです。
PicoClaw向けVPSプランの料金表
どのプランでも充実の機能を完備
PicoClawの活用例
PicoClawは、Sipeedによって開始され、Goでゼロから完全に記述された独立したオープンソースのAIアシスタントです。このプロジェクトは自己ブートストラッププロセスを通じて再構築されました。AIエージェント自体がアーキテクチャの移行とコードの最適化を推進し、1秒未満で起動し、単一のCPUコアで動作する単一の静的バイナリを生成しています。
小さく、高速で、どこにでもデプロイできるように設計されたPicoClawは、約10MBのRAMしか消費せず、はるかに重いエージェントフレームワークと同じワークロードを実行します。VPSでランチャーをセルフホストすると、ブラウザベースのコンソール、永続的な構成、および選択したLLMをTelegram、Discord、Matrix、WeChat、そして指定した任意のMCPサーバーに接続する長時間稼働のゲートウェイが提供されます。
PicoClawの主な機能
超低フットプリント
コアメモリ使用量が10MB未満で、起動時間が1秒未満であるため、単一のVPSでPicoClawを他のスタックと一緒にホストでき、測定可能なオーバーヘッドは発生しません。
「Webコンソールランチャー」
ポート18800のブラウザベースのランチャーは、JSONファイルを手動で編集することなく、プロバイダー、チャネル、ゲートウェイのセットアップを案内します。
ネイティブMCPサポート
最上級のモデルコンテキストプロトコル統合により、カスタムプラグインを作成することなく、任意のMCPサーバーを接続してエージェントの機能を拡張できます。
30以上のLLMプロバイダー
単一のmodel_list設定を通じて、OpenAI、Anthropic、Gemini、OpenRouter、AWS Bedrock、Azure、Kimi、Minimaxなどを利用できます。
マルチチャネルゲートウェイ
長時間稼働するゲートウェイは、単一のデプロイからTelegram、Discord、Matrix、IRC、WeChat、WeComを介してエージェントを公開します。
スマートなモデルルーティング
ルールベースのルーティングは、シンプルなクエリを軽量モデルに、複雑なクエリをフラッグシップモデルに送信することで、品質を損なうことなくAPI費用を削減します。
HostingerでPicoClawを実行するメリットとは？
ワンクリックで公開
事前設定済みのセットアップのおかげで、導入後すぐにアプリケーションを起動できます。手動インストールや複雑な設定手順は不要です。
信頼できるセキュリティ対策
内蔵ファイアウォール、DDoS攻撃対策、継続的な監視機能で、アプリケーションを守ります。
組み込み型Dockerマネージャー
複数のDockerコンテナを1か所から実行・管理できるだけでなく、プロジェクトのデプロイ、更新、監視も簡単に行えます。
ワンクリックで公開
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お客様の声
HostingerのVPSホスティングには大変満足しています！稼働率は常にトップレベルで、サイトはスムーズに稼働しています。困った時はいつでもテクニカルサポートチームが、スピーディーで親切に役立つ情報を提供してくれます。
Hostingerは全体的にとてもスムーズです。AIチャットボットに加え、AIで解決できない場合は人間がチャットですぐフォローしてくれます。VPSも快調で、アップダウンがなく安定しています。開発チームと関係者の皆さんに感謝しています！これからもよろしくお願いします🚀
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セルフホストしているn8nインスタンスにアクセスできなくなり、Hostingerのサポートに連絡しましたが、その対応には感心しました。KodeeとサポートチームのMohammadさんが、とても丁寧かつ的確にサポートしてくれました。
Hostinger VPSでのN8NアップグレードをCarlaさんにサポートしていただきました。とてもプロフェッショナルで知識も豊富で、大変助かりました。
Hostinger VPSは本当に素晴らしいです。常に高速で、動作は安定しています。ダウンすることも、クラッシュすることもありません。
この会社にはとても満足しています。サービスの質は期待以上で、価格も他社の高額なVPSに比べて手頃ながら、プラン内容は充実しています。