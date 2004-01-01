Apprise APIの1クリックデプロイ
Slack、Discord、メール、モバイルプッシュなど120以上のサービスにアラートを送信する統合されたREST通知ゲートウェイです。
Apprise API向けVPSプランの料金表
どのプランでも充実の機能を完備
Apprise APIの活用例
Apprise APIは、Apprise Notification Libraryをラップする軽量なRESTマイクロサービスです。これにより、あらゆるアプリケーションが単一のエンドポイントで120以上の通知プラットフォームに同時にアクセスできるようになります。運用する各サービスでSlack、Discord、PagerDuty、メール、モバイルプッシュ用の個別の統合を維持する代わりに、Apprise APIで一度宛先を設定すれば、単一のHTTPコールですべてに通知をルーティングできます。
Apprise APIをセルフホストすることで、通知ルーティングロジックと機密性の高いWebhookトークンをサードパーティのアグリゲーターを経由させることなく、自身のインフラストラクチャに保持できます。ステートフルな設定モードは、再起動後も通知エンドポイントとテンプレートを保持し、組み込みのウェブインターフェースにより、コードを書かずに宛先をテストおよび管理できます。
Apprise APIの主な機能
120以上の通知サービス
Slack、Discord、Microsoft Teams、PagerDuty、Pushover、メール、その他多数のサービスに、単一の統合APIを通じてアクセスすることで、サービスごとに個別の統合を維持する手間を省けます。
ステートフル構成
通知エンドポイントとテンプレートを永続的に保存することで、すべてのリクエストで接続の詳細を繰り返すことなく、複数のアプリケーション間でタグによってそれらを参照できるようになります。
タグ付けとルーティング
通知の送信先を名前付きグループに整理し、1つのタグパラメータを使用することで、オンコールエンジニア、特定のチームチャンネル、またはすべてのチャンネルへ一斉に、適切な対象者に的を絞ったアラートを送信できます。
「組み込みWebインターフェース」
ブラウザベースのUIから通知エンドポイントの設定、テスト、管理を行うことで、開発者でなくてもREST APIを直接操作することなく、新しい送信先を設定できます。
「添付サポート」
ファイル、画像、ログスニペットを通知メッセージと合わせて送信することで、アラートの実行可能性を高め、即座に診断し対応するために必要な証拠を含めることができます。
HostingerでApprise APIを実行するメリットとは？
ワンクリックで公開
事前設定済みのセットアップのおかげで、導入後すぐにアプリケーションを起動できます。手動インストールや複雑な設定手順は不要です。
信頼できるセキュリティ対策
内蔵ファイアウォール、DDoS攻撃対策、継続的な監視機能で、アプリケーションを守ります。
組み込み型Dockerマネージャー
複数のDockerコンテナを1か所から実行・管理できるだけでなく、プロジェクトのデプロイ、更新、監視も簡単に行えます。
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