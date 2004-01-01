Apprise APIは、Apprise Notification Libraryをラップする軽量なRESTマイクロサービスです。これにより、あらゆるアプリケーションが単一のエンドポイントで120以上の通知プラットフォームに同時にアクセスできるようになります。運用する各サービスでSlack、Discord、PagerDuty、メール、モバイルプッシュ用の個別の統合を維持する代わりに、Apprise APIで一度宛先を設定すれば、単一のHTTPコールですべてに通知をルーティングできます。

Apprise APIをセルフホストすることで、通知ルーティングロジックと機密性の高いWebhookトークンをサードパーティのアグリゲーターを経由させることなく、自身のインフラストラクチャに保持できます。ステートフルな設定モードは、再起動後も通知エンドポイントとテンプレートを保持し、組み込みのウェブインターフェースにより、コードを書かずに宛先をテストおよび管理できます。