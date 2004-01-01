EMQXの1クリックデプロイ
IoTおよびリアルタイムメッセージング向けの高性能オープンソースMQTTブローカーで、ウェブ管理ダッシュボードを内蔵しています。
EMQX向けVPSプランの料金表
どのプランでも充実の機能を完備
EMQXの活用例
EMQXは、IoT、産業オートメーション、リアルタイムデータストリーミング向けに設計された、高いスケーラビリティを持つオープンソースのMQTTメッセージブローカーです。サブミリ秒のレイテンシーで数百万の同時MQTT接続を処理し、MQTT 3.1、3.1.1、5.0、およびMQTT over WebSocketsをサポートしています。内蔵のルールエンジンにより、バックエンドコードを記述することなく、デバイスメッセージの処理、ルーティング、変換が可能で、データベース、クラウドサービス、HTTPエンドポイントに直接接続できます。
付属のウェブダッシュボードは、クラスターの健全性、接続統計、サブスクリプションツリー、ルールエンジンのフローをリアルタイムで監視するための包括的な管理インターフェースを提供します。VPSでEMQXをセルフホストすることで、IoTメッセージインフラストラクチャを完全に制御できます。メッセージごとのクラウド料金、ベンダーロックインがなく、デバイス通信レイヤーを完全に可視化できます。
EMQXの主な機能
「MQTT 5.0 サポート」
最新のIoTアプリケーション向けに、セッション有効期限、メッセージ有効期限、理由コード、共有サブスクリプション、およびリクエスト/レスポンスパターンを含む、完全なMQTT 5.0実装です。
組み込みルールエンジン
カスタムコードなしで、SQLライクなルールを使用してデバイスメッセージを処理、フィルタリング、ルーティングし、データをデータベース、Kafka、HTTPウェブフック、または他のMQTTブローカーに転送します。
WebSockets上のMQTT
WebブラウザとJavaScriptクライアントを、セキュアなWebSocket接続を介してEMQXに直接接続し、個別のブリッジなしでリアルタイムのIoTダッシュボードを可能にします。
ウェブ管理ダッシュボード
内蔵の管理ウェブインターフェースを通じて、接続数、サブスクリプションツリー、メッセージレート、およびルールエンジンのパフォーマンスをリアルタイムで監視できます。
高並行性
EMQXは、単一ノードで数百万の同時デバイス接続を処理し、小規模なホームオートメーションのセットアップから大規模な産業展開まで、あらゆる用途に適しています。
HostingerでEMQXを実行するメリットとは？
ワンクリックで公開
事前設定済みのセットアップのおかげで、導入後すぐにアプリケーションを起動できます。手動インストールや複雑な設定手順は不要です。
信頼できるセキュリティ対策
内蔵ファイアウォール、DDoS攻撃対策、継続的な監視機能で、アプリケーションを守ります。
組み込み型Dockerマネージャー
複数のDockerコンテナを1か所から実行・管理できるだけでなく、プロジェクトのデプロイ、更新、監視も簡単に行えます。
ワンクリックで公開
事前設定済みのセットアップのおかげで、導入後すぐにアプリケーションを起動できます。手動インストールや複雑な設定手順は不要です。
信頼できるセキュリティ対策
内蔵ファイアウォール、DDoS攻撃対策、継続的な監視機能で、アプリケーションを守ります。
組み込み型Dockerマネージャー
複数のDockerコンテナを1か所から実行・管理できるだけでなく、プロジェクトのデプロイ、更新、監視も簡単に行えます。
お客様の声
HostingerのVPSホスティングには大変満足しています！稼働率は常にトップレベルで、サイトはスムーズに稼働しています。困った時はいつでもテクニカルサポートチームが、スピーディーで親切に役立つ情報を提供してくれます。
Hostingerは全体的にとてもスムーズです。AIチャットボットに加え、AIで解決できない場合は人間がチャットですぐフォローしてくれます。VPSも快調で、アップダウンがなく安定しています。開発チームと関係者の皆さんに感謝しています！これからもよろしくお願いします🚀
やっと満足のいくVPSホスティング会社を見つけました！料金は手頃で、ポータルは無駄な時間を取られず使いやすく、バックアップもシームレスです。サポートも充実していて信頼性も高く、全体的にとても安定しています。
セルフホストしているn8nインスタンスにアクセスできなくなり、Hostingerのサポートに連絡しましたが、その対応には感心しました。KodeeとサポートチームのMohammadさんが、とても丁寧かつ的確にサポートしてくれました。
Hostinger VPSでのN8NアップグレードをCarlaさんにサポートしていただきました。とてもプロフェッショナルで知識も豊富で、大変助かりました。
Hostinger VPSは本当に素晴らしいです。常に高速で、動作は安定しています。ダウンすることも、クラッシュすることもありません。
この会社にはとても満足しています。サービスの質は期待以上で、価格も他社の高額なVPSに比べて手頃ながら、プラン内容は充実しています。