EMQXは、IoT、産業オートメーション、リアルタイムデータストリーミング向けに設計された、高いスケーラビリティを持つオープンソースのMQTTメッセージブローカーです。サブミリ秒のレイテンシーで数百万の同時MQTT接続を処理し、MQTT 3.1、3.1.1、5.0、およびMQTT over WebSocketsをサポートしています。内蔵のルールエンジンにより、バックエンドコードを記述することなく、デバイスメッセージの処理、ルーティング、変換が可能で、データベース、クラウドサービス、HTTPエンドポイントに直接接続できます。

付属のウェブダッシュボードは、クラスターの健全性、接続統計、サブスクリプションツリー、ルールエンジンのフローをリアルタイムで監視するための包括的な管理インターフェースを提供します。VPSでEMQXをセルフホストすることで、IoTメッセージインフラストラクチャを完全に制御できます。メッセージごとのクラウド料金、ベンダーロックインがなく、デバイス通信レイヤーを完全に可視化できます。