1クリックインストールでのOctober CMSデプロイ
現代的で柔軟なウェブサイトやウェブアプリケーションの構築に対応した、Laravelフレームワークを基盤とするセルフホスト型PHP CMS。
October CMS向けVPSプランの料金表
どのプランでも充実の機能を完備
October CMSの活用例
October CMSは、Laravel PHPフレームワーク上に構築されたモダンなコンテンツ管理システムです。開発者とコンテンツチームの両方のために設計されており、クリーンなバックエンドインターフェースと強力なテーマおよびプラグインアーキテクチャを組み合わせています。これにより、あらゆる複雑さのカスタムWebサイトやWebアプリケーションを簡単に構築できます。
VPSでOctober CMSをセルフホストすることで、サイトごとの料金やベンダーロックインなしに、コンテンツ、テーマ、プラグインの完全な所有権を得ることができます。MySQLとMariaDBのサポート、豊富なコミュニティプラグインのエコシステム、開発者に優しいコードベースを備えており、シンプルなブログから洗練された複数ページのプラットフォームまで、あらゆるものに対応できます。
October CMSの主な機能
ララベル財団
Laravel PHPフレームワーク上に構築されており、Eloquent ORM、Artisan CLI、そしてPHP開発者にとってカスタマイズや拡張を容易にする使い慣れた規約を提供します。
プラグインエコシステム
カスタムコードを記述することなく、フォーム、SEO、ギャラリー、認証などを網羅するコミュニティプラグインと公式プラグインで機能を拡張できます。
「ビジュアルバックエンドエディター」
サーバー上でファイルを直接編集することなく、直感的なバックエンドインターフェースを通じて、ページ、レイアウト、パーシャル、コンテンツブロックを管理できます。
柔軟なテーマシステム
TwigテンプレートとYAMLで定義されたコンポーネント構成を使用してテーマを構築またはカスタマイズし、プレゼンテーションとアプリケーションロジックを明確に分離します。
ヘッドレスコンテンツAPI
同じインストールから、REST APIエンドポイントを介してコンテンツを公開し、従来のサーバーレンダリングページと並行してヘッドレスフロントエンドを駆動します。
HostingerでOctober CMSを実行するメリットとは？
ワンクリックで公開
事前設定済みのセットアップのおかげで、導入後すぐにアプリケーションを起動できます。手動インストールや複雑な設定手順は不要です。
信頼できるセキュリティ対策
内蔵ファイアウォール、DDoS攻撃対策、継続的な監視機能で、アプリケーションを守ります。
組み込み型Dockerマネージャー
複数のDockerコンテナを1か所から実行・管理できるだけでなく、プロジェクトのデプロイ、更新、監視も簡単に行えます。
ワンクリックで公開
事前設定済みのセットアップのおかげで、導入後すぐにアプリケーションを起動できます。手動インストールや複雑な設定手順は不要です。
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組み込み型Dockerマネージャー
複数のDockerコンテナを1か所から実行・管理できるだけでなく、プロジェクトのデプロイ、更新、監視も簡単に行えます。
お客様の声
HostingerのVPSホスティングには大変満足しています！稼働率は常にトップレベルで、サイトはスムーズに稼働しています。困った時はいつでもテクニカルサポートチームが、スピーディーで親切に役立つ情報を提供してくれます。
Hostingerは全体的にとてもスムーズです。AIチャットボットに加え、AIで解決できない場合は人間がチャットですぐフォローしてくれます。VPSも快調で、アップダウンがなく安定しています。開発チームと関係者の皆さんに感謝しています！これからもよろしくお願いします🚀
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セルフホストしているn8nインスタンスにアクセスできなくなり、Hostingerのサポートに連絡しましたが、その対応には感心しました。KodeeとサポートチームのMohammadさんが、とても丁寧かつ的確にサポートしてくれました。
Hostinger VPSでのN8NアップグレードをCarlaさんにサポートしていただきました。とてもプロフェッショナルで知識も豊富で、大変助かりました。
Hostinger VPSは本当に素晴らしいです。常に高速で、動作は安定しています。ダウンすることも、クラッシュすることもありません。
この会社にはとても満足しています。サービスの質は期待以上で、価格も他社の高額なVPSに比べて手頃ながら、プラン内容は充実しています。