October CMSは、Laravel PHPフレームワーク上に構築されたモダンなコンテンツ管理システムです。開発者とコンテンツチームの両方のために設計されており、クリーンなバックエンドインターフェースと強力なテーマおよびプラグインアーキテクチャを組み合わせています。これにより、あらゆる複雑さのカスタムWebサイトやWebアプリケーションを簡単に構築できます。

VPSでOctober CMSをセルフホストすることで、サイトごとの料金やベンダーロックインなしに、コンテンツ、テーマ、プラグインの完全な所有権を得ることができます。MySQLとMariaDBのサポート、豊富なコミュニティプラグインのエコシステム、開発者に優しいコードベースを備えており、シンプルなブログから洗練された複数ページのプラットフォームまで、あらゆるものに対応できます。