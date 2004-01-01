1クリックインストールでの要素デプロイ
データを所有するチームやコミュニティ向けの、エンドツーエンド暗号化対応のセキュアなMatrixベースのメッセージングクライアント。
Element向けVPSプランの料金表
どのプランでも充実の機能を完備
Elementの活用例
Elementは、Matrixプロトコル上に構築されたオープンソースのメッセージングおよびコラボレーションプラットフォームです。デフォルトでエンドツーエンドの暗号化されたメッセージング、音声通話、ビデオ通話、ファイル共有を提供し、自己ホスト型Synapseインスタンスやmatrix.orgのようなパブリックサーバーを含む、あらゆるMatrixホームサーバーに接続できます。
VPSでElementを自己ホストすることで、メッセージングインフラストラクチャを管理下に置くことができます。フェデレーション設定の構成、セキュリティポリシーの適用、独自のMatrixホームサーバーとの統合が可能になり、機密性の高いビジネスコミュニケーションがサードパーティのクラウドインフラストラクチャを通過することはありません。
Elementの主な機能
「エンドツーエンド暗号化」
すべてのメッセージは、Matrix Olm/Megolmプロトコルを使用してデフォルトで暗号化されており、意図した参加者のみが会話を読めるようになっています。
オープンマトリックスネットワーク
任意のMatrixホームサーバーに接続し、異なるMatrix互換クライアント間で通信することで、プラットフォームのロックインなしにフェデレーションを可能にします。
クロスプラットフォーム同期
ウェブ、デスクトップ、iOS、Android間で同期されたメッセージ履歴により、リアルタイムであらゆるデバイスから会話にアクセスできます。
音声とビデオ通話
画面共有機能を備えた組み込みの暗号化された音声通話とビデオ通話により、メッセージングインターフェースを離れることなく、リアルタイムでの共同作業が可能です。
ブリッジ統合
ブリッジは、Element、Slack、IRC、Telegram、その他のメッセージングプラットフォームを接続し、コミュニケーションを単一のインターフェースに統合します。
HostingerでElementを実行するメリットとは？
ワンクリックで公開
事前設定済みのセットアップのおかげで、導入後すぐにアプリケーションを起動できます。手動インストールや複雑な設定手順は不要です。
信頼できるセキュリティ対策
内蔵ファイアウォール、DDoS攻撃対策、継続的な監視機能で、アプリケーションを守ります。
組み込み型Dockerマネージャー
複数のDockerコンテナを1か所から実行・管理できるだけでなく、プロジェクトのデプロイ、更新、監視も簡単に行えます。
ワンクリックで公開
事前設定済みのセットアップのおかげで、導入後すぐにアプリケーションを起動できます。手動インストールや複雑な設定手順は不要です。
信頼できるセキュリティ対策
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組み込み型Dockerマネージャー
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お客様の声
HostingerのVPSホスティングには大変満足しています！稼働率は常にトップレベルで、サイトはスムーズに稼働しています。困った時はいつでもテクニカルサポートチームが、スピーディーで親切に役立つ情報を提供してくれます。
Hostingerは全体的にとてもスムーズです。AIチャットボットに加え、AIで解決できない場合は人間がチャットですぐフォローしてくれます。VPSも快調で、アップダウンがなく安定しています。開発チームと関係者の皆さんに感謝しています！これからもよろしくお願いします🚀
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セルフホストしているn8nインスタンスにアクセスできなくなり、Hostingerのサポートに連絡しましたが、その対応には感心しました。KodeeとサポートチームのMohammadさんが、とても丁寧かつ的確にサポートしてくれました。
Hostinger VPSでのN8NアップグレードをCarlaさんにサポートしていただきました。とてもプロフェッショナルで知識も豊富で、大変助かりました。
Hostinger VPSは本当に素晴らしいです。常に高速で、動作は安定しています。ダウンすることも、クラッシュすることもありません。
この会社にはとても満足しています。サービスの質は期待以上で、価格も他社の高額なVPSに比べて手頃ながら、プラン内容は充実しています。