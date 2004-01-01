Elementは、Matrixプロトコル上に構築されたオープンソースのメッセージングおよびコラボレーションプラットフォームです。デフォルトでエンドツーエンドの暗号化されたメッセージング、音声通話、ビデオ通話、ファイル共有を提供し、自己ホスト型Synapseインスタンスやmatrix.orgのようなパブリックサーバーを含む、あらゆるMatrixホームサーバーに接続できます。

VPSでElementを自己ホストすることで、メッセージングインフラストラクチャを管理下に置くことができます。フェデレーション設定の構成、セキュリティポリシーの適用、独自のMatrixホームサーバーとの統合が可能になり、機密性の高いビジネスコミュニケーションがサードパーティのクラウドインフラストラクチャを通過することはありません。