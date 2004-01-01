Delugeのワンクリックデプロイ
Webインターフェース、プラグイン対応、そしてシームレスなメディア自動化連携を備えた軽量BitTorrentクライアント
Deluge向けVPSプランの料金表
どのプランでも充実の機能を完備
Delugeの活用例
Delugeは、libtorrentライブラリをベースにした、機能豊富で軽量なBitTorrentクライアントです。クリーンなブラウザベースのインターフェースを通じて、必要なすべてのトレント管理機能を提供します。プロトコル暗号化、DHT、ピア交換、プロキシルーティング、速度制御、プラグインエコシステムをサポートしており、カジュアルなダウンロードから高度なメディア自動化設定まで、信頼性の高い選択肢となっています。
DelugeをVPSにデプロイすると、自宅のインターネット接続やデータ上限を消費することなく、継続的なシーディングとダウンロードのための専用帯域幅が確保されます。常時稼働の環境は、プライベートトラッカーでの健全な比率を維持し、SonarrやRadarrのような自動化ツールとスムーズに統合されます。また、静的IPアドレスを持つ専用インフラストラクチャ上でトレントアクティビティを隔離できます。
Delugeの主な機能
ブラウザベースのインターフェース
デスクトップクライアントをインストールしたり、サーバーへの直接アクセスを維持したりすることなく、レスポンシブな「Web UI」を通じて、あらゆるデバイスからすべてのトレントを管理します。
メディアオートメーション統合
Sonarr、Radarr、Lidarrとネイティブ連携し、コンテンツの自動ダウンロード、名前変更、ライブラリ整理を実現します。
プロトコル暗号化
サーバー上のすべてのトレントアクティビティにおいて、ISPによるスロットリングを軽減し、プライバシーを向上させるために、BitTorrentトラフィックを暗号化します。
プラグインシステム
ラベル、スケジュール設定、RSSフィード、ウェブシード、リモートクライアント管理用のプラグインで機能を拡張できます。
きめ細かいスピードコントロール
一日を通して帯域幅の使用量を管理できるよう、スケジュール設定サポート付きで、グローバルおよびトレントごとのアップロード/ダウンロード制限を設定します。
HostingerでDelugeを実行するメリットとは？
ワンクリックで公開
事前設定済みのセットアップのおかげで、導入後すぐにアプリケーションを起動できます。手動インストールや複雑な設定手順は不要です。
信頼できるセキュリティ対策
内蔵ファイアウォール、DDoS攻撃対策、継続的な監視機能で、アプリケーションを守ります。
組み込み型Dockerマネージャー
複数のDockerコンテナを1か所から実行・管理できるだけでなく、プロジェクトのデプロイ、更新、監視も簡単に行えます。
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お客様の声
HostingerのVPSホスティングには大変満足しています！稼働率は常にトップレベルで、サイトはスムーズに稼働しています。困った時はいつでもテクニカルサポートチームが、スピーディーで親切に役立つ情報を提供してくれます。
Hostingerは全体的にとてもスムーズです。AIチャットボットに加え、AIで解決できない場合は人間がチャットですぐフォローしてくれます。VPSも快調で、アップダウンがなく安定しています。開発チームと関係者の皆さんに感謝しています！これからもよろしくお願いします🚀
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セルフホストしているn8nインスタンスにアクセスできなくなり、Hostingerのサポートに連絡しましたが、その対応には感心しました。KodeeとサポートチームのMohammadさんが、とても丁寧かつ的確にサポートしてくれました。
Hostinger VPSでのN8NアップグレードをCarlaさんにサポートしていただきました。とてもプロフェッショナルで知識も豊富で、大変助かりました。
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この会社にはとても満足しています。サービスの質は期待以上で、価格も他社の高額なVPSに比べて手頃ながら、プラン内容は充実しています。