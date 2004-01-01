Delugeは、libtorrentライブラリをベースにした、機能豊富で軽量なBitTorrentクライアントです。クリーンなブラウザベースのインターフェースを通じて、必要なすべてのトレント管理機能を提供します。プロトコル暗号化、DHT、ピア交換、プロキシルーティング、速度制御、プラグインエコシステムをサポートしており、カジュアルなダウンロードから高度なメディア自動化設定まで、信頼性の高い選択肢となっています。

DelugeをVPSにデプロイすると、自宅のインターネット接続やデータ上限を消費することなく、継続的なシーディングとダウンロードのための専用帯域幅が確保されます。常時稼働の環境は、プライベートトラッカーでの健全な比率を維持し、SonarrやRadarrのような自動化ツールとスムーズに統合されます。また、静的IPアドレスを持つ専用インフラストラクチャ上でトレントアクティビティを隔離できます。