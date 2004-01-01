Jellystatの1クリックインストール。
Jellyfinメディアサーバー向けの、詳細な再生トラッキングとユーザー分析機能を備えたオープンソースの統計・分析ダッシュボードです。
Jellystat向けVPSプランの料金表
どのプランでも充実の機能を完備
Jellystatの活用例
Jellystatは、Plex用のTautulliの分析スタイルに触発された、Jellyfinメディアサーバー向けに特別に構築されたオープンソースの統計アプリケーションです。JellyfinサーバーのAPIに接続し、再生データ、ユーザーアクティビティ、ライブラリ情報を継続的に収集し、インタラクティブなチャートと詳細なユーザーごとのダッシュボードを通じてすべてを表示します。
VPSでJellystatをセルフホストすることで、視聴履歴とサーバー分析を完全に自分で管理でき、サードパーティの追跡サービスから解放されます。バンドルされたPostgreSQLデータベースは、コンテナの更新後も過去の再生データを永続化し、内蔵のバックアップシステムは統計と設定を保存するため、手動でのエクスポートなしでアップグレードや移行後も分析データが維持されます。
Jellystatの主な機能
再生トラッキング
Jellyfinのすべてのストリームは、ユーザー、アイテム、デバイス、視聴時間とともに記録されるため、メディアサーバーのアクティビティの完全な履歴を確認できます。
ユーザーアクティビティの洞察
ユーザーごとのダッシュボードには、視聴時間、お気に入りのコンテンツ、家庭全体での視聴パターンが表示され、メディア使用状況の内訳が透明性をもって示されます。
図書館統計
映画、番組、その他のコンテンツのジャンル、コーデック、解像度別の詳細な内訳は、メディアライブラリの全体像を明らかにします。
内蔵バックアップ
Jellystatデータベースのワンクリックでのバックアップと復元により、アップグレード、移行、ホスト変更の際にも、過去の統計を安全に保ちます。
セキュア認証
JWTベースのログインにより、サインインにJellyfinユーザーアカウントを使用することなく、アナリティクスダッシュボードを一般公開から保護できます。
HostingerでJellystatを実行するメリットとは？
ワンクリックで公開
事前設定済みのセットアップのおかげで、導入後すぐにアプリケーションを起動できます。手動インストールや複雑な設定手順は不要です。
信頼できるセキュリティ対策
内蔵ファイアウォール、DDoS攻撃対策、継続的な監視機能で、アプリケーションを守ります。
組み込み型Dockerマネージャー
複数のDockerコンテナを1か所から実行・管理できるだけでなく、プロジェクトのデプロイ、更新、監視も簡単に行えます。
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お客様の声
HostingerのVPSホスティングには大変満足しています！稼働率は常にトップレベルで、サイトはスムーズに稼働しています。困った時はいつでもテクニカルサポートチームが、スピーディーで親切に役立つ情報を提供してくれます。
Hostingerは全体的にとてもスムーズです。AIチャットボットに加え、AIで解決できない場合は人間がチャットですぐフォローしてくれます。VPSも快調で、アップダウンがなく安定しています。開発チームと関係者の皆さんに感謝しています！これからもよろしくお願いします🚀
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