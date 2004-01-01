Jellystatは、Plex用のTautulliの分析スタイルに触発された、Jellyfinメディアサーバー向けに特別に構築されたオープンソースの統計アプリケーションです。JellyfinサーバーのAPIに接続し、再生データ、ユーザーアクティビティ、ライブラリ情報を継続的に収集し、インタラクティブなチャートと詳細なユーザーごとのダッシュボードを通じてすべてを表示します。

VPSでJellystatをセルフホストすることで、視聴履歴とサーバー分析を完全に自分で管理でき、サードパーティの追跡サービスから解放されます。バンドルされたPostgreSQLデータベースは、コンテナの更新後も過去の再生データを永続化し、内蔵のバックアップシステムは統計と設定を保存するため、手動でのエクスポートなしでアップグレードや移行後も分析データが維持されます。