Faktoryのワンクリックインストール
高性能で言語に依存しないバックグラウンドジョブサーバーで、ジョブの監視と管理のための組み込みWeb UIを備えています。
Faktory向けVPSプランの料金表
どのプランでも充実の機能を完備
Faktoryの活用例
Faktoryは、あらゆるプログラミング言語に強力なジョブ処理をもたらすスタンドアロンのバックグラウンドジョブサーバーです。Ruby、Go、Python、JavaScript、PHPなどで書かれたワーカーが、単一の言語エコシステムに縛られることなく、同じジョブインフラストラクチャを共有できるように、シンプルなプロトコルベースのインターフェースを提供します。
VPSでFaktoryをセルフホストすることで、ジョブキュー、リトライロジック、パフォーマンスデータを完全に制御できます。内蔵のウェブダッシュボードにより、スループットの監視、失敗したジョブの検査、キューのリアルタイム管理を、追加のツールなしで行うことができます。
Faktoryの主な機能
言語にとらわれないデザイン
Faktoryクライアントライブラリを持つどの言語でもジョブをキューに入れ、処理できます。これにより、多言語スタック間での統合が容易になります。
組み込みWebダッシュボード
すぐに使える直感的なブラウザベースのUIを通じて、キューの深さ、ジョブのスループット、障害を監視できます。
信頼性の高いジョブ永続性
ジョブは、組み込みのRedis互換ストアを使用してディスクに保存されます。これにより、再起動や障害が発生しても作業が失われることはありません。
「自動再試行」
失敗したジョブは、設定可能なバックオフスケジュールで自動的に再試行され、一時的なエラーに対する手動での介入を減らします。
キューの優先順位付け
設定可能な重み付けを持つ名前付きキューにジョブをルーティングし、優先度の高い作業が常に最初に処理されるようにします。
HostingerでFaktoryを実行するメリットとは？
ワンクリックで公開
事前設定済みのセットアップのおかげで、導入後すぐにアプリケーションを起動できます。手動インストールや複雑な設定手順は不要です。
信頼できるセキュリティ対策
内蔵ファイアウォール、DDoS攻撃対策、継続的な監視機能で、アプリケーションを守ります。
組み込み型Dockerマネージャー
複数のDockerコンテナを1か所から実行・管理できるだけでなく、プロジェクトのデプロイ、更新、監視も簡単に行えます。
ワンクリックで公開
事前設定済みのセットアップのおかげで、導入後すぐにアプリケーションを起動できます。手動インストールや複雑な設定手順は不要です。
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組み込み型Dockerマネージャー
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お客様の声
HostingerのVPSホスティングには大変満足しています！稼働率は常にトップレベルで、サイトはスムーズに稼働しています。困った時はいつでもテクニカルサポートチームが、スピーディーで親切に役立つ情報を提供してくれます。
Hostingerは全体的にとてもスムーズです。AIチャットボットに加え、AIで解決できない場合は人間がチャットですぐフォローしてくれます。VPSも快調で、アップダウンがなく安定しています。開発チームと関係者の皆さんに感謝しています！これからもよろしくお願いします🚀
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セルフホストしているn8nインスタンスにアクセスできなくなり、Hostingerのサポートに連絡しましたが、その対応には感心しました。KodeeとサポートチームのMohammadさんが、とても丁寧かつ的確にサポートしてくれました。
Hostinger VPSでのN8NアップグレードをCarlaさんにサポートしていただきました。とてもプロフェッショナルで知識も豊富で、大変助かりました。
Hostinger VPSは本当に素晴らしいです。常に高速で、動作は安定しています。ダウンすることも、クラッシュすることもありません。
この会社にはとても満足しています。サービスの質は期待以上で、価格も他社の高額なVPSに比べて手頃ながら、プラン内容は充実しています。