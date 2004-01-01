Faktoryは、あらゆるプログラミング言語に強力なジョブ処理をもたらすスタンドアロンのバックグラウンドジョブサーバーです。Ruby、Go、Python、JavaScript、PHPなどで書かれたワーカーが、単一の言語エコシステムに縛られることなく、同じジョブインフラストラクチャを共有できるように、シンプルなプロトコルベースのインターフェースを提供します。

VPSでFaktoryをセルフホストすることで、ジョブキュー、リトライロジック、パフォーマンスデータを完全に制御できます。内蔵のウェブダッシュボードにより、スループットの監視、失敗したジョブの検査、キューのリアルタイム管理を、追加のツールなしで行うことができます。