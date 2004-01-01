OpenVikingは、Volcengine（ByteDanceのクラウドプラットフォーム）によって開発された、AIエージェント向けに特別に構築されたオープンソースのコンテキストデータベースです。ベクトル埋め込みにAIコンテキストを分散させる代わりに、OpenVikingはviking://プロトコルを用いたファイルシステムパラダイムを導入し、エージェントの記憶、リソース、スキルを統一されたナビゲート可能な構造に整理します。階層型コンテキスト読み込み（L0/L1/L2）は、知識ベース全体を事前に読み込むのではなく、必要に応じてコンテンツをフェッチすることでトークン使用量を削減します。

独自のVPSでOpenVikingをセルフホストすることで、機密性の高いエージェントの記憶、ビジネス知識、API認証情報を完全に管理下に置くことができます。これは、厳格なデータガバナンス要件を持つ組織にとって不可欠です。埋め込みプロバイダー（OpenAI、Jina、またはVolcengine）を選択し、エージェントが学習するすべてのバイトの所有権を保持します。