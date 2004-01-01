1クリックインストールでのOpenVikingデプロイ
記憶、リソース、スキルを統合するためにファイルシステムパラダイムを使用するAIエージェント向けのオープンソースのコンテキストデータベースです。
OpenViking向けVPSプランの料金表
どのプランでも充実の機能を完備
OpenVikingの活用例
OpenVikingは、Volcengine（ByteDanceのクラウドプラットフォーム）によって開発された、AIエージェント向けに特別に構築されたオープンソースのコンテキストデータベースです。ベクトル埋め込みにAIコンテキストを分散させる代わりに、OpenVikingはviking://プロトコルを用いたファイルシステムパラダイムを導入し、エージェントの記憶、リソース、スキルを統一されたナビゲート可能な構造に整理します。階層型コンテキスト読み込み（L0/L1/L2）は、知識ベース全体を事前に読み込むのではなく、必要に応じてコンテンツをフェッチすることでトークン使用量を削減します。
独自のVPSでOpenVikingをセルフホストすることで、機密性の高いエージェントの記憶、ビジネス知識、API認証情報を完全に管理下に置くことができます。これは、厳格なデータガバナンス要件を持つ組織にとって不可欠です。埋め込みプロバイダー（OpenAI、Jina、またはVolcengine）を選択し、エージェントが学習するすべてのバイトの所有権を保持します。
OpenVikingの主な機能
ファイルシステムコンテキストパラダイム
エージェントの記憶、リソース、スキルをviking://プロトコルの下で整理し、コンテキストをフラットな埋め込みストアではなく、ファイルシステムのようにナビゲート可能にします。
段階的なコンテキスト読み込み
L0/L1/L2ローディングは、オンデマンドでコンテンツを取得し、エージェントが利用できる知識の深さを犠牲にすることなく、トークン使用量を劇的に削減します。
マルチプロバイダー エンベディング
OpenAI、Jina、Volcengineの埋め込みプロバイダーに対応しており、ベンダーロックインなしで既存のAPIキーと、お好みのモデルを利用できます。
自己進化コンテキスト
エージェントは、時間の経過とともに自身のナレッジストアを更新・反復することができ、手動での介入なしに継続的な学習を可能にします。
ディレクトリ再帰取得
各エージェントのリクエストに対し、構造的なディレクトリナビゲーションと意味検索を組み合わせることで、最も関連性の高いコンテキストを提示します。
HostingerでOpenVikingを実行するメリットとは？
ワンクリックで公開
事前設定済みのセットアップのおかげで、導入後すぐにアプリケーションを起動できます。手動インストールや複雑な設定手順は不要です。
信頼できるセキュリティ対策
内蔵ファイアウォール、DDoS攻撃対策、継続的な監視機能で、アプリケーションを守ります。
組み込み型Dockerマネージャー
複数のDockerコンテナを1か所から実行・管理できるだけでなく、プロジェクトのデプロイ、更新、監視も簡単に行えます。
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組み込み型Dockerマネージャー
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お客様の声
HostingerのVPSホスティングには大変満足しています！稼働率は常にトップレベルで、サイトはスムーズに稼働しています。困った時はいつでもテクニカルサポートチームが、スピーディーで親切に役立つ情報を提供してくれます。
Hostingerは全体的にとてもスムーズです。AIチャットボットに加え、AIで解決できない場合は人間がチャットですぐフォローしてくれます。VPSも快調で、アップダウンがなく安定しています。開発チームと関係者の皆さんに感謝しています！これからもよろしくお願いします🚀
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セルフホストしているn8nインスタンスにアクセスできなくなり、Hostingerのサポートに連絡しましたが、その対応には感心しました。KodeeとサポートチームのMohammadさんが、とても丁寧かつ的確にサポートしてくれました。
Hostinger VPSでのN8NアップグレードをCarlaさんにサポートしていただきました。とてもプロフェッショナルで知識も豊富で、大変助かりました。
Hostinger VPSは本当に素晴らしいです。常に高速で、動作は安定しています。ダウンすることも、クラッシュすることもありません。
この会社にはとても満足しています。サービスの質は期待以上で、価格も他社の高額なVPSに比べて手頃ながら、プラン内容は充実しています。