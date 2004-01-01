Manticore Searchは、検索専用に構築された強力なオープンソースデータベースです。2017年にSphinx Searchプロジェクトの継続として作成され、全文検索、ベクトル類似性検索、リアルタイム分析を単一のエンジンに統合しています。これは、おなじみのMySQLプロトコルまたはJSON HTTP APIを介してアクセス可能です。

Elasticsearchとは異なり、ManticoreはC++で記述されており、数十億のドキュメントに対して優れたクエリパフォーマンスを提供しながら、最小限のリソースしか必要としません。独自のVPSでセルフホストすることで、検索インフラストラクチャを完全に制御できます。クエリごとの料金、ベンダーロックイン、JVMのオーバーヘッドは一切ありません。