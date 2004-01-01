Manticore Search の1クリックインストールでのデプロイ
全文検索、ベクトル検索、MySQLプロトコルサポートに対応した高パフォーマンスのオープンソース検索データベースです。
Manticore Search向けVPSプランの料金表
どのプランでも充実の機能を完備
Manticore Searchの活用例
Manticore Searchは、検索専用に構築された強力なオープンソースデータベースです。2017年にSphinx Searchプロジェクトの継続として作成され、全文検索、ベクトル類似性検索、リアルタイム分析を単一のエンジンに統合しています。これは、おなじみのMySQLプロトコルまたはJSON HTTP APIを介してアクセス可能です。
Elasticsearchとは異なり、ManticoreはC++で記述されており、数十億のドキュメントに対して優れたクエリパフォーマンスを提供しながら、最小限のリソースしか必要としません。独自のVPSでセルフホストすることで、検索インフラストラクチャを完全に制御できます。クエリごとの料金、ベンダーロックイン、JVMのオーバーヘッドは一切ありません。
Manticore Searchの主な機能
「全文検索」
ファジーマッチング、ステミング、レンマ化を含む20種類以上の検索演算子により、大規模なドキュメントコレクション全体で正確な全文検索を実現します。
MySQL互換
任意のMySQLクライアント、ORM、またはBIツールを使用して接続できます — 新しいSDKは不要で、既存のMySQLベースのツールはすぐに機能します。
ベクトル検索
組み込みのHNSWベクトルインデックスは、個別のベクトルデータベースなしで、セマンティック類似性検索およびハイブリッドキーワード+ベクトルクエリを可能にします。
リアルタイムインデックス作成
ドキュメントは挿入後すぐに検索可能になり、インデックスの再構築による遅延なしに、動きの速いデータセットにおいても結果を常に最新の状態に保ちます。
カラム型ストレージ
カラム形式は、低いメモリオーバーヘッドで、大規模なデータセットにおける分析、集計、ファセット検索を高速化します。
HostingerでManticore Searchを実行するメリットとは？
ワンクリックで公開
事前設定済みのセットアップのおかげで、導入後すぐにアプリケーションを起動できます。手動インストールや複雑な設定手順は不要です。
信頼できるセキュリティ対策
内蔵ファイアウォール、DDoS攻撃対策、継続的な監視機能で、アプリケーションを守ります。
組み込み型Dockerマネージャー
複数のDockerコンテナを1か所から実行・管理できるだけでなく、プロジェクトのデプロイ、更新、監視も簡単に行えます。
ワンクリックで公開
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組み込み型Dockerマネージャー
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お客様の声
HostingerのVPSホスティングには大変満足しています！稼働率は常にトップレベルで、サイトはスムーズに稼働しています。困った時はいつでもテクニカルサポートチームが、スピーディーで親切に役立つ情報を提供してくれます。
Hostingerは全体的にとてもスムーズです。AIチャットボットに加え、AIで解決できない場合は人間がチャットですぐフォローしてくれます。VPSも快調で、アップダウンがなく安定しています。開発チームと関係者の皆さんに感謝しています！これからもよろしくお願いします🚀
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セルフホストしているn8nインスタンスにアクセスできなくなり、Hostingerのサポートに連絡しましたが、その対応には感心しました。KodeeとサポートチームのMohammadさんが、とても丁寧かつ的確にサポートしてくれました。
Hostinger VPSでのN8NアップグレードをCarlaさんにサポートしていただきました。とてもプロフェッショナルで知識も豊富で、大変助かりました。
Hostinger VPSは本当に素晴らしいです。常に高速で、動作は安定しています。ダウンすることも、クラッシュすることもありません。
この会社にはとても満足しています。サービスの質は期待以上で、価格も他社の高額なVPSに比べて手頃ながら、プラン内容は充実しています。