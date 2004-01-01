MLflowは、月間6,000万回以上ダウンロードされている、最大のオープンソースAIエンジニアリングプラットフォームです。機械学習のライフサイクル全体をカバーしており、実験のパラメータやメトリクスのログ記録、構成間の実行比較、デプロイ用のモデル登録、ステージング環境や本番環境での進行管理が可能です。PyTorch、TensorFlow、scikit-learn、Hugging Face、LangChainなど、数十種類のMLフレームワークにオートロギングを通じてネイティブでサポートされており、導入に必要なコード変更は最小限です。

バージョン3では、MLflowはLLM時代に対応し、エージェントとLLM呼び出しのためのOpenTelemetryベースの分散トレース、50以上の組み込み評価機能による体系的な評価、完全な系統追跡機能を備えたプロンプトレジストリ、そしてOpenAI、Anthropic、その他のプロバイダー間でトラフィックをルーティングし、レート制限とコスト制御を行うAI Gatewayを提供します。セルフホスティングにより、すべてのトレース、アーティファクト、モデルメタデータは、お客様が管理するインフラストラクチャ上に保持されます。