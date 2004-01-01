MLflowの1クリックインストールでのデプロイ
本番環境でのML実験の追跡、モデルの管理、およびLLMアプリケーションの監視向けのオープンソースプラットフォーム。
MLflow向けVPSプランの料金表
どのプランでも充実の機能を完備
MLflowの活用例
MLflowは、月間6,000万回以上ダウンロードされている、最大のオープンソースAIエンジニアリングプラットフォームです。機械学習のライフサイクル全体をカバーしており、実験のパラメータやメトリクスのログ記録、構成間の実行比較、デプロイ用のモデル登録、ステージング環境や本番環境での進行管理が可能です。PyTorch、TensorFlow、scikit-learn、Hugging Face、LangChainなど、数十種類のMLフレームワークにオートロギングを通じてネイティブでサポートされており、導入に必要なコード変更は最小限です。
バージョン3では、MLflowはLLM時代に対応し、エージェントとLLM呼び出しのためのOpenTelemetryベースの分散トレース、50以上の組み込み評価機能による体系的な評価、完全な系統追跡機能を備えたプロンプトレジストリ、そしてOpenAI、Anthropic、その他のプロバイダー間でトラフィックをルーティングし、レート制限とコスト制御を行うAI Gatewayを提供します。セルフホスティングにより、すべてのトレース、アーティファクト、モデルメタデータは、お客様が管理するインフラストラクチャ上に保持されます。
MLflowの主な機能
実験追跡
各トレーニング実行について、パラメーター、メトリクス、タグ、およびアーティファクトを記録します。最適なモデル構成を特定するために、実験を並べて比較します。
モデルレジストリ
バージョン履歴、承認ワークフロー、およびチームレベルのアクセス制御を備え、ステージング環境と本番環境全体でMLモデルを一元的に管理できます。
LLM＆エージェントトレース
すべてのLLM呼び出しとエージェントステップの完全なOpenTelemetryベースのトレースをキャプチャします。本番環境でレイテンシー、トークンコスト、出力品質をデバッグします。
LLM 評価
50種類以上の組み込みメトリクスとLLMジャッジを活用し、体系的な評価を実施します。本番環境のユーザーに影響が及ぶ前に、品質低下を追跡します。
「プロンプトレジストリ」
完全なリネージ追跡機能により、プロンプトのバージョン管理、テスト、デプロイが可能です。タスクのパフォーマンスを向上させるため、最先端のアルゴリズムを使用してプロンプトを自動的に最適化します。
AIゲートウェイ
レート制限とコスト管理機能を備えた統合されたOpenAI互換APIを通じて、OpenAI、Anthropic、その他のプロバイダー間でLLMリクエストをルーティングします。
HostingerでMLflowを実行するメリットとは？
ワンクリックで公開
事前設定済みのセットアップのおかげで、導入後すぐにアプリケーションを起動できます。手動インストールや複雑な設定手順は不要です。
信頼できるセキュリティ対策
内蔵ファイアウォール、DDoS攻撃対策、継続的な監視機能で、アプリケーションを守ります。
組み込み型Dockerマネージャー
複数のDockerコンテナを1か所から実行・管理できるだけでなく、プロジェクトのデプロイ、更新、監視も簡単に行えます。
ワンクリックで公開
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お客様の声
HostingerのVPSホスティングには大変満足しています！稼働率は常にトップレベルで、サイトはスムーズに稼働しています。困った時はいつでもテクニカルサポートチームが、スピーディーで親切に役立つ情報を提供してくれます。
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セルフホストしているn8nインスタンスにアクセスできなくなり、Hostingerのサポートに連絡しましたが、その対応には感心しました。KodeeとサポートチームのMohammadさんが、とても丁寧かつ的確にサポートしてくれました。
Hostinger VPSでのN8NアップグレードをCarlaさんにサポートしていただきました。とてもプロフェッショナルで知識も豊富で、大変助かりました。
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この会社にはとても満足しています。サービスの質は期待以上で、価格も他社の高額なVPSに比べて手頃ながら、プラン内容は充実しています。