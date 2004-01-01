MLflowが最大70％オフ

MLflowの1クリックインストールでのデプロイ

本番環境でのML実験の追跡、モデルの管理、およびLLMアプリケーションの監視向けのオープンソースプラットフォーム。

アプリケーションを即座にローンチ可能
週に1度の自動バックアップ
AI管理型VPS
1,019/月
プランを選択
30日間の返金保証付き
MLflowの1クリックインストールでのデプロイ

MLflow向けVPSプランの料金表

67％オフ
KVM 1
3,049
1,019/月
プランを選択
更新料は2年で1,879円/月です。いつでもキャンセル可能。
1 vCPUコア
RAM容量：4GB
NVMeディスク容量：50GB
データ転送量：4TB
一番人気
64％オフ
KVM 2
3,839
1,379/月
プランを選択
更新料は2年で2,349円/月です。いつでもキャンセル可能。
2 vCPUコア
RAM容量：8GB
NVMeディスク容量：100GB
データ転送量：8TB
70％オフ
KVM 4
6,729
2,039/月
プランを選択
更新料は2年で4,539円/月です。いつでもキャンセル可能。
4 vCPUコア
RAM容量：16GB
NVMeディスク容量：200GB
データ転送量：16TB
65％オフ
KVM 8
11,579
4,069/月
プランを選択
更新料は2年で7,829円/月です。いつでもキャンセル可能。
8 vCPUコア
RAM容量：32GB
NVMeディスク容量：400GB
データ転送量：32TB
67％オフ
KVM 1
3,049
1,019/月
プランを選択
更新料は2年で1,879円/月です。いつでもキャンセル可能。
1 vCPUコア
RAM容量：4GB
NVMeディスク容量：50GB
データ転送量：4TB
一番人気
64％オフ
KVM 2
3,839
1,379/月
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更新料は2年で2,349円/月です。いつでもキャンセル可能。
2 vCPUコア
RAM容量：8GB
NVMeディスク容量：100GB
データ転送量：8TB
70％オフ
KVM 4
6,729
2,039/月
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更新料は2年で4,539円/月です。いつでもキャンセル可能。
4 vCPUコア
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データ転送量：16TB
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更新料は2年で7,829円/月です。いつでもキャンセル可能。
8 vCPUコア
RAM容量：32GB
NVMeディスク容量：400GB
データ転送量：32TB

どのプランでも充実の機能を完備

Dockerマネージャー
コンテナログへのクイックアクセス
ワンクリックアップデート
AMD EPYCプロセッサ
NVMe SSDストレージ
1Gbpsのネットワーク速度
パブリックAPI
世界中のデータセンター
ドメインが1年間無料
Dockerマネージャー
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ワンクリックアップデート
AMD EPYCプロセッサ
NVMe SSDストレージ
1Gbpsのネットワーク速度
パブリックAPI
世界中のデータセンター
ドメインが1年間無料

すべてのプランが前払いで決済されます。月額料金は合計金額を購入するプランの月数で割った金額となります。

MLflowの活用例

MLflowは、月間6,000万回以上ダウンロードされている、最大のオープンソースAIエンジニアリングプラットフォームです。機械学習のライフサイクル全体をカバーしており、実験のパラメータやメトリクスのログ記録、構成間の実行比較、デプロイ用のモデル登録、ステージング環境や本番環境での進行管理が可能です。PyTorch、TensorFlow、scikit-learn、Hugging Face、LangChainなど、数十種類のMLフレームワークにオートロギングを通じてネイティブでサポートされており、導入に必要なコード変更は最小限です。

バージョン3では、MLflowはLLM時代に対応し、エージェントとLLM呼び出しのためのOpenTelemetryベースの分散トレース、50以上の組み込み評価機能による体系的な評価、完全な系統追跡機能を備えたプロンプトレジストリ、そしてOpenAI、Anthropic、その他のプロバイダー間でトラフィックをルーティングし、レート制限とコスト制御を行うAI Gatewayを提供します。セルフホスティングにより、すべてのトレース、アーティファクト、モデルメタデータは、お客様が管理するインフラストラクチャ上に保持されます。

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{name}の活用例

MLflowの主な機能

実験追跡

各トレーニング実行について、パラメーター、メトリクス、タグ、およびアーティファクトを記録します。最適なモデル構成を特定するために、実験を並べて比較します。

モデルレジストリ

バージョン履歴、承認ワークフロー、およびチームレベルのアクセス制御を備え、ステージング環境と本番環境全体でMLモデルを一元的に管理できます。

LLM＆エージェントトレース

すべてのLLM呼び出しとエージェントステップの完全なOpenTelemetryベースのトレースをキャプチャします。本番環境でレイテンシー、トークンコスト、出力品質をデバッグします。

LLM 評価

50種類以上の組み込みメトリクスとLLMジャッジを活用し、体系的な評価を実施します。本番環境のユーザーに影響が及ぶ前に、品質低下を追跡します。

「プロンプトレジストリ」

完全なリネージ追跡機能により、プロンプトのバージョン管理、テスト、デプロイが可能です。タスクのパフォーマンスを向上させるため、最先端のアルゴリズムを使用してプロンプトを自動的に最適化します。

AIゲートウェイ

レート制限とコスト管理機能を備えた統合されたOpenAI互換APIを通じて、OpenAI、Anthropic、その他のプロバイダー間でLLMリクエストをルーティングします。

HostingerでMLflowを実行するメリットとは？

ワンクリックで公開

事前設定済みのセットアップのおかげで、導入後すぐにアプリケーションを起動できます。手動インストールや複雑な設定手順は不要です。

ワンクリックで公開

信頼できるセキュリティ対策

内蔵ファイアウォール、DDoS攻撃対策、継続的な監視機能で、アプリケーションを守ります。

信頼できるセキュリティ対策

組み込み型Dockerマネージャー

複数のDockerコンテナを1か所から実行・管理できるだけでなく、プロジェクトのデプロイ、更新、監視も簡単に行えます。

組み込み型Dockerマネージャー

ワンクリックで公開

事前設定済みのセットアップのおかげで、導入後すぐにアプリケーションを起動できます。手動インストールや複雑な設定手順は不要です。

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信頼できるセキュリティ対策

内蔵ファイアウォール、DDoS攻撃対策、継続的な監視機能で、アプリケーションを守ります。

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組み込み型Dockerマネージャー

複数のDockerコンテナを1か所から実行・管理できるだけでなく、プロジェクトのデプロイ、更新、監視も簡単に行えます。

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ターゲットオーディエンスに最も近いサーバーロケーションを選択して、読み込み速度を向上させましょう。当社のデーターセンターは北米・ヨーロッパ・アジア・南米といった世界各地に設置されています。
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お客様の声

Gad Iradufasha
Gad Iradufasha

HostingerのVPSホスティングには大変満足しています！稼働率は常にトップレベルで、サイトはスムーズに稼働しています。困った時はいつでもテクニカルサポートチームが、スピーディーで親切に役立つ情報を提供してくれます。

Maxim Shishkin
Maxim Shishkin

Hostingerは全体的にとてもスムーズです。AIチャットボットに加え、AIで解決できない場合は人間がチャットですぐフォローしてくれます。VPSも快調で、アップダウンがなく安定しています。開発チームと関係者の皆さんに感謝しています！これからもよろしくお願いします🚀

Noel
Noel

やっと満足のいくVPSホスティング会社を見つけました！料金は手頃で、ポータルは無駄な時間を取られず使いやすく、バックアップもシームレスです。サポートも充実していて信頼性も高く、全体的にとても安定しています。

Omkar
Omkar

セルフホストしているn8nインスタンスにアクセスできなくなり、Hostingerのサポートに連絡しましたが、その対応には感心しました。KodeeとサポートチームのMohammadさんが、とても丁寧かつ的確にサポートしてくれました。

Sylvain
Sylvain

Hostinger VPSでのN8NアップグレードをCarlaさんにサポートしていただきました。とてもプロフェッショナルで知識も豊富で、大変助かりました。

Herriman
Herriman

Hostinger VPSは本当に素晴らしいです。常に高速で、動作は安定しています。ダウンすることも、クラッシュすることもありません。

Martin K
Martin K

この会社にはとても満足しています。サービスの質は期待以上で、価格も他社の高額なVPSに比べて手頃ながら、プラン内容は充実しています。

30日間返金保証

30日間返金保証付きなので、安心してお試しいただけます。詳細は、返金ポリシーをご覧ください。

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対応アプリが種類豊富

9router

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40以上のLLMプロバイダーに対応したAI APIプロキシ

デプロイ
Agent Zero

Agent Zero

マルチエージェント連携機能と永続メモリを備えたAIエージェントフレームワーク（オープンソース）

デプロイ
Dify

Dify

RAG、エージェント、ワークフローを活用したLLMアプリケーション構築向けプラットフォーム（オープンソース）

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